Все для вдохновения: тюменский поэт отправился на велосипеде за три тысячи километров на юг

Тюменец Виталий Огородников 15 июня отправился за три тысячи километров в удивительную поездку до Краснодарского края. Удивительна она не маршрутом, а тем что 63-летний путешественник выбрал в качестве средства передвижения велосипед. За 10 дней он успел отмахать уже 1,5 тысячи километров и добраться до Саратовской области. Звонок «Комсомолки» застал Виталия на выезде из города Пугачева. Сидя на траве у обочины дороги, велосипедист-дальнобойщик рассказал, почему ему так важно было поехать на велосипеде, какие в России дороги и ждут ли его обратно домочадцы и друзья.

НЕ БЫТЬ ПНЕМ

Двухколесный транспорт знаком Виталию Огородникову с детского возраста. Как заразился он в три года любовью к байкам, так и не отпускает его эта страсть уже 60 лет.

- Но я профессионально велосипедом не занимался никогда, я все-таки любитель. И от велоспортсменов мы, любители, сильно отличаемся. Буквально на выезде из Пугачева я встретил профессионалов. Они пронеслись сначала мне навстречу, потом развернулись и обогнали меня. Молодые спортивные ребята, без рюкзаков, а я нагруженный, как вол. Зато еду так, как мне нравится, наслаждаюсь красотами России. Вот и сейчас сижу в траве, кузнечики стрекочут, муравьишки ползают. Да и вообще уже чувствуется юг страны, подсолнухи вовсю цветут, на солнышко смотрят, - пояснил Виталий.

По дорогам России велосипедист из Тюмени проделал уже 1,5 тысячи километров и добрался до Саратовской области. Фото Виталия Огородникова

На вопрос, почему бы ему не выбрать в качестве средства передвижения что-то более быстрое, комфортное, например, самолет, поезд или даже автомобиль, путешественник ответил категоричным «нет».

- На машине, на самолете, на поезде, на пароходе человек никуда не едет. Он просто сидит, как пень. Мотоциклист и велосипедист - другое дело. Тут двухколесный двухколесного поймет. На мотоцикле нагрузка есть, я доподлинно это знаю. Хотя даже она несопоставима с велосипедом. Только велосипед дает нормальную нагрузку, где ты движешься сам, благодаря своим мускульным усилиям, организационным моментам, тренировкам, целеустремленности и всему прочему, - поделился он.

А еще при путешествии на велосипеде пропадает ощущение границ.

- Когда ты оттолкнулся от своего подъезда, от этого большого каменного дома, то ты простился со всеми рамками. У тебя уже нет ни стен, ни балконов, ни окон. Есть только огромная Земля без всяких рамок, - лирически обрисовал мотивы странствия Виталий.

НЕ В ПЕРВОЙ

Точно проложенного маршрута путешествия у Виталия Огородникова нет. Для него главное – доехать до Краснодара, а уж путь сам себя найдет. Где-то люди подскажут, как лучше ехать, а где-то и самостоятельно разобраться можно.

- Я не в первый раз еду по такому направлению. По сути, это будет уже пятое мое путешествие. Я ездил трассой через Урал в Элисту (Калмыкия), в Севастополь, в Мадрид и в Башкирию. Что интересно, Урал каждый раз особенный и очень непростой, хотя с Пиренеями его, конечно, не сравнить, - рассказал велосипедист.

Пока Виталий пересек Курганскую, Челябинскую области, Башкирию, побывав в Шадринске, Миассе, Златоусте, Уфе. Потом махнул через Оренбургскую и Самарскую области. Теперь проезжает Саратовскую. Заезжает не в каждый город, хотя почти сутки выделил на осмотр Златоуста и ненароком задержался в Самаре.

В Златоусте тюменец Виталий Огородников задержался на целые сутки, чтобы познакомиться с городом. Фото Виталия Огородникова

- В Златоусте был почти сутки, обошел главные достопримечательности города. По Самаре погулял. Но у меня времени не так много. Растягивать удовольствие - это ж эгоизм сплошной. Все равно я должен вернуться домой, взяться за лопату да грабли. У меня и фамилия говорящая, я ж «огород», - рассмеялся Огородников.

Пока в планах путешественника дня два передохнуть в Саратове. Там у него живет старинный друг со школьных времен. Велосипедист уже созвонился с ним, и тот его ждет с нетерпением.

