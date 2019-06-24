Купальный сезон - 2019 в Тюмени: перечень пляжей и городских зон отдыха, готовых к приему отдыхающих

До окончания первого летнего месяца остается всего несколько дней, а большая часть жителей Тюмени все еще не открыла купальный сезон. Виной тому не высокая температура воздуха. Погода пока не балует жителей областного центра жарой. Вместе с тем, городские базы отдыха и пляжи уже готовятся к встрече тюменцев. Где этим летом можно безопасно искупать в материале «Комсомольской правды Тюмень».

ГДЕ В ТЮМЕНИ ИСКУПАТЬСЯ

На территории города расположено 36 водных объектов, 15 озер, 20 прудов и река Тура. 18 из них находятся в муниципальной собственности. Работа с оформлением водных объектов в собственность города продолжается. Так, в этом году началось оформление пруда на Камчатской.

В соответствии с заключением ГИМС в этом году функционирует 4 пляжных зоны: три на озере Верхнее Кривое (база отдыха «Верхний Бор») и одна на пруду Лесном. На остальных пляжные зоны отсутствуют. Зоны отдыха сделаны на 11 водных объектах Тюмени. Сюда входят и вышеназванные зоны на озере Верхнем Кривом и пруду Лесном, а также зоны на пруду Студенческом и озере Липовом, которые используются для спортивного моржевания, кроме того на Липовом и Андреевском можно отдыхать с использованием плавсредств. Остальные водные объекты могут использоваться только для пассивного отдыха, например, в качестве солярия.

Как уточнил заместитель главы города Павел Перевалов, с конца прошлого года в администрации был принят системный документ, по которому сегодня происходит оценка и процедура выбора водных объектов для их очистки, чтобы в будущем запускать их в развитие. Из всех 18 муниципальных объектов проведено ранжирование, деньги уже направлены в департамент городского хозяйства и заключен контракт на проектирование по пруду Южному.

Всего в бюджете 2019 года предусмотрены работы по берегоукреплению и очистке акватории трех прудов - Школьного, Южного и Утиного, но пока они подразумевают только проектирование. Выполнение строительно-монтажных работ запланировано на 2020 год. Можно ли будет в будущем там купаться, покажет время.

- Надеемся, что получится чистый водный объект, но с точки зрения условий купания нужно опираться на исследования, которые проведет соответствующая лаборатория, - отметил Перевалов.

Таким образом, чтобы в Тюмени появился муниципальный пляж, должны быть водные объекты, соответствующие определенным требованиям. Первый шаг, который в обозримой перспективе может привести к появлению муниципального пляжа, уже сделан – это механизм ранжирования.

- Мы впервые за долгие годы этим вопросом займемся системно, расчистим водные объекты. И дальше, вероятно, что какой-то из них будет соответствовать критериям, которые довольно суровые, - подчеркнул он и добавил, что Тура в число перспективных для купания объектов точно не попадет, поскольку там слишком бурное течение.

ОФИЦИАЛЬНО

В Тюменской области пока только шесть пляжей получили официальное разрешение на свою деятельность. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Тюменской области провели освидетельствование трех мест купания на озере Верхнее Кривое в районе Верхнего Бора, оз. Сингуль на территории детского-оздоровительного лагеря «Роза ветров» в Ялуторовском районе и пляжи на базе отдыха «Пруд Лесной» и в санатории «Сибирь».

В ближайшее время планируется освидетельствование еще двух санкционированных мест для купания. По информации, полученной от администраций городских округов и муниципальных районов Тюменской области, открытие муниципальных пляжей запланировано в Ишиме и Голышманово.

- С начала летнего сезона инспекторским составом ГИМС проведено более 20 рейдов по вопросам безопасности людей на водных объектах. В детских оздоровительных учреждениях, инспекторским составом ГИМС с начала летнего периода проведено 19 занятий и инструктажей по правилам безопасности на воде, - рассказал начальник Центра ГИМС МЧС России по Тюменской области Сергей Каплин.

По словам начальника Центра ГИМС, основными причинами гибели людей на воде в купальный сезон 2019 года стало купание в непредназначенном для этого месте и нарушение правил безопасности на рыбалке. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, число погибших за указанный период уменьшилось на 60 процентов.

Во многом этого удалось достичь за счет активной профилактической работы. Уже сейчас во всех округах и районах идут сезонные акции, направленные на обеспечение безопасности на воде: «Вода-безопасная территория», «Научись плавать!», «Безопасность на воде!».

- Жара скоро придет в наш регион, и вопрос безопасности на реках и озерах приобретет еще более важное звучание, - отметил Сергей Каплин. Прежде всего, это сохранение здоровья и жизни детей, постоянный контроль в местах, где уже происходили подобные трагедии и где сейчас ребятишки могут купаться или находиться в прибрежной зоне.

ПРОФИЛАКТИКА

Помимо бесед и акций о безопасности тюменцам напоминают и предупреждающие знаки. Только в областном центре установлено 45 табличек «Купание запрещено».. В летний период водные объекты вместе патрулируют сотрудники городской администрации, ГИМС и полиции.

Кроме того, по сравнению с 2018 годом в этом году увеличилось количество спасателей и количество дней патрулирования со 120 до 180 в год. Оно осуществляется четырьмя группами. Одна, состоящая из 10 человек, дежурит с 10 утра и до 10 вечера на набережной с момента схода льда с реки и до ухода ее под лед. Еще три группы передвигаются на транспорте и заезжают на каждый водоем города, рассказал и.о. директора городского департамента безопасности жизнедеятельности. Виталий Флянц.

Профилактическая работа дает свой эффект. В 2018-2019 годах спасателями было предотвращено 15 случаев возможной гибели людей на воде – 8 случаев в 2018 году и 7 в 2019. В эти моменты спасателям приходилось извлекать людей из воды, поскольку те не могли самостоятельно выбраться на берег. Фактически все случаи происходили в районе набережной.

Но есть и печальная статистика – в 2017 году утонули семь человек, в том числе один ребенок, а в 2018 – 10 человек, в том числе один ребенок. В этом году тоже произошли два трагических случая – один на Туре, другой на озере Песьяном.

- Организация безопасности людей на воде – это обязанность каждого из нас. Нельзя быть равнодушным, когда мы видим ребенка, который один находится на водном объекте, сидит или передвигается по парапету нижнего яруса набережной. Основной причиной трагических ситуаций с детьми служит оставление их без присмотра взрослых. Взрослые люди в свою очередь, рискуют жизнью, купаясь либо в запрещенных местах и в состоянии алкогольного опьянения, - подчеркнул Виталий Флянц.