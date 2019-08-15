2019-08-14T17:20:38+03:00
Звезды

«Российская школа - это русская рулетка». Алена Водонаева забрала сына из школы

Все потому, что самой Алене школа не дала ничего, кроме комплексов
Лидия Шумкова
Поделиться:
Водонаева считает, что в школе происходит колоссальная растрата ценного времениВодонаева считает, что в школе происходит колоссальная растрата ценного времениФото: Борис КУДРЯВОВ
Изменить размер текста:

Телеведущая Алена Водонаева, а в прошлом участница «Дома-2» из Тюмени, воспитывает сына Богдана. Мальчик в этом году пойдет в третий класс, но не в школу. По признанию самой Алены, ее не устраивает система российского образования, так что Богдан будет учиться дома.

- Мы много месяцев с отцом Бо вынашивали идею семейного обучения. Думали, анализировали, взвешивали все за и против и решили. Сразу же скажу, чтобы не было испорченного телефона - у нас прекрасная школа, замечательный классный руководитель и мировой директор образовательного учреждения. Дело в системе российского образования, которое меня не устраивает, - заявила она у себя в Инстаграме.

Алена считает, что в школе происходит колоссальная растрата ценного времени. Но теперь с Богданом такого не случится, ведь с сентября ребенок будет обучаться индивидуально. При этом Водонаева из тех матерей, кто не боится, что без школьного окружения ее сын не сможет социализироваться.

- Социализация и общение со сверстниками бывает не только в школе. Кстати, этот вопрос для меня тоже не на последнем месте. Я хочу формировать круг общения моего сына. Отдавая ребёнка в те или иные секции/кружки, я понимаю, дети из каких семей (воспитание, образование, интересы) там учатся. В школе я это не контролирую, - аргументировала она свою позицию.

Алену Водонаеву, по ее же признанию, не устраивает система российского образования Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Алену Водонаеву, по ее же признанию, не устраивает система российского образованияФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Водонаева призналась, что для нее российская школа - это русская рулетка и лично ей она не дала ничего, кроме комплексов. Ранее она уже критически высказывалась на тему школьного образования.

Напомним, недавно Алена вернулась из отпуска, который проводила в Лос-Анджелесе вместе с сыном. Оттуда она взбудоражила поклонников своими политическими заявлениями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Леса горят, Ди Каприо переживает». Алена Водонаева объяснила, почему россияне ходят со злыми лицами

Алена написала, что она думает о России и США, но не все земляки ее поддержали (подробности)

Алена Водонаева призналась, что ненавидит тюменскую школу

Для нее это были «худшие 10 лет жизни» (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Тюменских инвалидов обучат театральному искусству
«Принимать нельзя!»: Мэр Тобольска возмутился качеством строительных работ
В Тюмени построят 13 детских садов к 2021 году
Движение по новой развязке в районе Монтажников Тюмени запустят 17 августа
В Тюменской области строители передрались из-за шашлыка
Тюменский губернатор пообещал содействие компании ИКЕЯ в случае запуска проекта
Новый трубопровод по улице Ленина в Тюмени почти смонтирован
Александр Моор пояснил, зачем Тюмени нужна новая развязка в районе Комарово
В Тюмени курьер перевозил крупную партию наркотиков в ведрах со шпатлевкой
Тюмень может стать миллионником в ближайшие 20 лет
Сотрудников подстанции эвакуировали из-за опасной находки в Тюмени
Александр Моор: Тюменская область заинтересована в сохранении и развитии Антипинского НПЗ
Сбербанк профинансировал строительство третьей очереди жилого района «Преображенский»
В Тюмени началась пресс-конференция губернатора Александра Моора
«Здесь с уважением относятся к наследию»: Путин поздравил тюменцев с Днем области
На улице Николая Федорова в Тюмени сносят гаражи
Уникальный квест «Путь к победе» запустят в день рождения Тюменской области
Тюменские силовики устроили облаву на нелегалов на Барабинских базах
«Люди – главное достояние региона»: министр Якушев поздравил тюменцев с юбилеем области
Уникальную сцену весом около 100 тонн установят в Тюмени ко Дню области