День Тюменской области - 2019: подробная афиша праздничных мероприятий на 16-17 августа

Начиная с сегодняшнего дня во всех муниципалитетах Тюменской области стартуют праздничные мероприятия, посвященные Дню области - 2019. Основная их часть, традиционно, пройдет в Тюмени. Организаторы подготовили массу сюрпризов, чтобы каждый смог выбрать себе развлекательную площадку по душе. «Комсомольская правда – Тюмень» подготовила подробную афишу всех городских мероприятий, которые стоит посетить 16 и 17 августа в День Тюменской области 2019 года.

16 АВГУСТА

Центральной площадкой станет набережная реки Тура. С 17 часов здесь стартует фестиваль экстремальных видов спорта и барбекю-фест. Лучшие рестораны города буду готовить ароматный шашлык и угощать тюменцев деликатесами на свежем воздухе, а спортсмены выполнять динамические трюки под выступления местных диджеев.

В 20 часов начнется концертная программа Тюменского симфонического оркестра «Вечера на Набережной». Впервые она пройдет на специально построенной в 23 метрах от левого берега Туры плавучей сцене.

Кульминацией вечера станет лазерное шоу. Оно плавно перетечет в дискотеку под хитовые миксы диджея Грува. Выступление известного музыканта начнется в 21:30 и ожидается, что закончится не позднее 00.00.

17 АВГУСТА

На следующий день большая концертная программа развернется на площади 400-летия Тюмени. Она начнется в 12 часов и продлится до 22 часов. Интересный совместный проект представит ансамбль Надежды Бабкиной с творческими коллективами из муниципальных образований Тюменской области. Начало в 12.30.

Здесь же в 15 часов развернется семейная программа «Играем вместе», где сказочные персонажи будут ждать в гости маленьких тюменцев, их родителей, бабушек и дедушек. Для последних, кстати, организаторы подготовили отдельную песенно-танцевальную программу «По волнам памяти». Она стартует в 14 часов.

В этот день продолжится и гастрономический фестиваль. На площадки 400-летия Тюмени откроются четыре площадки. Первая, это «Сибирское гостеприимство». Национальные блюда представят представители различных народностей, проживающих на территории региона.

Вторая площадка представит на суд посетителей гастрономические вариации на тему «Сибирь нефтяная». Здесь можно будет отведать черную уху, черное мороженое, черные бюргеры и даже черную паэлью.

Третья площадка «Сибирь сладкая» представит различные варианты десертов с традиционными для региона ягодами. Своего рода королевой этой гастрономической зоны станет тюменская ватрушка с тремя ягодами. Рестораторы предложат различные варианты ее приготовления.

На четвертой площадке, именуемой «Территорией детства», маленькие тюменцы смогут поучаствовать в приготовлении различных десертов. Попробовать испечь блины или изготовить собственное мороженое.

Взрослые также смогут поучаствовать в мастер-классах. Только уже не по приготовлению сладостей, а по ковроткачеству, косторезной резьбе, гончарному делу. Все это можно будет сделать на выставке-продаже «Тюменский народный сувенир». В работе площадки примут участие умельцы из муниципальных образований региона.

Начиная с 18.30 на площади 400-летия Тюмени выступят приглашенные коллективы. Первым праздничную программу продолжит «Другой оркестр» из Екатеринбурга. Он известен тем, что исполняет классические симфонические хиты в электронной манере. Завершит программу на площади полюбившаяся Тюмени арт-группа «Хор Турецкого». Она начнет выступление в 20 часов.