2019-08-15T13:11:12+03:00
Здоровье

Все больше семей выбирают для родов тюменский госпиталь «Мать и дитя»

Центр рассчитан не только на жителей областного центра, но и пациентов со всей Сибири
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За медицинскими услугами центра обращаются не только тюменцы, но и жители округовЗа медицинскими услугами центра обращаются не только тюменцы, но и жители округовФото: Кира Санникова
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Открывшийся весной многопрофильный клинический госпиталь «Мать и дитя» в Тюмени успешно завоевывает доверие будущих пап и мам. В настоящее время за медицинскими услугами центра обращаются не только тюменцы, но и жители других регионов Сибири, особенно северных округов.

О важности правильного выбора учреждения для планирования беременности и родов на встрече с будущими родителями сегодня рассказал создатель центра «Мать и дитя», профессор, доктор медицинских наук, академик РАН Марк Курцер.

- В последнее время пациенты трудно подходят к выбору медицинского учреждения. Есть определенное недоверие к качеству оказываемых услуг. В этом смысле жителями Тюмени повезло. Система здравоохранения здесь выстроена на достойном уровне, - отметил Марк Курцер.

По его словам, будущим родителям есть из чего выбирать. Можно наблюдаться в Перинатальном центре, можно в госпитале «Мать и дитя». Определяясь с учреждением, он посоветовал обратить внимание на уровень медицинской помощи, комфортности палат, качество питания, расстояние от места проживания.

Марк Курцер дал высокую оценку системе здравоохранения Тюменской области Фото: Кира Санникова

Марк Курцер дал высокую оценку системе здравоохранения Тюменской областиФото: Кира Санникова

- Если говорить непосредственно о подготовке к родам, пациенты должны быть здоровы, не иметь хронических заболеваний. Важно также правильно питаться и быть в хорошей физической форме. Не бояться и помнить, что беременность не болезнь, - подчеркнул Марк Курцер.

Он добавил, что площадь центра составляет около 16 тысяч квадратных метров, он рассчитан на 200 коек, имеет десять современных операционных. В госпитале оказывается помощь более чем по 20 направлениям, включая акушерство, гинекологию, ЭКО, в том числе по ОМС.

Напомним, официальное открытие центра состоялось в апреле 2019 года. В церемонии презентации социально важного объекта приняли участие первый заместитель председателя правительства РФ, министр финансов России Антон Силуанов, губернатор Тюменской области Александр Моор и генеральный директор Группы компаний «Мать и дитя» Марк Курцер.

Госпиталь «Мать и дитя» Тюмень стал одним из самых масштабных проектов в сфере здравоохранения в Тюменской области Фото: Кира Санникова

Госпиталь «Мать и дитя» Тюмень стал одним из самых масштабных проектов в сфере здравоохранения в Тюменской областиФото: Кира Санникова

Глава Минфина и губернатор высоко оценили значимость проекта, отметив, с приходом компании «Мать и дитя» на Тюменскую землю пришли и новые технологии, и новая корпоративная культура. Регион становится примером развития передовой отечественной медицины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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