Вся правда об эпиляции и ее эффективности: как тюменцам навсегда избавиться от нежелательных волос

В преддверии пляжного сезона и времени голых ног, коротких юбок и открытых маек, мы решили узнать у профессионала о том, насколько эффективна процедура эпиляции в борьбе с нежелательными волосами. На все наши вопросы ответила Ирина Геннадьевна Чикишева, управляющая салоном сети лазерной эпиляции «Подружки».

Расскажите подробнее о лазерной эпиляции и ее особенностях, чтобы клиентки понимали, что получат, посетив салон.

- Лазерная эпиляция – это процедура, избавляющая от нежелательных волос на очень продолжительное время, а в некоторых случаях и навсегда. Лазер во время световой вспышки разрушает корень волоса, благодаря чему волос отмирает. Эта безболезненная вспышка гарантирует эффективное удаление и остановку роста волос в требуемой зоне. Время процедуры зависит от выбранной зоны – от 15 минут до 2 часов (удаление волос со всего тела). Процедура показана в первую очередь для людей, страдающих врастанием волос и фолликулитом. После лазерной эпиляции кожа успокаивается, проходит раздражение и исчезают вросшие волосы.

При воздействии лазера разрушается только волосяная луковица. Лазерный луч скользит по поверхности кожи, не повреждая ее.

Какое оборудование используется в вашей клинике?

- Мы используем диодные лазеры разных компаний-производителей. Это самые эффективные и универсальные лазеры, который подходят для всех типов кожи. На все аппараты есть лицензии и регистрационные удостоверения. Более того, мы постоянно обновляем оборудование нашей сети при появлении на рынке достойных новинок.

Нужна ли какая-либо подготовка кожи перед процедурой эпиляции? О чем нужно помнить и знать горожанам, записавшимся на прием?

- За день до процедуры эпиляции нужно побрить участок, на котором вы планируете удалить волосы. К тому же кожа не должна быть загорелой. После загара выполнять процедуру можно только через 1 неделю. В зоне подмышек не должно быть дезодоранта. А волосы на лице и руках лучше обработать триммером или подстричь.

Кому противопоказана процедура и лучше посоветоваться с врачом перед записью в клинику?

- Запрещено выполнять процедуру беременным, менее чем за месяц после родов при грудном вскармливании, при воспалении лимфатических узлов в зоне эпиляции, при сахарном диабете, заболеваниях кожи, онкологии, людям с кардиостимуляторами и острыми инфекционными заболеваниями. Также мы не делаем эпиляцию по татуировке, потому что лазер воздействует на темный пигмент, татуировка нагревается и это вызывает ожог и портит рисунок. Также не рекомендуется эпиляция подросткам до 18 лет, т.к. гормональный фон нестабильный и гарантии результата нет.

Как ухаживать за кожей после процедуры?

- После лазерной эпиляции необходимо принять теплый душ и смыть гель, иначе могут появляться высыпания. Через пару дней можно бриться или пользоваться кремом для эпиляции. Не забывайте увлажнять кожу питательным кремом. Не бойтесь покраснений, это нормальная реакция, такое бывает из-за бритья или при реакции на воздействие лазером на фолликул. Можно мазать Бепантеном или увлажняющим кремом.

В первые 2 дня не стоит перегреваться в бане или сауне. Загорать можно через неделю после диодного лазера и через месяц после александритового.

Когда будет виден эффект и как часто нужно повторять процедуру, чтобы волосы исчезли навсегда?

- Чтобы избавить от волос навсегда, рекомендуется пройти курс от 5 процедур. Результат можно будет увидеть после первого посещения через 2-3 недели, это связано с тем, что корень волоса постепенно теряет питание и отмирает, а затем только стержень выталкивается клетками кожи. Через этот промежуток времени вы сможете извлекать волосы пальцами, они будут легко выходить.

Лазерную эпиляцию делают раз в месяц. Многим нужны поддерживающие процедуры один раз в несколько месяцев. У кого-то волосы исчезают навсегда, у других на длительное время. Все индивидуально, так как у всех разная генетика, гормональный фон, цвет и толщина волоса и каждая зона по-разному реагирует.

Учтите также, что фолликулы имеют свойство восстанавливаться (как и все в нашем организме), но на это потребуется время от года и более. Но если пройти неполный курс, то воздействие произойдет не на все корни волоса (из-за разных стадий их роста) и эффект будет снижен.

Чем отличается александритовый лазер от диодного?

- Александритовый лазер более мощный, он больше воздействует на поверхность кожи. Волосы сгорают после процедуры, есть ощущение небольшого жжения. Диодный лазер более мягкий и комфортный, клиенты чувствуют ощущение холода и легкого покалывания.

Мы знаем, что вам удается держать достаточно низкие цены, как это у вас получается в условиях жесткой конкуренции?

- Мы большая федеральная сеть с узконаправленной специализацией. Договор заводом-производителем и прямые поставки позволяют избежать затраты на поставщиков и дистрибьюторов. Потому в стоимость не закладываются лишние траты, к тому же наша компания придерживается честных цен, предоставляя процедуры, доступные для каждого, при высочайшем качестве услуг. Еще у нас есть система скидок, регулярно появляются различные акции и спецпредложения.

Сеть клиник лазерной эпиляции и косметологии «Подружки»

г. Тюмень, ул. Дзержинского, 31/1, тел. (3452) 57-99-78

https://podruge.ru/salons/tyumen/salon-tyumen/

Лицензия № ЛО-72-01-002797 от 30.05.2018 г. На правах рекламы.