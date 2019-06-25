2019-06-25T14:06:57+03:00
Туризм

Все для вдохновения: тюменский поэт отправился на велосипеде за три тысячи километров на юг

Виталий Огородников намерен добраться на двухколесном транспорте до Краснодара [фото, видео]
Лидия Шумкова
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По пути через Самарскую область тюменский велопутешественник Виталий Огородников вдруг нашел Сургут. Фото Виталия ОгородниковаПо пути через Самарскую область тюменский велопутешественник Виталий Огородников вдруг нашел Сургут. Фото Виталия Огородникова
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Тюменец Виталий Огородников 15 июня отправился за три тысячи километров в удивительную поездку до Краснодарского края. Удивительна она не маршрутом, а тем что 63-летний путешественник выбрал в качестве средства передвижения велосипед. За 10 дней он успел отмахать уже 1,5 тысячи километров и добраться до Саратовской области. Звонок «Комсомолки» застал Виталия на выезде из города Пугачева. Сидя на траве у обочины дороги, велосипедист-дальнобойщик рассказал, почему ему так важно было поехать на велосипеде, какие в России дороги и ждут ли его обратно домочадцы и друзья.

НЕ БЫТЬ ПНЕМ

Двухколесный транспорт знаком Виталию Огородникову с детского возраста. Как заразился он в три года любовью к байкам, так и не отпускает его эта страсть уже 60 лет.

- Но я профессионально велосипедом не занимался никогда, я все-таки любитель. И от велоспортсменов мы, любители, сильно отличаемся. Буквально на выезде из Пугачева я встретил профессионалов. Они пронеслись сначала мне навстречу, потом развернулись и обогнали меня. Молодые спортивные ребята, без рюкзаков, а я нагруженный, как вол. Зато еду так, как мне нравится, наслаждаюсь красотами России. Вот и сейчас сижу в траве, кузнечики стрекочут, муравьишки ползают. Да и вообще уже чувствуется юг страны, подсолнухи вовсю цветут, на солнышко смотрят, - пояснил Виталий.

По дорогам России велосипедист из Тюмени проделал уже 1,5 тысячи километров и добрался до Саратовской области. Фото Виталия Огородникова

По дорогам России велосипедист из Тюмени проделал уже 1,5 тысячи километров и добрался до Саратовской области. Фото Виталия Огородникова

На вопрос, почему бы ему не выбрать в качестве средства передвижения что-то более быстрое, комфортное, например, самолет, поезд или даже автомобиль, путешественник ответил категоричным «нет».

- На машине, на самолете, на поезде, на пароходе человек никуда не едет. Он просто сидит, как пень. Мотоциклист и велосипедист - другое дело. Тут двухколесный двухколесного поймет. На мотоцикле нагрузка есть, я доподлинно это знаю. Хотя даже она несопоставима с велосипедом. Только велосипед дает нормальную нагрузку, где ты движешься сам, благодаря своим мускульным усилиям, организационным моментам, тренировкам, целеустремленности и всему прочему, - поделился он.

А еще при путешествии на велосипеде пропадает ощущение границ.

- Когда ты оттолкнулся от своего подъезда, от этого большого каменного дома, то ты простился со всеми рамками. У тебя уже нет ни стен, ни балконов, ни окон. Есть только огромная Земля без всяких рамок, - лирически обрисовал мотивы странствия Виталий.

НЕ В ПЕРВОЙ

Точно проложенного маршрута путешествия у Виталия Огородникова нет. Для него главное – доехать до Краснодара, а уж путь сам себя найдет. Где-то люди подскажут, как лучше ехать, а где-то и самостоятельно разобраться можно.

- Я не в первый раз еду по такому направлению. По сути, это будет уже пятое мое путешествие. Я ездил трассой через Урал в Элисту (Калмыкия), в Севастополь, в Мадрид и в Башкирию. Что интересно, Урал каждый раз особенный и очень непростой, хотя с Пиренеями его, конечно, не сравнить, - рассказал велосипедист.

Пока Виталий пересек Курганскую, Челябинскую области, Башкирию, побывав в Шадринске, Миассе, Златоусте, Уфе. Потом махнул через Оренбургскую и Самарскую области. Теперь проезжает Саратовскую. Заезжает не в каждый город, хотя почти сутки выделил на осмотр Златоуста и ненароком задержался в Самаре.

