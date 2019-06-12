От Айвазовского до Левитана: в Тюмени открылась выставка «Сокровища музеев России»

Сегодня, 12 июня, в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова открылась выставка «Сокровища музеев России». Проект стал своего рода подарком жителям и гостям города в праздник – День России. Тюмень первой принимает передвижную экспозицию.

Открывая выставку, директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер зачитала письмо министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского. Он поздравил тюменцев со стартом проекта и отметил, что многие из представленных полотен никогда прежде не покидали пределы своего региона. Это позволит каждому жителю страны по-новому открыть шедевры российского искусства.

Выставка «Сокровище музеев России» состоит из 150 картин. Тремя составами она, помимо Тюмени, посетит Калининград, Нижний Новгород, Омск, Южно-Сахалинск, Астрахань, Пермь, Воронеж. Выставка создана в рамках Национального проекта «Культура».

Хронологически выставочная коллекция охватывает период с XVII до второй половины ХХ векаФото: Кира Санникова

- У тюменцев есть прекрасная возможность своими глазами увидеть шедевры российской живописи, насладиться искусством страны, - отметил первый заместитель председателя Тюменской областной Думы Андрей Артюхов.

Он добавил, что проводимый в преддверии Дня защиты детей конкурс рисунков, в очередной раз показал, какое творческое поколение подрастает в регионе. Посещение такой выставки станет, своего рода, стимулом для творческих ребятишек, уверен депутат.

Вход на специализированные художественные площадки будет свободным. Все желающие смогут познакомиться с произведениями ключевых российских художников. В их числе Ф. Рокотов, В. Боровиковский, И. Репин, В. Серов, И. Крамской, И. Айвазовский, И. Левитан, А. Куинджи,и другие. Тюменцы смогут познакомиться с шедеврами до 4 августа 2019 года.

Каждую группу посетителей выставки в составе двадцати человек сопровождал экскурсоводФото: Кира Санникова

- Миссия РОСИЗО заключалась в координации выставки. Требовалось проработать маршруты передвижения произведений. Мы благодарны музеям, которые откликнулись и приняли участие в проекте. В шорт-лист вошли порядка 150 произведений, у каждого из которых есть своя уникальная история, - рассказала заместитель генерального директора РОСИЗО Элеонора Катаева.

Основной темой экспозиции стало нерушимое единство культурного пространства страны. Хронологически выставочная коллекция «Сокровища музеев России» охватывает период с XVII до второй половины ХХ века и включает в себя несколько десятков уникальных произведений ключевых российских художников (от иконы до соцреализма).

Портрет Дмитрия Петровича Кончаловского из коллекции Владимиро-Суздальского музея-заповедникаФото: Кира Санникова

Директор исторического парка «Россия-Моя история» Иван Есин добавил, что проект такого уровня осуществляется впервые. Его важнейшая задача показать, как можно большему количеству соотечественников те шедевры искусства, которые есть в стране.

- Россия живет и богатеет регионами. Посетители выставки увидят работы, собранные из 20 российских городов. Уверен, что представленное произведения, вызовут отклик в сердцах посетителей, - подчеркнул Иван Есин.

Тюменцы могут увидеть произведения, собранные из музеев 20 российских городовФото: Кира Санникова

В экспозицию вошли и четыре работы из тюменских фондов, рассказала генеральный директор ГАУК ТО «Тюменское музейно-просветительское объединение» Светлана Сидорова, добавив, что на выставке представлены все жанры живописи: портрет (парадный, провинциальный), пейзаж (от севера до юга24 России), исторические полотна и жанровые сцены.