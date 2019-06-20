Пенсионерка из Тюменского района спросила у Путина, когда появится водопровод в Каскаре

Мария Илларионовна Кузнецова из посёлка Каскара Тюменского района задала вопрос президенту РФ Владимиру Путину во время «Прямой линии», которая проходит прямо в эти минуты. Пожилую женщину интересовал вопрос, когда в населённом пункте появится водопровод, ведь жить без воды просто невозможно.

- Наше село застраивается более 20 лет, но воды как не было, так и нет, - признаётся Мария Илларионовна. – Недавно срезали колонку и теперь мы ездим за водой в соседние села, а водой закупаемся в Тюмени. При этом есть водопровод для фабрики. Просили мэра сделать отвод, но так и не сделали.

Владимир Путин удивился, что в Тюменской области могут быть какие-то проблемы.

- Тюменская область – самодостаточный регион, богатый. Странно, что там такая ситуация, - отметил президент РФ.

Вопрос пенсионерки вполне логичный. Для Каскары проблема отсутствия водопровода – действительно, существенная. Однако часть улиц в посёлке имеют центральное водоснабжение и канализацию.