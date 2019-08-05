«Леса горят, Ди Каприо переживает». Алена Водонаева объяснила, почему россияне ходят со злыми лицами

Телеведущая, модель, в прошлом участница «Дома-2» из Тюмени Алена Водонаева своими последними постами в Инстаграме взорвала подписчиков. В свойственной ей резкой манере Алена написала, что она думает о России и США. Это не первый пост бывшей тюменской журналистки на одну и ту же тему.

«Прошло уже больше месяца жизни в ЛА и скоро придётся улетать из цивилизованной страны», - сетовала она дней пять назад.

Кое-кто решил, что это обычный Аленин эпатаж, которым она время от времени балует двухмиллионную армию своих подписчиков в Инстаграме. Впрочем, как знать, Алена может писать и то, что думает.

А думает она о неутешительных вещах. Отпуск в Лос-Анджелесе закончился, а Россия Алену не вдохновляет: культуры нет, на дорогах хамы, леса горят, люди злые.

«Видела, что один мой недавний пост разместили в аккаунте либеральных СМИ. Почитала в комментариях разные мнения о моих словах про «российскую действительность». Обрадовало, что большинство со мной согласны никто не спорит с тем, что в России бескультурье на дорогах <…> У них леса горят, весь запад сочувствует, Леонардо Ди Каприо переживает, а от наших политиков ни слова сожаления.», - разгорячилась ведущая, явно перепутав, где свои, а где чужие леса и политики. Пост собрал кучу комментариев, и далеко не все их них лицеприятны.

Алена Водонаева вызвала споры среди подписчиков своими заявлениямиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Но Алена на этом не остановилась, то ли поддержки не хватило, то ли кураж не прошел.

- Помните, как-то делали перекличку городов? Это было прикольно, все писали из какого они города, а многие даже познакомились тут в комментариях. Не будем делать из этого традицию, но иногда это полезно. Сейчас, например. Напишите в каком городе вы живете. И в какой стране, - задала темп Алена в следующем посте.

Люди откликнулись и написали, кто и что думает о своей Родине. Мнения, безусловно, получились разные и противоречивые – как и сама страна, большая и разная. Тюменцев среди подписчиков Водонаевой немало, все-таки землячка, да и некоторые еще помнят местные выпуски новостей с юной Аленой, которая на тот момент не успела засветится в «Дом-2».

Публикуем самые эмоциональные:

- Как же устала каждый день читать на станице @alenavodonaeva том, какая хреновая у нас страна.. я живу в Тюмени, самый лучший город земли, у нас самые прямые дороги в стране! Да ребята, такое место существует!!! <...> Мой отец преподает в Нефтегазе, ребята, полный институт иностранцев, на хрена они, называется, едут за «дырявым образованием» к нам?? Я, конечно, дико извиняюсь, обычно стараюсь проходить в таких ситуациях мимо... А может быть, мы перестанем во всем, что с нами происходит, искать виновных и начнем с себя?

- Тюмень, и у нас все хорошо!

- Тюмень, все нравится. Чисто, красиво, никуда ехать не хотим))

- Я из Тюмени, прекрасный город, с каждым годом все лучше и лучше, очень рада, что родилась и живу тут.

- Я из Тюмени. Куча денег вкладывается в набережную, в фонтаны, в дороги, еще в какую-то культурную хрень, но! Бензин дорогущий, а мы- столица нефтедобывающего региона, медицина платная, чтобы найти компетентного врача, нужно весь город обойти, пенсии- копейки…

- Тюмень - любооовь! Тут все, и правда, хорошо!

- Тобольск. Норм, с переменным успехом. Красивый старинный город, но инфраструктура хромает очень. Но я свою родину люблю.

Посмотрим, отреагирует ли Водонаева на признания земляков-тюменцев. Года два назад она признавалась, что ненавидит тюменскую школу и считает учебу в ней худшими годами своей жизни.

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