- Но еще я хочу остановиться в Саратове, потому что знаменитый Радищев, который написал «Путешествие из Петербурга в Москву», основал в городе музей. Хотел бы его обязательно посетить, ведь там и Репин, и Боголюбов, все наши корифеи, богатыри живописи представлены, - назвал Виталий еще одну причину остановки.

К слову, сам Огородников не чужд искусству, он поэт и прозаик, выпустивший на тюменской земле уже несколько сборников. Так что интерес его к наследию писателей и художников вполне объясним.

Дальше по планам Волгоград, Ростов-на-Дону и дорога вниз на Краснодар. Хотя пока Виталий не зарекается, что поедет именно таким путем. Да и вообще, есть у него какая-то задумка-сюрприз, о которой он пока не рискует рассказывать, чтобы не сглазить. Как только удастся задуманное, так он о нем и сообщит.

- Все велосипедисты-дальнобойщики давно уже зареклись о чем-то таком громко говорить, потому что стоит только сказать, как сразу то колесо лопнет, то еще что-то непредвиденное случится. Мы ж открыты всем ветрам, - подчеркнул Виталий.

Циклокроссу, на котором путешествует тюменский пенсионер Виталий Огородников, пришлось пережить настоящее испытание на дорогах Оренбургской области. Фото Виталия Огородникова

А В ТЮМЕНИ-ТО ПОЛУЧШЕ БУДЕТ

Тюменцы все слышали, что дороги в регионе – самые лучшие, только не каждый мог проверить это заявление на себе. А вот Виталий смог, на велосипеде ведь все прочувствуешь.

- С большой дороги съезжать нежелательно. У меня велосипед циклокроссовый, ему итак досталось от дорог. В Самарской области прям испытание было. Но молодец мой конек, держится крепко. Жалко, конечно, его. От Чернявки вообще почти бездорожье было, ползли с ним потихоньку. А за Пугачев выехал, тут дорога уже нормальная пошла, - рассказал Огородников.

Он посетовал, что в Оренбургской области дороги вообще не предусмотрены для велосипедистов. Фуры там выжимают двухколесного с дороги, зарывают в обочину, а она неукрепленная.

- Страшно, что в Оренбургской области за последние 12 лет не изменилось вообще ничего. Я в 2007 году там ехал, а сейчас на дворе 2019 год, и будто бы и дня не прошло. Все то же самое! – искренне изумлен путешественник.

Он даже сравнил тюменские дороги с европейскими. По Европе пенсионеру из Тюмени тоже довелось прокатиться.

- Я всю Европу прошел до океана и должен сказать, что в Тюменской области дороги будут получше, чем у них, - похвалил он родные пенаты.

В этом путешествии Виталий Огородников из Тюмени пока встретил лишь одного собрата-велосипедиста. Фото Виталия Огородникова

ЗА КОЛЕСАМИ - ЛЮДИ

Тех, кого странник на велосипеде встречает в пути, всегда изумляет избранный им способ путешествия. Сколько бы раз ни отправлялся Виталий в путешествие, каждый раз реакция одна.

- Люди все также удивляются моему способу путешествия. Хватаются за телефоны, считают пройденные мной километры. Хотя чему тут удивляться: Земля-то совсем маленькая, главное, желание иметь и целеустремленность, - улыбнулся велосипедист.

Зато собратья-байкеры, хоть на велосипеде, хоть на мотоцикле, всегда готовы помочь без лишних вопросов. При встрече на дороге поприветствуют друг друга, поддержат, если нужно.

- Поделиться водой – святое дело. Ведь самое главное для путешественника – вода. У меня с собой всегда литра четыре есть. Ну и не забываем друг друга приветствовать. А вообще и те, кто на машине едут, тоже бывают доброжелательны. Ведь за любыми колесами скрывается человек, а люди все хорошие, - уверен тюменский велодальнобойщик.

При этом Виталий Огородников отметил одну странность, которой раньше не замечал. Велосипедистов-дальнобойщиков стало значительно меньше. По словам Виталия, в прошлые годы путешественников было много – кто-то ехал в Монголию, кто-то на Иссык-Куль, другие в Узбекистан или Туркменистан. А тут за все 1,5 тысячи проделанных километров он встретил одного лишь путешественника-новичка, которые поехал по маршруту Москва-Байкал. Но надежды тюменец не теряет, впереди еще столько же километров, может, и появятся навстречу собратья.

