В Тюменской области стартовал театральный фестиваль к 185-летию первого издания сказки «Конёк-Горбунок»

В Тюменской области стартовал всероссийский театральный фестиваль одной сказки, посвященный 185-летию первого печатного издания сказки Петра Павловича Ершова «Конёк-Горбунок». Он пройдет с 17 по 20 сентября в трех городах регион - Тюмени, Тобольске и Ишиме.

В фестивале примут участие известные театры России, имеющие в своем репертуаре постановки по мотивам известной на весь мир сказки. Жители региона увидят спектакли Московского детского театра теней, Русского Национального Звездного балетного театра, Челябинского государственного драматического Молодёжного театра, Красноярского драматического театра им. А.С. Пушкина, Курганского государственный театр драмы.

Свои постановки представят и Тюменский театр кукол, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Ишимский народный театр и Тюменская филармония. Уже сегодня в Тюменском театре кукол покажут сказку в литературно-музыкальном жанре по произведению П.П. Ершова «Конёк-Горбунок». В спектакле принимают участие Тюменский филармонический оркестр и заслуженный артист России Леонид Окунев.

Спектакль «Конёк-Горбунок» сегодня увидят и зрители Ишимского народного театра. А в Тобольском драматическом театре им. П.П. Ершова вечером состоится торжественное открытие фестиваля. После чего будет представлен спектакль «Конёк-Горбунок» «Русского Национального Звездного балетного театра».

- Идея фестиваля показать разные прочтения одного и того же произведения. Именно разножанровость стала одним и из критериев отбора участников фестиваля, - отметила первый заместитель генерального директора Тюменского концертно-театрального объединения Вероника Кирюшина.

По словам директора Челябинского государственного драматического «Молодежного театра» Галины Братышевой, «Конек-Горбунок» одна из самых популярных сказок в стране. Она есть в репертуаре почти всех детских и молодежных театров.

- В этом смысле Ершов – наше все. Чем наш спектакль отличается? Он поставлен по мотивам известного произведения. Автор постановки молодой режиссер. Спектакль пользуется у зрителей большим успехом, - рассказала Галина Братышева.

Она добавила, что на стадии подготовки спектакля в театр приглашали профессора в области этнографии, который рассказал, сколько различных смыслов заложено и закодировано в произведении Петра Ершова. Даже многие взрослые заново для себя открыли это произведение.

Спектакль Челябинского государственного драматического «Молодежного театра" тюменцы смогут посмотреть завтра на сцене Тюменского театра кукол. А уже сегодня жители города могут посетить выставку «Волшебный мир бессмертной сказки», открывшуюся в малом зале Тюменского драматического театра. На ней представлены художественные иллюстрации к сказке П.П. Ершова «Конёк-Горбунок».

Следует отметить, что театральный фестиваль - важная составляющая регионального партийного проекта «Единой России» «Путешествие в сказку Петра Ершова «Конек-Горбунок», реализуемого в рамках федерального проекта «Культура малой Родины» на территории Тюменской области.

- Он решает сразу несколько задач – это активизация семейного и детского туризма, развитие детского дополнительного образования, поддержка театров и развитие народных промыслов, а значит – малого и среднего бизнеса, - считает идеолог, первый заместитель председателя Тюменской областной Думы и координатор проекта Андрей Артюхов.

К слову, о популярности произведения Петра Павловича Ершова говорит и проявленный со стороны ценителей театра интерес к фестивалю. Как отметил директор Тюменского театра кукол Василий Пустыльников, билетов на премьерные показы постановок уже не осталось.

Организаторами фестиваля выступают Министерство культуры РФ, департамент культуры Тюменской области, ГАУК ТО «Тюменское концертно-театральное объединение».