Работодателям на заметку, работникам на вооружение: в Тюмени обсудили, как избежать травм на производстве

В Тюмени прошел круглый стол, посвященный государственным услугам Фонда социального страхования и вопросам трудовой реабилитации пострадавших от несчастных случаев на производстве. Организатором мероприятия выступила редакция «Комсомольской правды-Тюмень» совместно с региональным отделением ФСС.

В работе круглого стола приняли участие специалисты регионального отделения Фонда социального страхования РФ, представители департамента здравоохранения Тюменской области, крупные предприятия-работодатели, сотрудники санаторно-курортных учреждений, общественные организации, представители СМИ и другие.

Участники обсудили основные задачи и функции обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, узнали о передовых подходах профилактики производственного травматизма, а также поговорили о комплексной реабилитации пострадавших, их возвращению к труду. Отдельное внимание было уделено реабилитационному менеджменту и ранней реабилитации.

Участники встречи обсудили основные задачи и функции обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве. Фото Ивана Горбунова

С приветственным словом к участникам мероприятия выступила депутат Тюменской областной думы, руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России» Ольга Швецова. Она отметила нужность и полезность таких встреч.

- Депутаты Тюменской областной думы будут и дальше поддерживать инициативы по проведению таких круглых столов, - подчеркнула Ольга Швецова. - Борьба с производственным травматизмом уже давно является приоритетной задачей социально-экономического развития общества. Трудовое законодательство постоянно претерпевает изменения, в том числе совершенствуется механизм предупреждения производственного травматизма.

Борьба с производственным травматизмом – приоритетная задача социально-экономического развития региона, считает депутат Областной Думы Ольга Швецова. Фото Ивана Горбунова

Ольга Швецова выразила уверенность, что тюменским предприятиям есть чем поделиться в части организации работ по охране труда. Отметив, что подобные круглые столы способствуют такому обмену опытом.

КУРС НА УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ РИСКАМИ

Открывая работу круглого стола и.о. управляющего региональным отделением Фонда социального страхования Динара Поштаренко отметила, что динамично развивающаяся экономика и ускорение темпов развития промышленности диктуют новые неформальные подходы к профилактике производственного травматизма.

- Речь идет о выявлении, оценке, анализе, способах и возможностях управления профессиональными рисками. Травматизм легче предотвратить, чем бороться с его последствиями. Страхование от несчастных случаев на производстве – особый вид социального страхования, основной принцип которого гарантированность прав застрахованных, - подчеркнула Динара Поштаренко.

По данным ФСС, из 500 тыс. застрахованных 118 тыс. человек заняты на производствах с вредными и опасными условиями труда. Фото Ивана Горбунова

Она пояснила, что это направление регулируется федеральным законом №125 «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». Среди основных принципов, на которых основана система страхования, спикер назвала гарантию прав застрахованных и дифференциацию страховых тарифов в зависимости от класса профессионального риска.

Всего, по данным ФСС, в Тюменской области насчитывается 500 тыс. застрахованных, 51 тыс. страхователей. Из 500 тыс. застрахованных 118 тыс. человек заняты на производствах с вредными и опасными условиями труда. По итогам 2018 года лидерами по количеству несчастных случаев на производстве стали отрасли: строительство, обрабатывающие производства, сельское и лесное хозяйство, добыча полезных ископаемых. При этом основной причиной травматизма стало нарушение требований безопасности.

Главный технические инспектор труда Облсовпрофа Виктор Залуцкий уверен, что нужно менять подходы к оценке трудовых рисков. Фото Ивана Горбунова

- В структуре несчастных случаев превалируют – падение, обрушение предметов и материалов, воздействие движущихся и разлетающихся предметов, падение с высоты. Если говорить о типичном портрете пострадавшего – это мужчина в возрасте 50–60 лет, работающий в сфере строительства. Причина травматизма – нарушение техники безопасности, - резюмировала Динара Поштаренко.

Спикер добавила, что застрахованный и получивший травму на производстве, получает гарантированные государством в лице Фонда – выплаты по листку нетрудоспособности в размере 100%, оплату лечения, медицинскую реабилитацию, расходы на лекарства, средства реабилитации, протезно-ортопедические изделия, специальный автотранспорт, санаторно-курортное лечение.

И.о. управляющего региональным отделением Фонда социального страхования Динара Поштаренко описала типичный портрет пострадавшего на производстве. Фото Ивана Горбунова

Фонд также заключает договоры на профессиональное обучение и переобучение застрахованных. Тем пострадавшим, которым установлен определенный процент профессиональной утраты трудоспособности, выплачивают единовременные и ежемесячные страховые выплаты. За 2018 год общая сумма выплат Фонда составила 600 млн рублей.

