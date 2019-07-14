Из-за жары тюменцы облюбовали городские пляжи: базы отдыха забиты битком
На редкость жаркие выходные вынудили тюменцев отправиться поближе к водичке. Желающих искупнуться да позагорать настолько много, что тюменские пляжи с трудом вмещают всех желающих.
Верхний бор. Фото: ЧС Тюмень
Вчера и сегодня все пляжи, пригодные для купания, напоминают самые известные зарубежные курорты (разве что без моря). Давайте посмотрим реальные фотографии с тюменских баз отдыха, к тому же у вас ещё есть время отправиться на пляж.
Пруд Лесной. Фото: ЧС Тюмень
Очевидцы сообщают, что на одном из самых популярных мест отдыха – пруду Лесном – не пройти, ни проехать. Пробки настолько огромные, что люди просто кидают свои автомобили и добираются до пляжа пешком. То же самое происходит и с озером Андреевское и базой «Верхний бор»
Пробка до озера Андреевское. Фото: ЧС Тюмень
Пруд Лесной. Фото: ЧС Тюмень
Верхний бор. Фото: ЧС Тюмень
Немножко посвободнее – на Муллашах. Тюменцы рекомендуют отправляться именно туда.
Муллаши. Фото: ЧС Тюмень
Тем, у кого не получилось съездить на пляж, плескаются прямо в городских фонтанах.
Цыгане купаются в фонтане. Фото: ЧС Тюмень
Напомним, «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, где можно купаться в 2019 году Тюмени. Публикуем перечень пляжей и городских зон отдыха.
ИСТОЧНИК KP.RU