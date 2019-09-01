Александр Моор сделал грандиозный подарок школе №65 на новоселье

«Школьные годы чудесные», «Чему учат в школе?» - слова этих песен мы знаем наизусть со школьного порога. Так и сегодня, в первый осенний день, песни о школе зазвучали из окон второго корпуса тюменской школы №65, который открылся в аккурат к новому учебному году на ул. Бориса Житкова, 1. Строительство началось осенью 2017 года и завершилось в июле 2019 года. В новом учебном году здесь будут учиться 2,4 тысячи ребят с первого по одиннадцатый классы.

Школа построена по экономически эффективному проектуФото: Алексей КОСЕНЧУК

Первоклашки ждали этот день с нетерпениемФото: Алексей КОСЕНЧУК

БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Поздравить с важным событием в жизни города и области приехал губернатор Тюменской области Александр Моор. В своём обращении к собравшимся глава региона отметил, что открытие новых школ 1 сентября стало ежегодной доброй традицией.

- Нам очень важно, чтобы у каждого ребёнка были возможности для полного раскрытия его интеллектуального и творческого потенциала, и в школе для этого всё есть. Отличная библиотека, спортзал и целый этаж технологичного оборудования для инженерного творчества, – подчеркнул Александр Моор. – Дорогие первоклассники! Желаю, чтобы каждый день и последующие 11 лет вы шли в школу с огромным желанием и любопытством! Старшеклассникам желаю не терять времени, ведь это важный период в вашей жизни – период профессионального самоопределения.

Ребятня пришла с шариками и цветамиФото: Алексей КОСЕНЧУК

Обращаясь к родителям и педагогам, Александр Моор обратил внимание, что построить школу – это полдела.

- Вам предстоит создать здесь дружный коллектив, и это потребует определённых усилий, - отметил губернатор. – Я хочу пожелать, чтобы все взрослые работали здесь на принципах взаимопонимания, и чтобы дети чувствовали заботу и уют.

Грандиозным подарком к новоселью от губернатора стали два новеньких автобуса. Благодаря удобному транспорту дети смогут посещать областные учреждения культуры, искусства и спорта для всестороннего развития.

Новенькие автобусы - подарок от губернатораФото: Алексей КОСЕНЧУК

Два новых автобуса уже ждут ребятФото: Алексей КОСЕНЧУК

- При строительстве новых школ мы используем экономически эффективный проект, - поделился с журналистами Александр Моор. – Особенностью 65-й школы будет развитие инженерных способностей наших ребят. Я думаю, даже будет проблематично отправить детей на улицу, потому что после уроков они будут посещать эти лаборатории. По-белому завидую, хочу снова оказаться в первом классе, чтобы поучиться в такой замечательной школе.

Ребята могут заниматься робототехникойФото: Алексей КОСЕНЧУК

В школе набран даже 1 "я" классФото: Алексей КОСЕНЧУК

ЧЕМ ХОРОША ШКОЛА?

Здание школы поделено на три блока. В первом блоке – учебные классы и специализированные кабинеты (домоводства, обработки тканей, ОБЖ, помещение чистки оружия, углубленного изучения предметов, универсальная мастерская, инструментальная комната, лингафонные кабинеты, кабинет дополнительных занятий, химии, физики, биологии), медицинский блок и подсобные помещения.

Игровая зонаФото: Алексей КОСЕНЧУК

Во втором - обеденный зал на 400 мест, пищеблок, административные помещения, спортивный зал, библиотечно- информационный центр, читальный зал, актовый зал со сценой, лаборатория протитипирования, издательский центр, лаборатория легоконструирования и робототехники, подсобные помещения. В третьем - учебные классы, детский центр, гимнастический зал на 12 человек, хореографический зал, административные помещения и подсобка.

В библиотечно-информационном центре есть укромные уголки для спокойной работыФото: Алексей КОСЕНЧУК

Школа может похвастаться и физкультурно-оздоровительной зоной, куда входят хоккейный корт, волейбольно-баскетбольная площадка, и комплекс ГТО. Имеется и своё радио.

Помещения школы оборудованы современным оборудованием, качественной мебелью и инвентарем, для людей с ограниченными возможностями установлены световые и звуковые маяки на входе в здание, мнемосхемы в фойе, тактильно-контрастные указатели, лифты и пандусы.

К учёбе детки полностью готовыФото: Алексей КОСЕНЧУК

ХРАМ НАУКИ

Мэр Тюмени Руслан Кухарук тоже поздравил ребят с открытием нового храма науки. По словам главы города, праздник 1 сентября – волнительный день для любого поколения.

- Все мы помним тот день, когда мы пришли в первый класс, - вспоминает Руслан Николаевич. – День знаний – это начало большого жизненного пути. Вне зависимости от того, каких высот достигает человек, его путь начинается с того дня, как он сел за парту. Я думаю, что тюменцы должны гордиться появлением таких объектов, как школа №65. Здесь созданы все условия для получения знаний и для того, чтобы ребята чувствовали себя как дома.

Наталья Шевчик, Руслан Кухарук, Александр Моор и Оксана ФокинаФото: Алексей КОСЕНЧУК

Директор школы Оксана Фокина призналась, что открытие нового корпуса – волнительное и грандиозное событие.

- Это новый мир увлекательных уроков и удивительных открытий! Ребята, я желаю вам смело идти по дороге открытий, а мы с педагогами создадим все условия, чтобы вам было комфортно и интересно учиться! – подчеркнула директор.

Александр Моор даже сыграл в шахматы с гроссмейстером Анатолием КарповымФото: Алексей КОСЕНЧУК

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что День знаний 1 сентября в Тюменской области отметят 213 тысяч ребят. Из них 24,5 тысячи ребят – первоклассники, 27,3 тысяч – ученики 10-11 классов.