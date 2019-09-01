Александр Моор сделал грандиозный подарок школе №65 на новоселье
«Школьные годы чудесные», «Чему учат в школе?» - слова этих песен мы знаем наизусть со школьного порога. Так и сегодня, в первый осенний день, песни о школе зазвучали из окон второго корпуса тюменской школы №65, который открылся в аккурат к новому учебному году на ул. Бориса Житкова, 1. Строительство началось осенью 2017 года и завершилось в июле 2019 года. В новом учебном году здесь будут учиться 2,4 тысячи ребят с первого по одиннадцатый классы.
Школа построена по экономически эффективному проектуФото: Алексей КОСЕНЧУК
Первоклашки ждали этот день с нетерпениемФото: Алексей КОСЕНЧУК
БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Поздравить с важным событием в жизни города и области приехал губернатор Тюменской области Александр Моор. В своём обращении к собравшимся глава региона отметил, что открытие новых школ 1 сентября стало ежегодной доброй традицией.
- Нам очень важно, чтобы у каждого ребёнка были возможности для полного раскрытия его интеллектуального и творческого потенциала, и в школе для этого всё есть. Отличная библиотека, спортзал и целый этаж технологичного оборудования для инженерного творчества, – подчеркнул Александр Моор. – Дорогие первоклассники! Желаю, чтобы каждый день и последующие 11 лет вы шли в школу с огромным желанием и любопытством! Старшеклассникам желаю не терять времени, ведь это важный период в вашей жизни – период профессионального самоопределения.
Ребятня пришла с шариками и цветамиФото: Алексей КОСЕНЧУК
Обращаясь к родителям и педагогам, Александр Моор обратил внимание, что построить школу – это полдела.
- Вам предстоит создать здесь дружный коллектив, и это потребует определённых усилий, - отметил губернатор. – Я хочу пожелать, чтобы все взрослые работали здесь на принципах взаимопонимания, и чтобы дети чувствовали заботу и уют.
Грандиозным подарком к новоселью от губернатора стали два новеньких автобуса. Благодаря удобному транспорту дети смогут посещать областные учреждения культуры, искусства и спорта для всестороннего развития.
Новенькие автобусы - подарок от губернатораФото: Алексей КОСЕНЧУК
Два новых автобуса уже ждут ребятФото: Алексей КОСЕНЧУК
- При строительстве новых школ мы используем экономически эффективный проект, - поделился с журналистами Александр Моор. – Особенностью 65-й школы будет развитие инженерных способностей наших ребят. Я думаю, даже будет проблематично отправить детей на улицу, потому что после уроков они будут посещать эти лаборатории. По-белому завидую, хочу снова оказаться в первом классе, чтобы поучиться в такой замечательной школе.
Ребята могут заниматься робототехникойФото: Алексей КОСЕНЧУК
В школе набран даже 1 "я" классФото: Алексей КОСЕНЧУК
ЧЕМ ХОРОША ШКОЛА?
Здание школы поделено на три блока. В первом блоке – учебные классы и специализированные кабинеты (домоводства, обработки тканей, ОБЖ, помещение чистки оружия, углубленного изучения предметов, универсальная мастерская, инструментальная комната, лингафонные кабинеты, кабинет дополнительных занятий, химии, физики, биологии), медицинский блок и подсобные помещения.
Игровая зонаФото: Алексей КОСЕНЧУК
Во втором - обеденный зал на 400 мест, пищеблок, административные помещения, спортивный зал, библиотечно- информационный центр, читальный зал, актовый зал со сценой, лаборатория протитипирования, издательский центр, лаборатория легоконструирования и робототехники, подсобные помещения. В третьем - учебные классы, детский центр, гимнастический зал на 12 человек, хореографический зал, административные помещения и подсобка.
В библиотечно-информационном центре есть укромные уголки для спокойной работыФото: Алексей КОСЕНЧУК
Информационно-библиотечный центрФото: Алексей КОСЕНЧУК
Школа может похвастаться и физкультурно-оздоровительной зоной, куда входят хоккейный корт, волейбольно-баскетбольная площадка, и комплекс ГТО. Имеется и своё радио.
Помещения школы оборудованы современным оборудованием, качественной мебелью и инвентарем, для людей с ограниченными возможностями установлены световые и звуковые маяки на входе в здание, мнемосхемы в фойе, тактильно-контрастные указатели, лифты и пандусы.
К учёбе детки полностью готовыФото: Алексей КОСЕНЧУК
ХРАМ НАУКИ
Мэр Тюмени Руслан Кухарук тоже поздравил ребят с открытием нового храма науки. По словам главы города, праздник 1 сентября – волнительный день для любого поколения.
- Все мы помним тот день, когда мы пришли в первый класс, - вспоминает Руслан Николаевич. – День знаний – это начало большого жизненного пути. Вне зависимости от того, каких высот достигает человек, его путь начинается с того дня, как он сел за парту. Я думаю, что тюменцы должны гордиться появлением таких объектов, как школа №65. Здесь созданы все условия для получения знаний и для того, чтобы ребята чувствовали себя как дома.
Наталья Шевчик, Руслан Кухарук, Александр Моор и Оксана ФокинаФото: Алексей КОСЕНЧУК
Директор школы Оксана Фокина призналась, что открытие нового корпуса – волнительное и грандиозное событие.
- Это новый мир увлекательных уроков и удивительных открытий! Ребята, я желаю вам смело идти по дороге открытий, а мы с педагогами создадим все условия, чтобы вам было комфортно и интересно учиться! – подчеркнула директор.
Александр Моор даже сыграл в шахматы с гроссмейстером Анатолием КарповымФото: Алексей КОСЕНЧУК
Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что День знаний 1 сентября в Тюменской области отметят 213 тысяч ребят. Из них 24,5 тысячи ребят – первоклассники, 27,3 тысяч – ученики 10-11 классов.
Открытие нового корпуса школы №65 в в микрорайоне Суходолье, Тюмень.
ИСТОЧНИК KP.RU