2019-07-14T11:59:50+03:00
Общество

Из-за жары тюменцы облюбовали городские пляжи: базы отдыха забиты битком

Смотрим фотографии и завидуем тем, кто сейчас нежится на солнышке
Алексей КОСЕНЧУК
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Из-за жары тюменцы облюбовали городские пляжи: базы отдыха забиты битком. Фото: ЧС ТюменьИз-за жары тюменцы облюбовали городские пляжи: базы отдыха забиты битком. Фото: ЧС Тюмень
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На редкость жаркие выходные вынудили тюменцев отправиться поближе к водичке. Желающих искупнуться да позагорать настолько много, что тюменские пляжи с трудом вмещают всех желающих.

Верхний бор. Фото: ЧС Тюмень

Верхний бор. Фото: ЧС Тюмень

Вчера и сегодня все пляжи, пригодные для купания, напоминают самые известные зарубежные курорты (разве что без моря). Давайте посмотрим реальные фотографии с тюменских баз отдыха, к тому же у вас ещё есть время отправиться на пляж.

Пруд Лесной. Фото: ЧС Тюмень

Пруд Лесной. Фото: ЧС Тюмень

Очевидцы сообщают, что на одном из самых популярных мест отдыха – пруду Лесном – не пройти, ни проехать. Пробки настолько огромные, что люди просто кидают свои автомобили и добираются до пляжа пешком. То же самое происходит и с озером Андреевское и базой «Верхний бор»

Пробка до озера Андреевское. Фото: ЧС Тюмень

Пробка до озера Андреевское. Фото: ЧС Тюмень

Пруд Лесной. Фото: ЧС Тюмень

Пруд Лесной. Фото: ЧС Тюмень

Верхний бор. Фото: ЧС Тюмень

Верхний бор. Фото: ЧС Тюмень

Немножко посвободнее – на Муллашах. Тюменцы рекомендуют отправляться именно туда.

Муллаши. Фото: ЧС Тюмень

Муллаши. Фото: ЧС Тюмень

Тем, у кого не получилось съездить на пляж, плескаются прямо в городских фонтанах.

Цыгане купаются в фонтане. Фото: ЧС Тюмень

Цыгане купаются в фонтане. Фото: ЧС Тюмень

Напомним, «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, где можно купаться в 2019 году Тюмени. Публикуем перечень пляжей и городских зон отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU

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