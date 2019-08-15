«Российская школа - это русская рулетка». Алена Водонаева забрала сына из школы

Телеведущая Алена Водонаева, а в прошлом участница «Дома-2» из Тюмени, воспитывает сына Богдана. Мальчик в этом году пойдет в третий класс, но не в школу. По признанию самой Алены, ее не устраивает система российского образования, так что Богдан будет учиться дома.

- Мы много месяцев с отцом Бо вынашивали идею семейного обучения. Думали, анализировали, взвешивали все за и против и решили. Сразу же скажу, чтобы не было испорченного телефона - у нас прекрасная школа, замечательный классный руководитель и мировой директор образовательного учреждения. Дело в системе российского образования, которое меня не устраивает, - заявила она у себя в Инстаграме.

Алена считает, что в школе происходит колоссальная растрата ценного времени. Но теперь с Богданом такого не случится, ведь с сентября ребенок будет обучаться индивидуально. При этом Водонаева из тех матерей, кто не боится, что без школьного окружения ее сын не сможет социализироваться.

- Социализация и общение со сверстниками бывает не только в школе. Кстати, этот вопрос для меня тоже не на последнем месте. Я хочу формировать круг общения моего сына. Отдавая ребёнка в те или иные секции/кружки, я понимаю, дети из каких семей (воспитание, образование, интересы) там учатся. В школе я это не контролирую, - аргументировала она свою позицию.

Алену Водонаеву, по ее же признанию, не устраивает система российского образованияФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Водонаева призналась, что для нее российская школа - это русская рулетка и лично ей она не дала ничего, кроме комплексов. Ранее она уже критически высказывалась на тему школьного образования.

Напомним, недавно Алена вернулась из отпуска, который проводила в Лос-Анджелесе вместе с сыном. Оттуда она взбудоражила поклонников своими политическими заявлениями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Леса горят, Ди Каприо переживает». Алена Водонаева объяснила, почему россияне ходят со злыми лицами

Алена написала, что она думает о России и США, но не все земляки ее поддержали (подробности)

Алена Водонаева призналась, что ненавидит тюменскую школу

Для нее это были «худшие 10 лет жизни» (подробности)