Александр Моор развеял миф о том, что цифровизация мешает развитию предпринимательства

Общение с известными спикерами, которые могут поделиться опытом и практическими кейсами, позволяет предпринимателю в потоке информации сконцентрироваться на самом важном. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на VII образовательном форуме «День знаний для предпринимателя» на тему «Цифровизация как основа экономического роста региона». По словам главы региона, это позволяет бизнесменам двигаться вперёд и не допускать ошибок.

- В образовании важны две вещи. Первая – знать о появляющихся технологиях и новшествах, вторая – трансформировать эти знания в реальные действия, - поделился с журналистами Александр Моор. – Размышления о том, что цифровизация препятствует развитию предпринимательства – устаревшая точка зрения, которая ведёт предпринимателей назад и не позволяет им адекватно оценивать перспективы. Эти вещи требуют ментального изменения взгляда на жизнь.

Глава региона подчеркнул, истории успехов спикеров рассеют сомнения в том, что технологии мешают развитию бизнеса.

С точкой зрения губернатора согласна и Уполномоченный по защите прав предпринимателей Тюменской области Лариса Невидайло. Если раньше она верила во вред от цифровизации, то спустя шесть лет точку зрения изменила.

- За последние шесть лет бизнес очень изменился. Помню, ко мне обратились предприниматели, которые оказывали услуги такси, как я встала на их сторону, как проводила круглые столы, как была возмущена, что в регион заходят цифровые платформы. Думала, это будет очень опасно: машины – без техосмотра, водители – без медицинского освидетельствования. Кто сейчас вызывает такси по телефону? Мало кто, цифровизация – в действии, - поделилась конкретным примером Лариса Невидайло. – Сейчас предприниматели должны разбираться во всех существующих платформах.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что 11 сентября в ДК «Нефтяник» проходит VII образовательный форум «День знаний для предпринимателя». Губернатор Александр Моор рассказал о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в Тюменской области и о том, что в Тюмени откроется центр «Мой бизнес».