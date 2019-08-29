День знаний – 2019 в Тюмени: в выходные – торжество, на уроки – с понедельника

День знаний 2019 года уже не за горами. Буквально через три дня школы Тюменской области откроют свои двери для учеников. В новом 2019/2020 учебном году за парты сядут 213 тысяч детей. Причем на протяжении нескольких лет в регионе отмечается тенденция увеличения числа школьников и этот год не исключение – ребятишек стало больше на 1120, благодаря первоклашкам. Их, кстати, будет 24 556. В преддверии 1 сентября «Комсомолка» подготовила обзор, чего ждать в этом году тюменским школьникам.

ВЫХОДНОЙ НЕ ВЫХОДНОЙ

1 сентября в 2019 году выпадает на воскресенье. Так как это выходной, Минобразования предоставило школам выбор - когда отпраздновать День знаний и начать занятия. В Тюменской области приняли решение: в воскресенье - торжество, а уроки - с понедельника. Так что все школы ждут детей и их родителей на праздничные линейки 1 сентября.

Как водится, основные торжества намечены на утро. В некоторых школах они начнутся уже с 8.00. В крупных учреждениях, где учится по 600 и больше детей, линейки вообще разбиты на блоки: мероприятия пройдут в разное время для разных классов. А кое-где пришлось разделять даже потоки. Например, в 49 гимназии некоторых классов почти столько же, сколько букв в алфавите, так что всех сразу даже школьный двор не уместит.

Закончатся линейки у всех тоже по-разному. В одних школах управятся к 12 часам, а в других торжества продлятся до 15.00. Кроме того, 1 сентября состоятся классные часы и уроки Памяти, посвященные истории России и Тюменской области, героическим поступкам земляков и вкладу региона в Великую Победу.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

К 1 сентября 100% учреждений прошли проверку и обследование специальной комиссией. Особое внимание при этом было уделено работе кнопок тревожного вызова групп задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Также с руководителями учреждений и работниками частных охранных организаций проведены дополнительные инструктажи по действию в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Во время празднования Дня знаний около 200 росгвардейцев примут участие в охране общественного порядка и безопасности граждан. Под их контролем будет находиться более 700 учреждений образования Тюменской области.

КУШАТЬ ПОДАНО

Вопрос со школьным питанием – один из важнейших организационных пунктов как для детей, так и для родителей и педагогов. По сути, к новому учебному году уже все готово, причем в большинстве образовательных учреждений региона школьное меню проработали и обновили.

Школьников ждет новое меню. Фото с сайта kshp72.ru

Так, комбинат школьного питания «Центральный», который обеспечивает едой учеников школ Тюмени и Тюменского района, заверил, что новое меню наполнено «великолепным разнообразием новых ингредиентов и искусством сочетания блюд, представленных в рационе». Это, в том числе, блюда из овощей, фруктов, злаков.

Родители по-прежнему смогут воспользоваться электронным сервисом по учету школьного питания через систему «Электронная школа Тюменской области», который позволяет выбрать рацион ребенка на ближайшие 10 дней и оплатить его. С вариантами блюд можно определиться уже сейчас, меню загружено в систему.

Кстати, с нового учебного года стоимость горячего завтрака в тюменских школах составит 80 рублей. Льгота на оплату питания предоставляется на каждого школьника города Тюмени в размере 12,4 рублей в день, для детей из малоимущих семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, льгота в повышенном размере – 70 рублей в день.

ПРОЕЗД СО СКИДКОЙ

С началом нового учебного года для школьников начинают действовать льготы на проезд. Так, для тех, кто учится в областной столице, льгота составляет 80% от стоимости поездки, то есть проезд для них обойдется в 5 рублей 20 копеек. Для того чтобы воспользоваться льготой необходимо получить транспортную карту «Школьник». Сделать это можно в том числе через портал услуг Тюменской области. Стоит учитывать, что в ежемесячный лимит поездок школьников рассчитывается из количества двух разовых поездок в день без учета воскресений, праздничных дней и каникулярного времени.

С началом нового учебного года для школьников начинают действовать льготы на проезд. Фото с сайта admtyumen.ru

Кроме того, с 1 сентября школьникам Тюменской области предоставляется скидка 50% на проезд в пригородных поездах. Льгота действительна до 15 июня 2020 года при приобретении разовых билетов как на обычные электрички, так и на электропоезда «Ласточка». Проездные документы можно оформить во всех кассах «Свердловской пригородной компании», а также в мобильном приложении «Пригород».

ШКОЛЫ ГОТОВЫ

К новому учебному году проведен капитальный ремонт в 50 школах, а в 182 школы поступило новое оборудование. Кроме того, в 28 сельских школах появятся центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», своеобразные аналоги кванториумов. В дополнение к уже действующим 42, откроются 60 современных школьных лабораторий — науколабов. В последние недели августа практически все ученики получили в школьных библиотеках учебники на 2019-2010 учебный год. Последние партии будут выданы 29-30 августа.

Кстати, в 11 школах Тюмени старшеклассники перейдут на новый формат обучения – персонализированный. То есть каждый сможет выбрать для себя подходящие предметы по своему профилю.

- Мы инициировали начало работы по персонализированному обучению на уровне старшей общеобразовательной школы. В новый учебный год мы входим в пилотном варианте с 11 школами Тюмени. И это – не лабораторный эксперимент и не удел лишь школ-инноваторов. Через год в такой формат могут переходить и другие организации, включая систему профессионального и высшего образования», – отметил губернатор Тюменской области на прошедшем недавно Августовском образовательном форуме.