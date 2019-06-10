Мифы о косметологии, о которых больше невозможно молчать

Боитесь ботокса, хотите похудеть и считаете, что родинки бывают разного цвета? Косметология – та область медицины, которая всегда окружена мифами. Сегодня мы разберем основные из них с главным врачом «Косметологической клиники» на Мельникайте, 105 Натальей Валерьевной Окшиной.

МИФ 1. «Фейсбилдинг способен заменить косметологию»

- Заменить не способен, но взаимодополнять – вполне. Тренеры по фейсбилдингу зря настраивают людей против косметологии, тем самым они вводят своих учеников в заблуждение. Часто встречаю в интернете антинаучные материалы, где многие косметологические процедуры описаны поверхностно. Я «за» грамотную работу на результат с использованием различных методик.

МИФ 2. «Нет разницы между «салоном красоты», «мастером на дому» и косметологией»

- Если салон красоты имеет лицензию, то он может делать определенные процедуры. Стоит лишь понимать, что лицензированная клиника – это, в первую очередь, доктора. То есть, вы приходите на прием, а врач подходит к вопросу системно: спрашивает про то, какие вы принимаете лекарства, про ваши особенности и привычки, подбирает лечение под вас. Клиника может себе это позволить, так как имеет больший выбор методик и процедур. В салонах красоты вам предлагается то, что имеется.

Про «мастеров на дому» - отдельная тема. Нельзя доверять заботу о лице человеку, который не несет за свои манипуляции никакой ответственности. Мы видели много печальных результатов. Проблема не только в технике выполнения, но и в препаратах. Где они их берут? Что там намешано?

МИФ 3. «Заниматься морщинами нужно после 30»

- Всё индивидуально. Гораздо проще профилактировать какие-то моменты, чем потом бороться с последствиями избегания кабинета косметолога. Мы меняемся с момента рождения, каждый делает это по-разному. Прямо сейчас посмотритесь в зеркало и подумайте, нравится ли вам то, что вы видите. Если «нет», то зачем ждать 30, 40, 50 лет?

МИФ 4. «Ботокс – это навсегда. Поставил один раз – будешь делать это постоянно»

- Действие ботокса имеет временный эффект. Если результат вам понравится, то вы сами придете еще раз. Если нет, то просто больше не будете делать. Ботокс помогает не только при морщинах, он также применяется в неврологической практике.

Цель процедуры ведь в том, чтобы сделать мимику в определенных частях лица менее активной. Ведь активная мимика – это предвестник морщин. Спокойная мимика – это отсутствие заломов, напряжений. Выбирать, конечно, вам, главное - не стать заложником стереотипов.

МИФ 5. «Акне можно вылечить препаратами, которые показывают в рекламе по телевизору»

- Эти средства – прекрасная профилактика. Например, мама видит, что у ребенка начались подростковые высыпания. Она покупает ему какое-нибудь антибактериальное средство, а потом идёт на прием к врачу-косметологу, чтобы тщательно подобрать уход. Почему нет?

Другой случай, если это поставленный диагноз – акне. С ним не справится средство из рекламы по телевизору. Нужен комплексный врачебный подход. Это сохранит место в ванной комнате, бюджет и нервную систему. А главное – не даст усугубить ситуацию.

МИФ 6. «Косметология – это дорого»

- Косметология бывает разной. Бывает и дорогая, и не очень – нужно учитывать показания и противопоказания. Если мы говорим о нашей клинике, то у нас подход, в первую очередь, врачебный. Есть проблема – есть решение. Однако мы всегда регулируем ценообразование, делаем скидки и акции. Подробнее можете узнать в нашем инстаграме @clinic.m105 или по телефону 555-888.

МИФ 7. «Летом поздно готовить фигуру к пляжу»

- Сейчас самое время готовиться к пляжу: на столе появится больше зелени, а это поможет меньше есть вредного. В клинике для похудения есть и массажи (около 15-ти разновидностей), и моистимуляция, и прессотерапия, и липолитики (инъекции, которые сжигают жир локально). Процедур много, например, хороший эффект у озонотерапии, при этом она имеет мало противопоказаний, а также очень физиологична. Поднимается иммунитет, кожа насыщается кислородом, успокаивается нервная система.

Кстати, озон очень развит в Германии. Именно там и был открыт его жиросжигательный эффект. Совершенно случайно! Для того, чтобы успокоить нервную систему в санатории, человеку кололи озон в бедро. Через некоторое время обратили внимание, что одно бедро стало в два раза меньше, чем другое. Начались судебные иски и разбирательства. В итоге – открыт такой замечательный эффект.

МИФ 8. «Родинки бывают разные: черные, белые, красные…»

- Очень часто слышу такое заблуждение. Не все образования на нашей коже – родинки. Есть еще невусы, папилломы, «шипицы» (на самом деле, это вирусные бородавки), кератомы, бородавки, ангиомы, фибромы и липомы. Самым печальным является то, что некоторые люди пытаются избавляться от этих новообразований в домашних условиях. В итоге превращают простую папиллому в эрозию или язву.

Порой вовсе запускают разросшиеся родинки, которые перерождаются в меланому (рак кожи). Все наши врачи являются дерматоонкологами, они способны распознать меланому на самой ранней стадии.

МИФ 9. «Косметологическая клиника» переехала с Мельникайте, 105.

- Это, конечно, миф. Клиника никуда не переезжала. Мы были и остаемся по этому адресу. И всегда рады видеть вас!

МИФ 10. «Клиника уступает тем, кто открылся в последние годы, так как функционирует давно».

- Мы – база кафедры ТюмГМУ и ТюмГМК, единственные такие на территории Тюменской области. Это значит, что все врачи-косметологи и медицинские сестры обучаются у нас прежде, чем пойдут работать куда-либо еще.

Новое даётся легко, когда есть опыт и базовые знания. У нас они есть, поэтому новое внедряется в разы быстрее, чем где-либо. Наши сотрудники постоянно подтверждают сертификацию и обучаются как в России, так и за рубежом, участвуют в международных конференциях. В клинике большое количество современных методик, моя последняя гордость – корейский аппарат, который позволяет делать подтяжку лица без операции.

Записаться на приём вы можете по тел.: (3452) 555-888, 20-30-30.

Узнать больше об услугах и новинках в области косметологии вы можете в группах Косметологической клиники на Мельникайте, 105 в соцсетях «ВКонтакте», Instagram, «Одноклассники» или на сайте www.косметология72.рф.

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