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН

Вторым важным направлением работы Фонда в части производственного травматизма является комплексная реабилитация. По словам заместителя директора Филиала №1 регионального отделения Анастасии Тимофеевой, оно включает ряд мероприятий медицинской, социальной и профессиональной реабилитации.

Основная роль здесь возлагается на реабилитационного менеджера - специалист Фонда, осуществляющего планирование, координирование и персональное сопровождение процесса комплексной реабилитации пострадавшего на производстве.

- Разрабатывается план комплексной реабилитации под конкретного человека, выполнение которого курирует специалист Фонда. Его главная задача – минимизировать последствия тяжелой производственной травмы, способствовать максимальному восстановлению физического и психологического здоровья пострадавшего, его трудовой и социальной активности, - подчеркнула Анастасия Тимофеева.

О роли реабилитационного менеджера рассказала заместитель директора Филиала №1 регионального отделения Анастасия Тимофеева. Фото Ивана Горбунова

Спикер добавила, что с 2015 года по 2018 год в комплексную реабилитацию лиц, пострадавших на производстве, в Тюменском региональном отделении включен 271 человек. К трудовой деятельности вернулись более 78% пострадавших и более 71% пострадавших трудоустроены с процентом утраты профессиональной трудоспособности.

- В целом, по результатам работы комплексной реабилитации лиц, пострадавших на производстве, за последние четыре года наблюдается положительная динамика снижения количества человек, кому установлена инвалидность. Мы также видим тенденцию увеличения числа лиц, полностью выздоровевших и рост процента трудоустроенных пострадавших, - добавила Анастасия Тимофеева.

Она также привела в пример реальную историю тюменца, пострадавшего из-за заклинившего станка. Как рассказал сам Эдуард Яшин, принявший участие в работе круглого стола, в результате несчастного случая он остался без трех пальцев на правой руке. Профессиональную трудоспособность утратил после травмы в марте 2015 года. Мужчина проходил реабилитацию в лечебных учреждениях и санатории «Тараскуль» и в итоге, в марте 2019 года, смог трудоустроиться контролером ОТК у прежнего работодателя.

За последние четыре года наблюдается положительная динамика снижения числа тюменцев, кому установлена инвалидность. Фото Ивана Горбунова

- Мы сотрудничаем с ФСС, и есть алгоритм работы с пострадавшими, - в продолжении темы отметила, руководитель комиссии по экспертизе и временной нетрудоспособности ОКБ№2 Лилия Кухтерина. Она подчеркнула, что даже после выписки продолжается контроль за пациентом. Так, получивший травму работник стоит на диспансерном учете у травматолога и не выпадает из поля зрения докторов.

Говоря о проблемных моментах медик добавила, что встречаются случаи, когда во время реабилитации пациенты меняют формулировку «производственная травма», на «бытовая». Связано это с давлением работодателя, не желающего оплачивать лечение из своего кармана. Медики стараются информировать соцстрах о подобных инцидентах.

О совместной работе ФСС с комиссией по экспертизе и временной нетрудоспособности ОКБ№2 рассказала ее руководитель Лилия Кухтерина. Фото Ивана Горбунова

- Соглашаясь на такую подтасовку фактов, пострадавший зачастую не понимает всех последствий полученной травмы и не понимает, что теряет важный комплекс восстановительных процедур. Печально, что своей ответственности за последующие проблемы со здоровьем работника не понимает и работодателей. Но к счастью, такие случаи возникают довольно редко в нашем регионе, - резюмировала Лилия Кухтерина.

Не тянуть с реабилитационными мероприятиями призвал и заведующий отделением профпатологий ФБУ Центр реабилитации ФСС РФ «Тараскуль», заслуженный врач Александр Андреев. Он подчеркнул, что чем раньше в учреждение поступит пострадавший, тем быстрее будет достигнут восстановительный эффект. В пример он привел случай, когда из 16 пациентов лишь одна женщина была выписана из санатория без заметных улучшений здоровья. И то, только потому, что начала лечение в «Тараскуле» спустя несколько месяцев после получения производственной травмы.

Чем раньше в учреждение поступит пострадавший, тем эффективнее будет реабилитация, отметил заведующий отделением профпатологий ФБУ Центр реабилитации ФСС РФ «Тараскуль» Александр Андреев. Фото Ивана Горбунова

ОБЕЗОПАСИТЬ ТРУД БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ

Свести производственный травматизм к нулю призвана и масштабная работа по профилактике производственных рисков. Сегодня 13 предупреждающих мероприятий работодатели могут провести за счет страховых взносов.

- Раньше разрешалось использовать 20% от сумм, уплаченных в Фонд социального страхования. Теперь объем средств, направляемых на указанные цели, может быть увеличен до 30 % сумм страховых взносов, начисленных за предшествующий календарный год, при условии, что работодатель направит эти дополнительные средства на санаторно-курортное лечение работников предпенсионного и пенсионного возраста, - отметил и.о. заместителя, управляющего региональным отделением Фонда социального страхования Антон Ионов.

