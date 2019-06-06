2019-06-06T16:00:40+03:00
Общество

Тимати жарит бургеры на Цветном бульваре в Тюмени

За бесплатными булками выстроилась большая очередь [видео]
Марина Васильева
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Тюменцы ждут выхода ТиматиТюменцы ждут выхода ТиматиФото: Алексей КОСЕНЧУК
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В Тюмени официально открылся ресторан бургеров известного бренда «Блэк стар». Несмотря на то, что заведение в областном центре работает уже не первую неделю, сам Тимати прилетел в город только сегодня, чтобы бесплатно раздать тысячу бургеров тюменцам.

В эти минуты на Цветном бульваре несмотря на погоду собралось большое количество жителей областного центра. Несколько минут назад Тимати начала раздачу только что приготовленных бургеров.

Желающих пробиться к сцене много Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Желающих пробиться к сцене многоФото: Алексей КОСЕНЧУК

Сама развлекательная программа стартовала в 16 часов. Собравшиеся смогли посмотреть творческие номера, а также поучаствовать в розыгрыше фирменных футболок.

Напомним, что в Тюмени заведение сети ресторанов Тимати открылось еще в конце апреле. Оно разместилось в центре города, на улице Ленина.

На Цветном бульваре в Тюмени выстроилась очередь за бесплатными бургерами Тимати. Видео читателя "КП-Тюмень".! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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