Афиша на выходные в Тюмени - 2019: куда сходить на выходных 31 августа и 1 сентября 2019

Увы, лето закончилось. Об этом говорит и календарь, и тюменская погода, которая больше похожа на октябрьскую. Но печалиться по этому поводу не нужно – впереди выходные, а это значит, что есть возможность потратить время на себя и на своих детей (1 сентября на носу, как-никак). В последний день августа и в первый день осени в Тюмени пройдёт немало интересных мероприятий. «Комсомольская правда – Тюмень» подготовила традиционную афишу на выходные, выбирайте то, что вам действительно интересно!

ПЯТНИЦА, 30 АВГУСТА

Концерт Летнего Органного фестиваля

Органный концерт. Фото: VisitTyumen

В Католическом костеле святого Иосифа (ул. Ленина, 7) в 19 часов состоится предпоследний концерт Летнего Органного фестиваля. Сегодня на старинном органе «Биттнер» интересную программу исполнит заслуженный деятель культуры ХМАО-Югры, лауреат всероссийских и международных конкурсов, органист «Югра-классик» Елена Коземиренко. Музыкант исполнит сочинения эпохи Средневековья и Возрождения, музыку Баха, Бетховена, Глинки, Шостаковича и саундтрек из фильма «Индиана Джонс». Также Елена расскажет интересные истории о произведениях из музыкальной программы.

Стоимость: 300 рублей – рекомендуемая сумма пожертвований на входе. Места нужно забронировать заранее с помощью sms-сообщения или в мессенджерах по номеру 8-905-826-85-21. В сообщении нужно указать дату концерта, фамилию и количество желаемых мест, после этого будет прислано подтверждение брони.

Хореографический перфоманс Demon Pattern

Хореографический перфоманс. Фото: VisitTyumen

В МТЦ «Космос» (ул. Республики, 165а) в 19 часов состоится хореографический перфоманс Demon Pattern по пьесе драматурга Екатерины Августеняк. Режиссёром-хореографом выступил Александр Шипицин, художником – Мария Хайбуллина. Постановка расскажет, «как рарешить себе быть художником, имея доступ ко всему, что было создано до тебя и продолжает производиться прямо сейчас, во всех точках планеты».

Стоимость: 300 рублей, купить билет можно здесь.

СУББОТА, 31 АВГУСТА

Кулинарный поединок

ГастроФест 2019. Фото: VisitTyumen

Первый кулинарный поединок в рамках #ТюменьГастроФест2019 состоится в 13 часов по адресу: ул. Эрвье, 32. На импровизированной кухни встретятся три шеф-повара: Павел Козачук (тапас-бар «Maximo»), Елена Шварц (семейное кафе «Family») и Вячеслав Ивасенко (боулинг-ресторан «Brooklyn Bowl»). Каждый из них покажет полезный и интересный мастер-класс по приготовлению фирменного блюда. В его составе – обязательные продукты фестиваля: рыба, капуста и яблоко. По окончании поединка все шедевры поваров съедят гости шоу. Организатором фестиваля выступает Ассоциация гостеприимства Тюменской области

Стоимость: бесплатно.

Путешествие по вечерней Тюмени

Вечерняя экскурсия. Фото: VisitTyumen

Во время необычного путешествия по Тюмени в 20 часов и в 21 час участники экскурсии смогут увидеть город с необычного ракурса, услышать истории об отдыхе по-тюменски, о «козах-бальмонистках» и известных людях нашего края. Также тюменцы посетят старинные кварталы города, включая Сараи, Потаскуй и Затюменку, полюбуются на неоновые огни набережной, Моста влюблённых, Цветного пешеходного бульвара, площади Памяти и многое другое.

Стоимость: 200 руб. – 1 этаж, 300 руб. – 2 этаж. Дети до 14 лет на втором этаже – 200 руб. Старт экскурсии от остановки «Набережная», запись по телефону: 45-35-90, +7929 266 7372. Заранее узнавайте, состоится ли экскурсия в связи с неблагоприятной погодой.

«Трасса 60»

Трасса 60. Фото: Кинопоиск

В «FABRIC BAR» (ул. Молодёжная, 74, стр.4) в 20 часов состоится показ фильма «Трасса 60». Сюжет фильма повествует о Ниле Оливере, у которого обеспеченные родители, симпатичная невеста и блестящая карьера юриста, которая ждёт его впереди. Но с недавнего времени ему стала сниться загадочная девушка, которую он не может выбросить из головы. Случайный знакомый, чудаковатый О.Ж. Грант, приглашает Нила совершить поездку по автостраде 60, которой нет ни на одной карте США. Нил решает бросить всё и найти таинственную незнакомку из снов.

Стоимость: 300 рублей (на эту сумму можно сделать заказ в баре). Фильм демонстрируется на английском языке с русскими субтитрами.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 СЕНТЯБРЯ

День знаний

Естественно, главными мероприятиями, которые пройдут по все Тюмени, станут торжественные линейки, посвящённые Дню знаний. «Комсомольская правда – Тюмень» уже писала, где и когда они пройдут, но не будет лишним это напомнить.

Открытый микрофон

В Доме печати (ул. Осипенко, 81, 4 этаж) в 19.30 состоится очередной вечер комедии «Открытый микрофон». Тюменские стенд-аперы снова порадуют всех своими шутками, а новички будут стараться им не уступить.

Стоимость: 150 рублей.