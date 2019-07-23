День города Тюмени – 2019: смогут ли тюменцы отличить Варнаву от Бузовой в реалити-шоу

Любителям отжигать не по-детски, импровизировать, шутить, смеяться, петь и танцевать 27 июля в 15 часов будет чем заняться! В День города Тюмени – 2019 на набережной реки Тура все желающие смогут сыграть в игру «Монополия» от телеканала ТНТ. Гости праздника почувствуют себя героем любимого реалити-шоу («Импровизация», «Где логика?», «Перезагрузка», «Дом-2», «Песни») или популярного сериала («Толя-робот», «Год культуры», «СашаТаня»).

Шестичасовая программа (да-да, продлится она до 21 часа) будет включать в себя в том числе вопросы и викторины о звёздах канала. Например, сможешь ли ты отличить Катю Варнаву от Ольги Бузовой, или Гарика Харламова от Тимура Батрутдинова? Если сможешь – тогда welcome, на праздник. Любителей селфи также ждёт яркая стильная фотозона, где можно сделать качественные снимки для собственного фотоархива. Ожидается масса подарков.

Напомним, до Дня города в Тюмени осталось всего несколько дней. Праздничная программа уже готова – осталось лишь провести все мероприятия. День города в Тюмени – 2019 - это масса сюрпризов от организаторов, так что каждый сможет выбрать себе праздничную площадку по душе. Чтобы вам заранее продумать «маршрут», «Комсомольская правда – Тюмень» подготовила подробную афишу всех городских мероприятий на 27 июля 2019.

Не забываем, что в этот день в День города Тюмени - 2019 будут перекрыты дороги. Где – читайте в нашем материале.