СЕГОДНЯ 12:26 2019-08-31T12:26:31+03:00

В Тюменской области 1 сентября за парты сядут более 200 тысяч школьников Фото: Татьяна Коркина

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День знаний 1 сентября в Тюменской области отметят 213 тысяч ребят. Как сообщили в департаменте образования и науки региона, из них 24,5 тысячи ребят – первоклассники, 27,3 тысяч – ученики 10-11 классов.

В рамках нацпроекта «Образование» в новом учебном году планируется открыть четыре новых школы. Две новые школы откроются 1 сентября в Тюмени (корпус №2 школы №64 по ул. Бориса Житкова) и Заводоуковске (новое здание школы №2), ещё одна распахнёт двери после капитального ремонта в Ишиме (корпус школы №12). В Тобольске (корпус №2 школы №16) школу введут в эксплуатацию чуть позже.

Как отметила пресс-секретарь департамента Евгения Самохвалова, оснащение обновлённых школ соответствует тенденциям современной образовательной среды. Помимо новой мебели в школу поставляется современное оборудование, лаборатории для проектной и внеурочной деятельности Среди нововведений – игровые рекреации, также на территориях школ оборудовали спортивные площадки.

Отметим, что в 2019/2020 новом учебном году к работе приступят 10 тысяч учителей, 500 из которых – молодые специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU