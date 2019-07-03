Семьи жертв крушения ATR-72 под Тюменью добились рассмотрения исков во Франции

Суд Франции рассмотрит дело о выплате компенсаций пострадавшим и семьям погибших в катастрофе самолета ATR-72 авиакомпании Utair, произошедшей под Тюменью в 2012 году. Разбирательство, длящееся более 7 лет, близится к логическому завершению.

Иск в суд Тулузы на французского производителя самолета, компанию Avions de transport regional (GIE ATR — франко-итальянский концерн) был подан еще в 2013 году. Соответчиком была указана российская компания «Ютэйр». В качестве первой линии зашиты ответчики выбрали оспаривание юрисдикции, ссылаясь на то, что французский суд не имеет право рассматривать спор, так как катастрофа произошла на территории Российской Федерации, погибли российские граждане.

В январе 2018 года с помощью адвокатов, специализирующихся на защите интересов людей, пострадавших при авиакатастрофах, 13 семей, несогласных с итогами разбирательства в российском суде, все же смогли добиться рассмотрения дела о крушении самолета во Франции. Однако авиакомпания «Ютэйр», которой принадлежал разбившийся самолет ATR-72, обжаловала решение апелляционного суда, подав кассацию в верховный суд Франции.

На днях, 26 июня кассационный суд Франции вынесен решение в пользу тюменских семей. Сторона истцов получила документ два дня назад, 1 июля. А это значит, что уже на следующей неделе французский суд может начать рассмотрение дела по существу, если компания «Ютэйр» все же не пойдет на мировое соглашение.

- Мы давно работаем по авиационным судам и можем предположить, что у авиаперевозчика, скорее всего, нет страховки. Поэтому ему не очень хочется выплачивать компенсации из своего кармана. Но в подобных катастрофах виновные должны вести себя добросовестно и выплачивать соразмерные трагедии компенсации, - подчеркнул юрист Давид Кухалашвили.

Он напомнил, что на начальной стадии разбирательства, авиакомпания предложила выплатить родственникам погибших компенсацию за моральный вред в размере 150 тысяч рублей, что выглядит довольно цинично в отношении людей, понесших утрату. В исковом заявлении, поданном в судебные инстанции Франции, юристы, защищающие интересы тюменских семей отразили расчеты, основные на практике страны, где будет рассматриваться дело.

Напомним, самолет ATR-72, принадлежащий авиакомпании «Ютэйр», вылетел из аэропорта «Рощино» в Сургут 2 апреля 2012 года в 7.44 утра, но потерпел крушении в районе деревни Горьковка. Из находившихся на борту 43 человек (включая экипаж), выжили лишь 10. По официальной версии, судно потерпело крушение после взлета из-за обледенения, так как его не обработали реагентом.

Виновными признали двух техников наземной службы и погибшего пилота. Каждый год в день трагедии, 2 апреля, родные и близкие пассажиров рейса и членов экипажа, представители органов государственной власти, депутаты и общественники приезжают к поминальному кресту и памятнику на месте крушения, чтобы почтить память погибших.