2019-06-20T14:01:10+03:00
Общество

Пенсионерка из Тюменского района спросила у Путина, когда появится водопровод в Каскаре

На некоторых улицах водопровод в посёлке всё же есть
Алексей КОСЕНЧУК
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Мария Илларионовна Кузнецова из посёлка Каскара Тюменского района задала вопрос президенту РФ Владимиру Путину во время «Прямой линии», которая проходит прямо в эти минуты. Пожилую женщину интересовал вопрос, когда в населённом пункте появится водопровод, ведь жить без воды просто невозможно.

- Наше село застраивается более 20 лет, но воды как не было, так и нет, - признаётся Мария Илларионовна. – Недавно срезали колонку и теперь мы ездим за водой в соседние села, а водой закупаемся в Тюмени. При этом есть водопровод для фабрики. Просили мэра сделать отвод, но так и не сделали.

Владимир Путин удивился, что в Тюменской области могут быть какие-то проблемы.

- Тюменская область – самодостаточный регион, богатый. Странно, что там такая ситуация, - отметил президент РФ.

Вопрос пенсионерки вполне логичный. Для Каскары проблема отсутствия водопровода – действительно, существенная. Однако часть улиц в посёлке имеют центральное водоснабжение и канализацию.

Прямая линия с Владимиром Путиным: видеотрансляция .

ИСТОЧНИК KP.RU

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