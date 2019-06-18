2019-06-18T13:58:14+03:00
Здоровье

Тюменским родителям рассказали, как лечить зубы деткам без стресса и боли

Ингаляция ксеноново-кислородной смесью позволит избавиться от боязни стоматолога
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Тюменским родителям рассказали, как лечить зубы деткам без стресса и болиТюменским родителям рассказали, как лечить зубы деткам без стресса и болиФото: pixabay.com
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Кариес молочных зубов в возрасте до трех лет – одна из самых сложных проблем детской стоматологии. Он характеризуется быстрым течением, множественностью поражения.

ПОЧЕМУ РАЗВИВАЕТСЯ КАРИЕС?

Молочные зубы могут повреждаться сразу после появления. Исследования показывают, что кариес имеют 50 – 57 % детей в возрасте двух лет, а к трем годам этот показатель увеличивается до 80 %. Многие родители заблуждаются, полагая, что это не проблема, так как зубы «все равно поменяются на постоянные». К стоматологу нередко обращаются лишь при полном разрушении коронковой части зуба, когда развивается уже глубокое воспаление внутренних тканей (пульпит, периодонтит), или в случае острой боли.

Детский стоматолог из клиники «Доктор Альбус» Наталья Гербер рассказала, что основными причинами кариеса молочных зубов являются нарушение минерального обмена, наличие зубного налета и регулярное употребление углеводов. Немаловажную роль играют также негативное воздействие на плод во время беременности, заболевания ребенка в первые месяцы жизни, искусственное вскармливание.

- Кариес у детей раннего возраста развивается очень быстро, что связано с тонким слоем проницаемой эмали и особым строением дентина молочных зубов. При начальном, поверхностном и даже среднем кариесе болевых симптомов может не быть, и это часто становится причиной позднего обращения к стоматологу. А при отсутствии своевременного лечения ребенок может потерять зубы задолго до их физиологической смены, – пояснила Наталья Валерьевна.

Детский стоматолог из клиники «Доктор Альбус» Наталья Гербер

Детский стоматолог из клиники «Доктор Альбус» Наталья Гербер

ЧТО ДЕЛАТЬ РОДИТЕЛЯМ?

Наталья Валерьевна советует заботиться о профилактике стоматологических заболеваний. Уже с появлением первого зуба необходима регулярная и качественная гигиена полости рта в домашних условиях. Изначально чистить зубы детям должны родители, затем можно разрешать ребенку делать это самому, но под контролем родителей, а с двух-трех лет – воспользоваться стремлением детей к подражанию и чистить зубы вместе с ними. Для укрепления эмали можно использовать реминерализирующие гели, содержащие кальций.

- Это общие рекомендации, но есть также индивидуальные способы профилактики. Кому-то необходимо нанесение профессиональных фторсодержащих лаков при начальной стадии кариеса, кому-то – герметизация фиссур. Именно поэтому обязательное условие для здоровой улыбки ребенка – профессиональные осмотры один раз в 3–6 месяцев, – рассказала Наталья Гербер.

К сожалению, поход с ребенком к стоматологу порой превращается в достаточно стрессовое мероприятие. Многие родители переживают едва ли не сильнее детей – в том числе и потому, что знают: если малыш боится стоматолога, то даже самый безобидный осмотр может превратиться в тяжелое испытание.

Ухаживать за зубами нужно с детства

Ухаживать за зубами нужно с детства

Самая распространенная причина детского страха – прошлый негативный опыт: ребенок пережил некое болезненное лечение и закономерно опасается его повторения. Это касается детей всех возрастов, да и взрослые нередко оттягивают визит к зубному врачу до последнего именно из-за этого. Другая причина – страх неизвестности, который возникает у ребенка, когда его впервые приводят к стоматологу или когда он уже бывал в кабинете врача, но, например, оказался на приеме у незнакомого доктора или вместо терапевта пришел к ортодонту.

В таких случаях нельзя приводить ребенка на осмотр, а тем более на лечение, насильно. Юного пациента для начала необходимо познакомить с доктором, показать кабинет и инструменты. Малыш должен привыкнуть к обстановке. Как правило, к лечению приступают при втором или даже третьем посещении. Ну а если и это не получается, на помощь приходит ингаляция ксеноново-кислородной смесью, которая позволяет избавиться от боязни стоматолога и пролечить все зубы без стресса и боли.

На помощь деткам приходит ингаляция

На помощь деткам приходит ингаляция

Эта технология зарекомендовала себя как наиболее безопасная, безвредная и эффективная для юных пациентов. Ксенон – инертный газ без вкуса и запаха, не обладает токсичностью, не вызывает привыкание и аллергию. Благодаря данному виду седации можно вылечить ребенку сразу несколько зубов совершенно безболезненно. И что важно, данная процедура показана детям с самого раннего возраста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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