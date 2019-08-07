2019-08-07T15:50:57+03:00
Здоровье

Вернуться к работе после травмы: Какие выплаты и госуслуги ФСС полагаются тюменцам, пострадавшим на производстве

Специалисты регионального отделения Фонда социального страхования ответили на важные вопросы о реабилитации после несчастного случая на рабочем месте
Поделиться:
Борьба с производственным травматизмом – приоритетная задача социально-экономического развития региона. Автор фото: Иван ГОРБУНОВБорьба с производственным травматизмом – приоритетная задача социально-экономического развития региона. Автор фото: Иван ГОРБУНОВ
Изменить размер текста:

Как свидетельствует статистика, число несчастных случаев на производстве год от года снижается. И все же травмы случаются. О том, на какие государственные услуги могут рассчитывать люди, пострадавшие на рабочем месте, во время круглого стола в редакции «Комсомольской правды» рассказали специалисты регионального отделения Фонда социального страхования.

В ЗОНЕ РИСКА – СТРОИТЕЛИ И ШАХТЕРЫ

В 2018 году лидерами по количеству травм в Тюменской области стали отрасли с вредными и опасными условиями труда. Это строительство, обрабатывающие производства, сельское и лесное хозяйство, добыча полезных ископаемых.

- Если говорить о типичном портрете пострадавшего – это мужчина в возрасте 50–60 лет, работающий в сфере строительства. Причина травматизма – нарушение техники безопасности, - рассказала и.о. управляющего региональным отделением Фонда социального страхования Динара Поштаренко.

Каждый сотрудник, работающий по официальному договору, застрахован и социально защищен. В случае травмы на рабочем месте он гарантированно получит страховые выплаты – единовременные или ежемесячные. За 2018 год общая сумма выплат Тюменского ФСС составила 600 млн рублей.

- Выплаты регулируются федеральным законом №125 «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», - говорит Динара Поштаренко. - Застрахованный и получивший травму на производстве получает гарантированные государством выплаты по листку нетрудоспособности в размере 100%, оплату лечения, медицинскую реабилитацию, расходы на лекарства, средства реабилитации, протезно-ортопедические изделия, специальный автотранспорт, санаторно-курортное лечение.

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖЕР ПОМОЖЕТ ВЕРНУТЬСЯ К ЖИЗНИ

Важная часть работы Фонда социального страхования – комплексная реабилитация пострадавших на производстве. Она включает целый рад мер - медицинских, социальных и профессиональных – которые помогают пациентам не только вернуться к обычной жизни, но снова начать трудится на своем рабочем месте.

- Разрабатывается план комплексной реабилитации под конкретного человека, выполнение которого курирует специалист Фонда – реабилитационный менеджер, - рассказала заместитель директора Филиала №1 регионального отделения ФСС Анастасия Тимофеева. - Главная задача реабилитационного менеджера – минимизировать последствия тяжелой производственной травмы, способствовать максимальному восстановлению физического и психологического здоровья пострадавшего, его трудовой и социальной активности.

Реабилитационный менеджер находится постоянно на связи с пострадавшим и помогает ему взаимодействовать с медиками, работодателями, психологами и другими участниками процесса реабилитации. Даже после выписки пациента из больницы контроль за ним продолжается. Получивший травму работник стоит на диспансерном учете у травматолога и не выпадает из поля зрения докторов.

Если человек по состоянию здоровья не может вернуться на прежнее место работы, ФСС помогает ему получить новую специальность. Фонд заключает договоры на профессиональное обучение и переобучение застрахованных, давая им возможность трудоустроиться на новое место.

ЭТО ПРИГОДИТСЯ

Какие документы понадобятся для получения страховых выплат пострадавшим на производстве

- заявление пострадавшего работника (либо его доверенного лица);

- акт о несчастном случае на производстве или профессиональном заболевании;

- справку (иной документ) о заработке пострадавшего за период, выбранный им для расчета страховых выплат;

- заключение учреждения медико-социальной экспертизы (МСЭ) о степени утраты профессиональной трудоспособности;

- копия трудовой книжки или иного документа, подтверждающего нахождение пострадавшего в трудовых отношениях со страхователем (работодателем), либо гражданско-правовой договор, предусматривающий уплату страховых взносов в пользу пострадавшего работника;

- извещение лечебно-профилактического учреждения об установлении заключительного диагноза острого или хронического профессионального заболевания.

Важно: обращаться нужно в территориальный орган ФСС РФ по месту регистрации работодателя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Сервисы нового поколения: Узнать все о льготах, оформить пособия и проконтролировать чиновников - через Интернет
Как цифровые технологии и искусственный интеллект меняют нашу жизнь в социальной сфере? Чего ожидать в ближайшем будущем? «Комсомолка» узнала об этом у первого заместителя председателя Фонда социального страхования (ФСС РФ) Евгения Писаревского
Хочу сделать ЭКО: что нужно знать и куда обращаться
В мире живет около 8 миллионов людей, родившихся после процедуры ЭКО. В России их количество перевалило за 190 тысяч. Современная медицина вот уже 40 лет дарит тысячам семей надежду взять на руки своего долгожданного малыша
Хочу сделать ЭКО: что нужно знать и куда обращаться
В мире живет около 8 миллионов людей, родившихся после процедуры ЭКО. В России их количество перевалило за 190 тысяч. Современная медицина вот уже 40 лет дарит тысячам семей надежду взять на руки своего долгожданного малыша
Что делать инвалиду, если ему не подходит льготная ортопедическая обувь?
Эксперты Фонда социального страхования рассказывают об особенностях предоставления государственной социальной услуги по обеспечению техническими средствами реабилитации для людей с инвалидностью
Реабилитация по-новым технологиям: изучить историю болезни еще до прибытия пациента
Чтобы улучшить систему восстановления пострадавших от профессиональных травм, Фонд социального страхования запускает пилотный проект по информационному взаимодействию с больницами и поликлиниками
Хочу сделать ЭКО: что нужно знать и куда обращаться
В мире живет около 8 миллионов людей, родившихся после процедуры ЭКО. В России их количество перевалило за 190 тысяч. Современная медицина вот уже 40 лет дарит тысячам семей надежду взять на руки своего долгожданного малыша
Новости 24
Тюменские дошколята посоревнуются в веселых стартах
Погода на 7 августа в Тюмени: днем пройдет мелкий дождь
Почти две тонны рыбы неизвестного происхождения изъяли у тюменских продавцов
В Тюмени пьяный мужчина на авто разнес детскую площадку
Сбербанк запускает оплату по QR-коду
Тюменец зарезал своего знакомого в подъезде дома по улице Гнаровской
В Тюмени подрядчик не справился с планами по озеленению города
Тюменские прокуратуры возбудили дело по свинокомплексу, который сливал отходы в озера
Молодожены из Тюмени чуть не лишились медового месяца на островах из-за долга
Сбербанк увеличивает скидку на ипотеку для зарплатных клиентов
«Говорил, что взял покататься»: в Тюмени задержан серийный вор велосипедов
В Тюмени вандалы разграбили автобусные остановки
Юной тоболячке выплатят компенсацию за падение в колодец
Разграбил кладбище, осквернив могилы земляков: на тюменца завели уголовное дело
В Тюмени мужчина серьезно пострадал после драки с родственниками