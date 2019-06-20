Следователи и прокуратура подключились к «делу о водопроводе» после обращения тюменки к Путину

Следственный комитет и Прокуратура Тюменской области организовали проверку по факту обращения жительницы посёлка Каскара Марии Кузнецовой к президенту Владимиру Путину. Во время «Прямой линии» женщина поинтересовалась у президента, когда в населённом пункте появится водопровод.

По словам пенсионерки, село застраивается в течение 20 лет, однако воды как не было, так и нет – приходится закупаться водой в Тюмени или ездить в соседние сёла. В свою очередь, Владимир Путин удивился, что в самодостаточной и богатой Тюменской области могут быть какие-то проблемы.

Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень» в пресс-службе ведомства, по факту обращения пенсионерки в регионе организовано проведение доследственной проверки. Следователи установят, почему отсутствует водопровод и дадут правовую оценку действиям (или бездействию) лиц, которые ответственны за отсутствие водопровода. По её результатам будет принято процессуальное решение.

Прокуратура Тюменской области также организовала свою проверку. В ведомстве подчеркнули, что ситуация поставлена прокурором региона на личный контроль.

- При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования, - рассказали в пресс-службе.

Отметим, что на части улиц в Каскаре вода всё-таки есть.