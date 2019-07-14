Из-за жары тюменцы облюбовали городские пляжи: базы отдыха забиты битком

На редкость жаркие выходные вынудили тюменцев отправиться поближе к водичке. Желающих искупнуться да позагорать настолько много, что тюменские пляжи с трудом вмещают всех желающих.

Верхний бор. Фото: ЧС Тюмень

Вчера и сегодня все пляжи, пригодные для купания, напоминают самые известные зарубежные курорты (разве что без моря). Давайте посмотрим реальные фотографии с тюменских баз отдыха, к тому же у вас ещё есть время отправиться на пляж.

Пруд Лесной. Фото: ЧС Тюмень

Очевидцы сообщают, что на одном из самых популярных мест отдыха – пруду Лесном – не пройти, ни проехать. Пробки настолько огромные, что люди просто кидают свои автомобили и добираются до пляжа пешком. То же самое происходит и с озером Андреевское и базой «Верхний бор»

Пробка до озера Андреевское. Фото: ЧС Тюмень

Пруд Лесной. Фото: ЧС Тюмень

Верхний бор. Фото: ЧС Тюмень

Немножко посвободнее – на Муллашах. Тюменцы рекомендуют отправляться именно туда.

Муллаши. Фото: ЧС Тюмень

Тем, у кого не получилось съездить на пляж, плескаются прямо в городских фонтанах.

Цыгане купаются в фонтане. Фото: ЧС Тюмень

Напомним, «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, где можно купаться в 2019 году Тюмени. Публикуем перечень пляжей и городских зон отдыха.