ЗА ПЛЕЧАМИ 16 КИЛОГРАММ

В дорогу с собой Виталий нагрузил 16-килограммовый рюкзак. Правда, с тех пор он полегчал на четыре килограмма.

- По пути немного «почикал» яблок, тушенки, сухарей. Полегче стал рюкзак. А вообще там только самое необходимое. Ни к чему лишний груз на себе нести, - объяснил он.

Из защиты – только шлем и светоотражающая жилетка. Как подметил Виталий, наколенники и налокотники только мешают маневрировать, а вот без шлема никак нельзя, он - обязательная защита.

- Меня к этому еще Европа приучила, там поездка без шлема и без света – сразу штраф. У нас еще не так жестко, но я уже привык. Хотя свет ставлю, только когда темнеть начинает. Например, по Самаре со светом ехал, все-таки людей надо уважать, - сообщил путешественник.

Как правило, ночует Виталий в палатке. С собой кастрюлька, непромокаемые спички, можно и сварить что-то, и чай вскипятить.

Путешественник Виталий Огородников едет на велосипеде так, как нравится, наслаждаясь красотами России. Фото Виталия Огородникова

МУЗЫКА ДОРОГИ

Вернуться домой непоседливый пенсионер планирует к августу, но каким путем поедет и когда конкретно, пока загадывать не хочет.

- Слушаю советы других и решаю все на ходу, ведь я могу руль развернуть в любой момент, - пояснил он.

Дома остались жена, дети, друзья. Все, конечно, переживают, но понимают увлечение Виталия. А дети даже разделяют его, хотя и не так масштабно. Сын, например, может махнуть на 300-400 километров – до соседнего Екатеринбурга, до Тобольска или Ишима, но пока не более того. Ну а жена – только если до дачи, а это около 14 километров.

Вообще путешествие для Виталия - это все. И отдых, и вдохновение, коль уж он поэт.

- Я в пути стараюсь на колесе писать. Оно крутится, как граммофонная пластинка, а руль похож на граммофонную иглу. Когда смотришь сверху, то кажется, что оттуда музыка идет, - сравнил Виталий.

А еще путешествие дисциплинирует. Как рассказал Огородников, если б не сборы в дорогу, он бы еще долго не отправил свои рассказы для публикации в журнал и не подал заявку на литературный конкурс.

- Когда уже собирался в дорогу, подумал, надо отправлять, а то в пути я ж не смогу этого сделать. За дня три подготовил все подборки и отправил. Путешествие очень дисциплинирует, потому что, если б не поездка, до сих пор тянул бы резину, - объяснил он.

ДОСЬЕ «КП»

Виталий Петрович Огородников (10 июля 1956, г. Тюмень) – поэт, Член Союза писателей России, а еще художник, музыкант и велопутешественник. По специальности он геодезист, но поэзией увлекся еще с детства. Занимался в литературном объединении при областной писательской организации.

Впервые напечатался в 1999 году в газете «Тюмень литературная» (поэма «Родовое дерево»). После этого последовали публикации в газетах «Тюменские известия» и «Тюменская правда», подборки стихов в альманахах Тюмени, Ноябрьска, Сургута, в коллективном сборнике стихов «На зеленом холме» (2001), в журналах: «Врата Сибири» (2002), «Сибирские истоки» (2003), «Светоч» (2004). В Тюмени вышли три книги его стихов.

В 2017 году Виталий Огородников награжден медалью «Русская звезда» имени Федора Тютчева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путь домой длиною в 42 тысячи километров: странник идет в Тюмень через всю страну

Мужчина уже год путешествует по России исключительно пешком, неся на себе 40-килограммовый рюкзак. Так он преодолел уже более 6,5 тысяч километров. Но впереди – гораздо более долгий путь длиной в четыре года (подробности)

Через море на «Ниве»: как ямальский путешественник покоряет Татарский пролив на востоке страны

Андрей Меньшиков обладает особой философией жизни. Житель Крайнего Севера, отличный специалист, многодетный отец, волонтер - он верит, что жизнь стоит того, чтобы ее любить. Открывать для себя мир – вот интересная задача. И неважно, сколько денег в кошельке (подробности).