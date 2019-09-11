Александр Моор рассказал о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в Тюменской области

«Цифровизация как основа экономического роста региона» - основная тема VII бизнес-форума «День знаний для предпринимателей», который проходит в эти минуты в тюменском ДК «Нефтяник». На практической образовательной площадке собрались представители бизнес-сообщества и органов власти: они обсудят вопросы цифровизации и поддержки малого и среднего предпринимательства.

«МОЙ БИЗНЕС»

Приветствуя собравшихся, губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что с каждым годом форум набирает силу и становится всё более интересным. Об этом говорит и количество участников, число которых возрастает.

- Хочу поблагодарить за инициативу и организацию форума Уполномоченного по защите прав предпринимателей Тюменской области Ларису Невидайло. Большое спасибо федеральным спикерам, которые поделятся с предпринимателями своими знаниями и опытом, - поблагодарил Александр Моор.

По словам главы региона, с 2019 года, в соответствии с Майским указом Президента РФ, реализуются национальные проекты. Один из них – «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В этом проекте определены показатели, которые должна достигнуть наша страна к 2024 году. Так, например, численность занятых в малом среднем бизнесе в России должна достигнуть 25 млн человек. То есть за 6 лет число должно увеличиться на 6 млн.

- Если говорить о Тюменской области, то это 44 тысячи новых рабочих мест в малом и среднем бизнесе, - приводит цифры губернатор. – Учитывая темпы, которые нам предсказывает Минэкономразвития, задача нетривиальная и без активной позиции предпринимателей и региональных властей, их веры в будущее не обойтись. Я верю, что у нашего бизнеса есть большой потенциал. Чтобы его развивать, в этом году мы запускаем новый формат поддержки бизнеса – проект «Мой бизнес».

Первый центр откроется уже в этом году. На одной площадке предприниматель может получить консультации, меры государственной поддержки и государственные муниципальные услуги.

- Национальные проекты – это не только цифры и показатели, это качественное улучшение условий ведение бизнеса. На региональном уровне мы вряд ли повлияем на макроэкономические показатели, но совершенно точно создадим стабильно прогнозируемые правила ведения бизнеса. Наша задача – вовлечь в эту деятельность ещё больше людей.

МЕРЫ СОХРАНЯТСЯ

Александр Моор подчеркнул, что все действующие меры поддержки в регионе сохранятся, а новые меры будут реализованы. Например, в регионе принято решение о субсидировании для малых и средних предприятий процентной ставки по лизингу, чтобы она не превышала 5% в год. Для этого предусмотрено 50 млн рублей.

- Это не предел. Если мы поймём, что мера будет пользоваться спросом и активно использоваться, мы легко и быстро добавим необходимые средства. Сегодня это самая низкая ставка по лизингу в стране, которая существует, - подчеркнул Александр Моор.

Среди других мер поддержки бизнеса – создание муниципальных инвестиционных площадок и предоставление работающим на них предприятиям комплекса льгот. Также к внедрению готовятся такие федеральные механизмы господдержки, как региональные инвестиционные проекты и инвестиционные налоговые вычеты.