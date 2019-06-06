2019-06-06T17:56:18+03:00
Звезды

Оголодавшие тюменцы чуть не раздавили друг друга на открытии бургерной Тимати

Еды всем не досталось, но заявленную тысячу булок приготовили [фото], [видео]
Алексей КОСЕНЧУК
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Оголодавшие тюменцы чуть не раздавили друг друга на открытии бургерной ТиматиОголодавшие тюменцы чуть не раздавили друг друга на открытии бургерной ТиматиФото: Алексей КОСЕНЧУК
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Нашим людям чего подавай? Хлеба да зрелищ, а на открытии нового заведения рэпера Тимати и того, и другого было в достатке. Хлеб равно бургер, зрелище – приезд известного исполнителя и продюсера. Правда, шоу смогли показать и сами тюменцы, которые толпой ринулись за бесплатной тысячей свежеприготовленных бургеров. В результате – давка.

Очередь за бесплатными бургерами Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Очередь за бесплатными бургерамиФото: Алексей КОСЕНЧУК

Очевидцы рассказывают, как минимум, о четырёх девушках, которым стало плохо в толкучке, причём одна из них отправилась к кумиру будучи беременной. Благо, рядом дежурила скорая помощь, медики которой помогли им оклематься. Ведущие, как могли, старались сдерживать разбушевавшуюся толпу, однако «усмирить» её оказалось не так-то просто.

Девочкам удалось "добыть" бургер Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Девочкам удалось "добыть" бургерФото: Алексей КОСЕНЧУК

Надо сказать, что раздача бесплатных гамбургеров была назначена на 16 часов на Цветном бульваре, но сам «виновник торжества» появился только спустя полтора часа. Всё это время публику развлекали творческие коллективы и сольные певцы, а также пара ведущих, которые веселили скучающую публику.

Большинство из пришедших поглазеть на Тимати и урвать себе бесплатную булку – представители молодёжи, студенты да школьники. Хотя и тем, и другим давали фору пенсионеры. Неожиданно, но представители старшего поколения смогли получить бургеры из рук рэпера и его помощников, чего не получилось у большинства пришедших.

Мальчик получил бургер, но по лицу и не скажешь, что доволен Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Мальчик получил бургер, но по лицу и не скажешь, что доволенФото: Алексей КОСЕНЧУК

Впрочем, тысячу бесплатных бургеров, как и обещали, пожарили и раздали. Да вот количество тюменцев намного превысило количество булок.

- Столько стоял в очереди под дождём, а бургера так и не досталось, - слышу недовольный голос паренька лет 12-ти.

Продюсер музыкального лейбла BlackStar и сам «кашеварил» на сцене, где установили настоящие плиты для жарки бургеров. Сначала Тимати раздавал блюда сам, но завершали «акцию щедрости» уже повара новой тюменской бургерной.

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Тимати жарит бургеры на Цветном бульваре (подробнее)

Открытие бургерной Тимати в Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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