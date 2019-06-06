Тимати жарит бургеры на Цветном бульваре в Тюмени

СЕГОДНЯ 15:47 2019-06-06T16:00:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюмени официально открылся ресторан бургеров известного бренда «Блэк стар». Несмотря на то, что заведение в областном центре работает уже не первую неделю, сам Тимати прилетел в город только сегодня, чтобы бесплатно раздать тысячу бургеров тюменцам.

В эти минуты на Цветном бульваре несмотря на погоду собралось большое количество жителей областного центра. Несколько минут назад Тимати начала раздачу только что приготовленных бургеров.

Желающих пробиться к сцене многоФото: Алексей КОСЕНЧУК

Сама развлекательная программа стартовала в 16 часов. Собравшиеся смогли посмотреть творческие номера, а также поучаствовать в розыгрыше фирменных футболок.

Напомним, что в Тюмени заведение сети ресторанов Тимати открылось еще в конце апреле. Оно разместилось в центре города, на улице Ленина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="800" height="450" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/713315" frameborder="0"></iframe> На Цветном бульваре в Тюмени выстроилась очередь за бесплатными бургерами Тимати. Видео читателя "КП-Тюмень".! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU