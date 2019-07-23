2019-07-23T15:23:51+03:00
Звезды

День города Тюмени – 2019: смогут ли тюменцы отличить Варнаву от Бузовой в реалити-шоу

Рассказываем, где сможете отжечь не по-детски в День города 2019 года
Алексей КОСЕНЧУК
Поделиться:
День города Тюмени – 2019: тюменцев зовут отличить Варнаву от БузовойДень города Тюмени – 2019: тюменцев зовут отличить Варнаву от БузовойФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Любителям отжигать не по-детски, импровизировать, шутить, смеяться, петь и танцевать 27 июля в 15 часов будет чем заняться! В День города Тюмени – 2019 на набережной реки Тура все желающие смогут сыграть в игру «Монополия» от телеканала ТНТ. Гости праздника почувствуют себя героем любимого реалити-шоу («Импровизация», «Где логика?», «Перезагрузка», «Дом-2», «Песни») или популярного сериала («Толя-робот», «Год культуры», «СашаТаня»).

Шестичасовая программа (да-да, продлится она до 21 часа) будет включать в себя в том числе вопросы и викторины о звёздах канала. Например, сможешь ли ты отличить Катю Варнаву от Ольги Бузовой, или Гарика Харламова от Тимура Батрутдинова? Если сможешь – тогда welcome, на праздник. Любителей селфи также ждёт яркая стильная фотозона, где можно сделать качественные снимки для собственного фотоархива. Ожидается масса подарков.

Напомним, до Дня города в Тюмени осталось всего несколько дней. Праздничная программа уже готова – осталось лишь провести все мероприятия. День города в Тюмени – 2019 - это масса сюрпризов от организаторов, так что каждый сможет выбрать себе праздничную площадку по душе. Чтобы вам заранее продумать «маршрут», «Комсомольская правда – Тюмень» подготовила подробную афишу всех городских мероприятий на 27 июля 2019.

Не забываем, что в этот день в День города Тюмени - 2019 будут перекрыты дороги. Где – читайте в нашем материале.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Денис Майданов: Снялся в клипе с женой, чтобы семья была крепче
Звездный участник фестиваля «Славянский базар», певец Денис Майданов в этом году не только выступит на гала-открытии, но и даст сольный концерт. Он рассказал о своей малой родине, воспитании детей и музыкальных экспериментах
Новости 24
В Тюмени угонщик уснул рядом с похищенным мотоциклом
В Тюменской области продолжается прием заявок на конкурс «Лидер доверия потребителей 2019»
Директору тюменской гостиницы, обвиняемому в неуплате налогов, смягчили наказание
В Тюменской области после проверки сняли с реализации почти триста килограммов мяса
Рассмотрение дела о банкротстве сети тюменских заправок перенесли почти на три недели
В Тюмени знаменитую круглую баню признали памятником архитектуры
Роскомнадзор: у МегаФона наибольшее число базовых станций в России
На тюменском железнодорожном вокзале выявили нарушения в сфере общепита
В Тюмени ищут подростков, пропавших пять дней назад
Тюменец угрожал своей супруге ножом, схватив ее за волосы
Семь тюменцев пострадали в ДТП с участием маршрутки
В Тюмени откроется больница для бедных
Новая дорожная развязка Тюмени затронет несколько участков в районе Комарово
В Тобольске на проспекте Дзираева появится велодорожка
Тюменские кредиторы «мешают жить» соседям и знакомым своих должников
Две тюменки перевели мошенникам почти полмиллиона рублей
В Ишиме ребенка убило током