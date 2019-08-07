Вернуться к работе после травмы: Какие выплаты и госуслуги ФСС полагаются тюменцам, пострадавшим на производстве

Как свидетельствует статистика, число несчастных случаев на производстве год от года снижается. И все же травмы случаются. О том, на какие государственные услуги могут рассчитывать люди, пострадавшие на рабочем месте, во время круглого стола в редакции «Комсомольской правды» рассказали специалисты регионального отделения Фонда социального страхования.

В ЗОНЕ РИСКА – СТРОИТЕЛИ И ШАХТЕРЫ

В 2018 году лидерами по количеству травм в Тюменской области стали отрасли с вредными и опасными условиями труда. Это строительство, обрабатывающие производства, сельское и лесное хозяйство, добыча полезных ископаемых.

- Если говорить о типичном портрете пострадавшего – это мужчина в возрасте 50–60 лет, работающий в сфере строительства. Причина травматизма – нарушение техники безопасности, - рассказала и.о. управляющего региональным отделением Фонда социального страхования Динара Поштаренко.

Каждый сотрудник, работающий по официальному договору, застрахован и социально защищен. В случае травмы на рабочем месте он гарантированно получит страховые выплаты – единовременные или ежемесячные. За 2018 год общая сумма выплат Тюменского ФСС составила 600 млн рублей.

- Выплаты регулируются федеральным законом №125 «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», - говорит Динара Поштаренко. - Застрахованный и получивший травму на производстве получает гарантированные государством выплаты по листку нетрудоспособности в размере 100%, оплату лечения, медицинскую реабилитацию, расходы на лекарства, средства реабилитации, протезно-ортопедические изделия, специальный автотранспорт, санаторно-курортное лечение.

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖЕР ПОМОЖЕТ ВЕРНУТЬСЯ К ЖИЗНИ

Важная часть работы Фонда социального страхования – комплексная реабилитация пострадавших на производстве. Она включает целый рад мер - медицинских, социальных и профессиональных – которые помогают пациентам не только вернуться к обычной жизни, но снова начать трудится на своем рабочем месте.

- Разрабатывается план комплексной реабилитации под конкретного человека, выполнение которого курирует специалист Фонда – реабилитационный менеджер, - рассказала заместитель директора Филиала №1 регионального отделения ФСС Анастасия Тимофеева. - Главная задача реабилитационного менеджера – минимизировать последствия тяжелой производственной травмы, способствовать максимальному восстановлению физического и психологического здоровья пострадавшего, его трудовой и социальной активности.

Реабилитационный менеджер находится постоянно на связи с пострадавшим и помогает ему взаимодействовать с медиками, работодателями, психологами и другими участниками процесса реабилитации. Даже после выписки пациента из больницы контроль за ним продолжается. Получивший травму работник стоит на диспансерном учете у травматолога и не выпадает из поля зрения докторов.

Если человек по состоянию здоровья не может вернуться на прежнее место работы, ФСС помогает ему получить новую специальность. Фонд заключает договоры на профессиональное обучение и переобучение застрахованных, давая им возможность трудоустроиться на новое место.

ЭТО ПРИГОДИТСЯ

Какие документы понадобятся для получения страховых выплат пострадавшим на производстве

- заявление пострадавшего работника (либо его доверенного лица);

- акт о несчастном случае на производстве или профессиональном заболевании;

- справку (иной документ) о заработке пострадавшего за период, выбранный им для расчета страховых выплат;

- заключение учреждения медико-социальной экспертизы (МСЭ) о степени утраты профессиональной трудоспособности;

- копия трудовой книжки или иного документа, подтверждающего нахождение пострадавшего в трудовых отношениях со страхователем (работодателем), либо гражданско-правовой договор, предусматривающий уплату страховых взносов в пользу пострадавшего работника;

- извещение лечебно-профилактического учреждения об установлении заключительного диагноза острого или хронического профессионального заболевания.

Важно: обращаться нужно в территориальный орган ФСС РФ по месту регистрации работодателя.