В этом году за финансированием предупредительных мероприятий в региональное отделение Фонда обратилось 392 работодателей, рассказал и.о. заместителя, управляющего региональным отделением Фонда социального страхования Антон Ионов. Фото Ивана Горбунова

В этом году за финансированием предупредительных мероприятий в региональное отделение Фонда обратилось 392 работодателей. Из них 333 получили разрешение на выделение средств на общую сумму на 79 млн рублей из предусмотренных на 2019 год 162 млн рублей.

- Прием документов за финансирование мероприятий, направленных на профилактику несчастных случаев на производстве, завершается 31 июля. Как показывает практика, работодатели часто оставляют подачу документов на последний момент. Так что мы не исключаем, что количество заявок возрастет, - отметили Антон Ионов.

По словам представителя Общественной палаты Федора Попова, информацию о возможностях сотрудничества с ФСС до работодателей не доносят кадровые службы. Фото Ивана Горбунова

Вместе с тем, ряд работодателей региона уже воспользовались возможностью отправить сотрудника предпенсионного возраста на санаторно-курортное лечение. В их числе служба судебных приставов. Как рассказала ведущий специалист-эксперт отдела противодействия коррупции, обеспечения работы с кадрами и вопросов безопасности, защиты государственной тайны, мобилизационной подготовки и гражданском обороны УФССП России по Тюменской области Юлия Баранова, претендента на поощрение руководство выбирала из 40 кандидатов путем голосования.

- Мы проинформировали нашего коллегу о возможности получить путевку и предложили самому выбрать место отдыха в рамках выделенной суммы. У нас она составила чуть более 50 тысяч рублей. Работник изъявил желание поехать в тюменский реабилитационный центр «Тараскуль». Вернулся отдохнувшим, заряженным на работу, - рассказала Юлия Баранова.

Служба судебных приставов уже вручила одному из сотрудников путевку в санаторий. Как отмечает представитель организации - пакет документов не сложный. Фото Ивана Горбунова

Она добавила, что процесс оформления документов, при этом, оказался не таким трудозатратным, как многие думают. Плюс, сотрудник регионального отделения Фонда Социального страхования максимально подробно и понятно отвечал на все возникающие вопросы. Это подтверждают, и сотрудники МЗ «Электростали Тюмени». В этом году предприятие в силу своей структуры и величины страховых взносов смогло обеспечить санаторно-курортное лечение 15 сотрудникам из 19 специалистов предпенсионного возраста, 11 человек также отправятся оздоравливаться в «Тараскуль». Уже сейчас металлургический завод задумывается о том, какое количество работников, теперь еще больше заинтересованных в производительности труда, отправить в санатории на будущий год.

- Мотивирование страхователей соблюдать требования законодательства в сфере охраны труда, сокращая экономические потери семьи, работодателя, государства, сохранения жизнь и здоровье работника – одна из основных задач, которую мы ставим перед собой, - резюмировал Антон Ионов.

Участники круглого стола уделили особое внимание механизму финансирования предупредительных мер. Фото Ивана Горбунова

Он также добавил, что Минтруд России стал официальным партнером глобальной кампании «нулевого травматизма», определяющий 7 золотых правил концепции. Тюменское региональное отделение ФСС в числе первых получило сертификат «Vision Zero» и планирует транслировать основные принципы конвенции на предприятия региона.

В свою очередь, начальник отдела экспертизы условий и охраны труда департамента труда и занятости населения Тюменской области Радик Сулейманов отметил, что в регионе превентивные меры, направленные на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, осуществляются на всех уровнях власти.

- Областной и территориальными межведомственными комиссиями по охране труда проводится адресная работа с организациями, допустившими случаи тяжелого и смертельного травматизма. Организована работа по внедрению на территории области концепции нулевого травматизма, - пояснил спикер.

Начальник отдела экспертизы условий и охраны труда департамента труда и занятости населения Тюменской области Радик Сулейманов удивлен, что лишь малая часть работодателей заинтересовалась возможностью оздоровления сотрудников. Фото Ивана Горбунова

Представитель профильного департамента также подчеркнул, что и сами работодатели стараются снизить количество несчастных случаев. Одним из примеров служит тренировочная база для работников различных профессий, связанных с работой на высоте. Полигон представляет собой двухъярусную площадку для отработки безопасных приемов и методов высотных работ. Здесь могут тренироваться работники всех предприятий, выполняющие эти работы.

Подводя итоги круглого стола все участники сошлись во мнении, что производственный травматизм лучше предотвратить, чем потом бросать все средства на реабилитацию работника. Общая задача всех профильных структур, а также самого работодателя и работникам сохранить жизнь и здоровье.