2019-09-11T13:17:33+03:00
Экономика

Александр Моор рассказал о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в Тюменской области

У тюменских предпринимателей проходит День знаний
Алексей КОСЕНЧУК
Поделиться:
Александр Моор рассказал о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в Тюменской областиАлександр Моор рассказал о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в Тюменской областиФото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
Изменить размер текста:

«Цифровизация как основа экономического роста региона» - основная тема VII бизнес-форума «День знаний для предпринимателей», который проходит в эти минуты в тюменском ДК «Нефтяник». На практической образовательной площадке собрались представители бизнес-сообщества и органов власти: они обсудят вопросы цифровизации и поддержки малого и среднего предпринимательства.

«МОЙ БИЗНЕС»

Приветствуя собравшихся, губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что с каждым годом форум набирает силу и становится всё более интересным. Об этом говорит и количество участников, число которых возрастает.

- Хочу поблагодарить за инициативу и организацию форума Уполномоченного по защите прав предпринимателей Тюменской области Ларису Невидайло. Большое спасибо федеральным спикерам, которые поделятся с предпринимателями своими знаниями и опытом, - поблагодарил Александр Моор.

По словам главы региона, с 2019 года, в соответствии с Майским указом Президента РФ, реализуются национальные проекты. Один из них – «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В этом проекте определены показатели, которые должна достигнуть наша страна к 2024 году. Так, например, численность занятых в малом среднем бизнесе в России должна достигнуть 25 млн человек. То есть за 6 лет число должно увеличиться на 6 млн.

- Если говорить о Тюменской области, то это 44 тысячи новых рабочих мест в малом и среднем бизнесе, - приводит цифры губернатор. – Учитывая темпы, которые нам предсказывает Минэкономразвития, задача нетривиальная и без активной позиции предпринимателей и региональных властей, их веры в будущее не обойтись. Я верю, что у нашего бизнеса есть большой потенциал. Чтобы его развивать, в этом году мы запускаем новый формат поддержки бизнеса – проект «Мой бизнес».

Первый центр откроется уже в этом году. На одной площадке предприниматель может получить консультации, меры государственной поддержки и государственные муниципальные услуги.

- Национальные проекты – это не только цифры и показатели, это качественное улучшение условий ведение бизнеса. На региональном уровне мы вряд ли повлияем на макроэкономические показатели, но совершенно точно создадим стабильно прогнозируемые правила ведения бизнеса. Наша задача – вовлечь в эту деятельность ещё больше людей.

МЕРЫ СОХРАНЯТСЯ

Александр Моор подчеркнул, что все действующие меры поддержки в регионе сохранятся, а новые меры будут реализованы. Например, в регионе принято решение о субсидировании для малых и средних предприятий процентной ставки по лизингу, чтобы она не превышала 5% в год. Для этого предусмотрено 50 млн рублей.

- Это не предел. Если мы поймём, что мера будет пользоваться спросом и активно использоваться, мы легко и быстро добавим необходимые средства. Сегодня это самая низкая ставка по лизингу в стране, которая существует, - подчеркнул Александр Моор.

Среди других мер поддержки бизнеса – создание муниципальных инвестиционных площадок и предоставление работающим на них предприятиям комплекса льгот. Также к внедрению готовятся такие федеральные механизмы господдержки, как региональные инвестиционные проекты и инвестиционные налоговые вычеты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В ожидании холодов
Синоптики прогнозируют в столице теплую и слякотную зиму. Видимо, некоторые управляющие компании, отвечающие за жизнь многоквартирных домов, получили этот прогноз раньше всех и поэтому осознанно игнорируют счета за тепло и горячую воду
Новости 24
Тюменским экспортёрам предлагают поучаствовать в ежегодном конкурсе
В Ярково подведут итоги социального проекта «Траектория сопровождения»
В тюменском аэропорту выявлены нарушения в сфере общепита
Бросила спичку на диван: тюменка со злости сожгла дом, который снимала со знакомым
АО «Транснефть – Сибирь» завершило подготовку объектов к осенне-зимнему периоду
Тюменка похитила деньги, которые должны были пойти на благотворительность
Более 20 миллионов рублей выделят из тюменского бюджета на работу камер видеонаблюдения
Две тюменки сгорели в автомобиле, попавшем в аварию под Екатеринбургом
Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-10 лучших Интернет-банков для бизнеса в странах СНГ и Кавказа
Пьяный тюменец с ножом в подъезде устроил разборки со своей сожительницей
Тюменцам рассказали о способах исправления прикуса
Тюменец, избивший своего знакомого, накинулся на полицейского с кулаками
Губернатор Тюменской области подвел итоги единого дня голосования
Пьяную тюменку с маленьким стажем вождения задержали автоинспекторы
В тюменском СИЗО нарушаются условия содержания заключенных
Отбился охотничьим ножом: в Тюменской области осудили двух мужчин, напавших на пенсионера
Маленькая победа большой семьи
Ишимец отсидит почти пять лет за то, что пьяным угнал авто и насмерть сбил подростка
Банк УРАЛСИБ запустил корпоративный акселератор для стартапов «УРАЛСИБ Tech»
Тюменские автомобилисты с утра встали в семибалльных пробках