В Златоусте тюменец Виталий Огородников задержался на целые сутки, чтобы познакомиться с городом. Фото Виталия Огородникова

В Златоусте тюменец Виталий Огородников задержался на целые сутки, чтобы познакомиться с городом. Фото Виталия Огородникова

- В Златоусте был почти сутки, обошел главные достопримечательности города. По Самаре погулял. Но у меня времени не так много. Растягивать удовольствие - это ж эгоизм сплошной. Все равно я должен вернуться домой, взяться за лопату да грабли. У меня и фамилия говорящая, я ж «огород», - рассмеялся Огородников.

Пока в планах путешественника дня два передохнуть в Саратове. Там у него живет старинный друг со школьных времен. Велосипедист уже созвонился с ним, и тот его ждет с нетерпением.

- Но еще я хочу остановиться в Саратове, потому что знаменитый Радищев, который написал «Путешествие из Петербурга в Москву», основал в городе музей. Хотел бы его обязательно посетить, ведь там и Репин, и Боголюбов, все наши корифеи, богатыри живописи представлены, - назвал Виталий еще одну причину остановки.

К слову, сам Огородников не чужд искусству, он поэт и прозаик, выпустивший на тюменской земле уже несколько сборников. Так что интерес его к наследию писателей и художников вполне объясним.

Дальше по планам Волгоград, Ростов-на-Дону и дорога вниз на Краснодар. Хотя пока Виталий не зарекается, что поедет именно таким путем. Да и вообще, есть у него какая-то задумка-сюрприз, о которой он пока не рискует рассказывать, чтобы не сглазить. Как только удастся задуманное, так он о нем и сообщит.

- Все велосипедисты-дальнобойщики давно уже зареклись о чем-то таком громко говорить, потому что стоит только сказать, как сразу то колесо лопнет, то еще что-то непредвиденное случится. Мы ж открыты всем ветрам, - подчеркнул Виталий.

Циклокроссу, на котором путешествует тюменский пенсионер Виталий Огородников, пришлось пережить настоящее испытание на дорогах Оренбургской области. Фото Виталия Огородникова

Циклокроссу, на котором путешествует тюменский пенсионер Виталий Огородников, пришлось пережить настоящее испытание на дорогах Оренбургской области. Фото Виталия Огородникова

А В ТЮМЕНИ-ТО ПОЛУЧШЕ БУДЕТ

Тюменцы все слышали, что дороги в регионе – самые лучшие, только не каждый мог проверить это заявление на себе. А вот Виталий смог, на велосипеде ведь все прочувствуешь.

- С большой дороги съезжать нежелательно. У меня велосипед циклокроссовый, ему итак досталось от дорог. В Самарской области прям испытание было. Но молодец мой конек, держится крепко. Жалко, конечно, его. От Чернявки вообще почти бездорожье было, ползли с ним потихоньку. А за Пугачев выехал, тут дорога уже нормальная пошла, - рассказал Огородников.

Он посетовал, что в Оренбургской области дороги вообще не предусмотрены для велосипедистов. Фуры там выжимают двухколесного с дороги, зарывают в обочину, а она неукрепленная.

- Страшно, что в Оренбургской области за последние 12 лет не изменилось вообще ничего. Я в 2007 году там ехал, а сейчас на дворе 2019 год, и будто бы и дня не прошло. Все то же самое! – искренне изумлен путешественник.

Он даже сравнил тюменские дороги с европейскими. По Европе пенсионеру из Тюмени тоже довелось прокатиться.

- Я всю Европу прошел до океана и должен сказать, что в Тюменской области дороги будут получше, чем у них, - похвалил он родные пенаты.

В этом путешествии Виталий Огородников из Тюмени пока встретил лишь одного собрата-велосипедиста. Фото Виталия Огородникова

В этом путешествии Виталий Огородников из Тюмени пока встретил лишь одного собрата-велосипедиста. Фото Виталия Огородникова

ЗА КОЛЕСАМИ - ЛЮДИ

Тех, кого странник на велосипеде встречает в пути, всегда изумляет избранный им способ путешествия. Сколько бы раз ни отправлялся Виталий в путешествие, каждый раз реакция одна.

- Люди все также удивляются моему способу путешествия. Хватаются за телефоны, считают пройденные мной километры. Хотя чему тут удивляться: Земля-то совсем маленькая, главное, желание иметь и целеустремленность, - улыбнулся велосипедист.

Зато собратья-байкеры, хоть на велосипеде, хоть на мотоцикле, всегда готовы помочь без лишних вопросов. При встрече на дороге поприветствуют друг друга, поддержат, если нужно.

- Поделиться водой – святое дело. Ведь самое главное для путешественника – вода. У меня с собой всегда литра четыре есть. Ну и не забываем друг друга приветствовать. А вообще и те, кто на машине едут, тоже бывают доброжелательны. Ведь за любыми колесами скрывается человек, а люди все хорошие, - уверен тюменский велодальнобойщик.

При этом Виталий Огородников отметил одну странность, которой раньше не замечал. Велосипедистов-дальнобойщиков стало значительно меньше. По словам Виталия, в прошлые годы путешественников было много – кто-то ехал в Монголию, кто-то на Иссык-Куль, другие в Узбекистан или Туркменистан. А тут за все 1,5 тысячи проделанных километров он встретил одного лишь путешественника-новичка, которые поехал по маршруту Москва-Байкал. Но надежды тюменец не теряет, впереди еще столько же километров, может, и появятся навстречу собратья.

ЗА ПЛЕЧАМИ 16 КИЛОГРАММ

В дорогу с собой Виталий нагрузил 16-килограммовый рюкзак. Правда, с тех пор он полегчал на четыре килограмма.

- По пути немного «почикал» яблок, тушенки, сухарей. Полегче стал рюкзак. А вообще там только самое необходимое. Ни к чему лишний груз на себе нести, - объяснил он.

Из защиты – только шлем и светоотражающая жилетка. Как подметил Виталий, наколенники и налокотники только мешают маневрировать, а вот без шлема никак нельзя, он - обязательная защита.

- Меня к этому еще Европа приучила, там поездка без шлема и без света – сразу штраф. У нас еще не так жестко, но я уже привык. Хотя свет ставлю, только когда темнеть начинает. Например, по Самаре со светом ехал, все-таки людей надо уважать, - сообщил путешественник.

Как правило, ночует Виталий в палатке. С собой кастрюлька, непромокаемые спички, можно и сварить что-то, и чай вскипятить.

Путешественник Виталий Огородников едет на велосипеде так, как нравится, наслаждаясь красотами России. Фото Виталия Огородникова

Путешественник Виталий Огородников едет на велосипеде так, как нравится, наслаждаясь красотами России. Фото Виталия Огородникова

МУЗЫКА ДОРОГИ

Вернуться домой непоседливый пенсионер планирует к августу, но каким путем поедет и когда конкретно, пока загадывать не хочет.

- Слушаю советы других и решаю все на ходу, ведь я могу руль развернуть в любой момент, - пояснил он.

Дома остались жена, дети, друзья. Все, конечно, переживают, но понимают увлечение Виталия. А дети даже разделяют его, хотя и не так масштабно. Сын, например, может махнуть на 300-400 километров – до соседнего Екатеринбурга, до Тобольска или Ишима, но пока не более того. Ну а жена – только если до дачи, а это около 14 километров.

Вообще путешествие для Виталия - это все. И отдых, и вдохновение, коль уж он поэт.

- Я в пути стараюсь на колесе писать. Оно крутится, как граммофонная пластинка, а руль похож на граммофонную иглу. Когда смотришь сверху, то кажется, что оттуда музыка идет, - сравнил Виталий.

А еще путешествие дисциплинирует. Как рассказал Огородников, если б не сборы в дорогу, он бы еще долго не отправил свои рассказы для публикации в журнал и не подал заявку на литературный конкурс.

- Когда уже собирался в дорогу, подумал, надо отправлять, а то в пути я ж не смогу этого сделать. За дня три подготовил все подборки и отправил. Путешествие очень дисциплинирует, потому что, если б не поездка, до сих пор тянул бы резину, - объяснил он.

ДОСЬЕ «КП»

Виталий Петрович Огородников (10 июля 1956, г. Тюмень) – поэт, Член Союза писателей России, а еще художник, музыкант и велопутешественник. По специальности он геодезист, но поэзией увлекся еще с детства. Занимался в литературном объединении при областной писательской организации.

Впервые напечатался в 1999 году в газете «Тюмень литературная» (поэма «Родовое дерево»). После этого последовали публикации в газетах «Тюменские известия» и «Тюменская правда», подборки стихов в альманахах Тюмени, Ноябрьска, Сургута, в коллективном сборнике стихов «На зеленом холме» (2001), в журналах: «Врата Сибири» (2002), «Сибирские истоки» (2003), «Светоч» (2004). В Тюмени вышли три книги его стихов.

В 2017 году Виталий Огородников награжден медалью «Русская звезда» имени Федора Тютчева.

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Дороги в Пугачеве - настоящее испытание для велосипедиста из Тюмени.Видео Виталия Огородникова! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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