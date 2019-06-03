Игорь Аптекарь: Наши пациенты понимают, за счет чего им помогает остеопатия

Остеопатия в России получила официальное признание в качестве лечебного и диагностического метода еще в 2003 году. С 2012-го должность «врач-остеопат» закреплена де-юре, в 2013-м остеопатия вошла в перечень специальностей подготовки кадров высшей квалификации по программам ординатуры, а в 2017-м Министерство здравоохранения РФ включило ее в число базовых медицинских специальностей.

Казалось бы, этого вполне достаточно, чтобы воспринимать остеопатию должным образом, тем более что среди пациентов она становится все более востребованной. Однако скептиков все еще хватает. Почему так происходит и есть ли научные доказательства эффективности остеопатической помощи? Эти вопросы мы задали врачу с многолетним стажем, кандидату медицинских наук, руководителю Клиники семейной остеопатии (АНО «Тюменский институт мануальной медицины») Игорю Аптекарю.

– Игорь Александрович, то и дело возникают разговоры о том, имеет ли остеопатия право на существование как самостоятельная медицинская специальность. Что бы вы ответили, например, известной телеведущей, которая пару месяцев назад буквально взбудоражила остеопатическое сообщество своим заявлением?

– Как только мы начинаем путать шоу, построенное на скандале, и реальную жизнь, почти всегда возникают вопросы, связанные с информированной некомпетентностью.

Мы живем в правовом государстве. Решение ввести или упразднить ту или иную врачебную специальность принимает не отдельно взятый человек или «группа товарищей». Его принимает Минздрав РФ, а образовательные программы утверждают два федеральных министерства: здравоохранения и образования. Это значит, что государство берет на себя роль регулятора образовательной и практической деятельности врачей-остеопатов. И это подразумевает не только контроль, но и защиту тех, кто работает по данной специальности. А если кому-то действия государства кажутся неправильными, он может со своими претензиями обратиться непосредственно в органы власти.

Сегодня остеопатия – такое же официальное направление медицины, как, например, терапия, неврология или кардиология. Деятельность врача-остеопата строго регламентирована профстандартом, особенно с точки зрения диагностики. Есть показания и противопоказания, есть целый свод правил, клинические рекомендации – наше профессиональное сообщество (Российская остеопатическая ассоциация) много лет потратило на то, чтобы выработать и внедрить их в практику.

В настоящее время в России остеопатией вправе заниматься исключительно врачи, то есть люди с высшим медицинским образованием. Причем есть несколько путей вхождения в профессию. Первый – дополнительная четырехлетняя подготовка после окончания медицинского вуза и ординатуры по одной из перечисленных в допусках специальностей. Второй путь – ординатура по остеопатии (три года). И, наконец, утвержден специалитет по остеопатии – пять лет очного обучения и потом ординатура. То есть она стала такой же базовой медицинской специальностью высшей школы, как лечебное дело, педиатрия, стоматология и фармация. И у этой молодой врачебной специальности есть перспективы развития, в том числе в области научных исследований.

– Тем не менее у обывателей остеопатия ассоциируется порой с некой магией…

– В данном случае под магией подразумевается, очевидно, система определенных знаний, тайных или очень специфических, в основе которой лежат физические законы и которая может быть изучена и объяснена.

Пришли вы, скажем, к неврологу с жалобами на головные боли, он задал вопросы, поводил молоточком у вас перед носом, постучал по коленкам, попросил постоять с закрытыми глазами, сделал еще несколько непонятных для вас манипуляций, и этого хватило, чтобы поставить диагноз и назначить вам лекарства – ну чем не «магия»? Но это воспринимается нормально. А МРТ – разве не «магия»? А смартфон у вас в руках? Можете объяснить, как это работает – не общими словами, а конкретно? Вы скажете: если я изучу соответствующие науки, то обязательно пойму. И будете правы.

Врач-остеопат постоянно развивает мануальную диагностику, тренируя высокую чувствительность рук. Обучение и совершенствование происходит в непрерывном формате. Это позволяет не только выявить причину, вызвавшую нарушение нормальной функции, но и восстановить здоровье. Вся диагностика и лечение в остеопатии основаны на целостном подходе к человеку и фундаментальных науках: анатомии, физике, физиологии, гистологии и многих других.

Врач-остеопат постоянно развивает мануальную диагностику

Большинство врачей-остеопатов положительно восприняли государственное регулирование своей деятельности. Ведь это единственный цивилизованный способ навести порядок на рынке, в том числе выявить фальсификации, когда люди выдают себя за врачей-остеопатов, таковыми не являясь, а в ряде случаев даже не имея медицинского образования. И мы рады, что наконец-то все становится прозрачным и понятным. Пройдя соответствующую подготовку, работая в лицензированном по данному профилю медучреждении, врач-остеопат сможет спокойно расти и развиваться как профессионал, заниматься научно-исследовательской деятельностью, не переживая, что в соседней подворотне слесарь четвертого разряда назовет себя остеопатом и будет «причинять добро» под этим знаменем…

– Но такая прозрачность – все же дело будущего. А как в нынешней ситуации выбрать врача-остеопата, чтобы не попасть впросак?

– Такая прозрачность – уже факт. В любом случае надо прежде всего проверить формальное соответствие. Найдите на сайте клиники лицензию, чтобы убедиться, что учреждение имеет право оказывать услуги по профилю «Остеопатия». Посмотрите информацию о докторе – какое у него образование, где учился, где работает, является ли членом Российской остеопатической ассоциации, в какой профессиональный регистр входит.

Должен предупредить, что наряду с грубыми подделками есть и завуалированные. Вот, например, одна из московских клиник (открывает на компьютере интернет-страницу. – Авт.). Есть лицензия, есть врачи-остеопаты в штате. Вроде все хорошо. А вот и некий «дипломированный остеопат». Читаем. Окончил академию физкультуры, имеет сертификат по ЛФК и массажу и даже прошел четырехлетний курс в Европейской школе остеопатии. Вполне возможно, он хороший массажист и действительно помогает восстанавливаться после травм, но это человек без базового медицинского образования!

В Тюмени, кстати, тоже есть подобная подделка, так что будьте внимательны.

– И все же скажите, пожалуйста, существует ли научное обоснование остеопатии?

– Еще в XIX веке Эндрю Тейлор Стилл, основатель остеопатии, заявил о том, что это наука, в основе которой лежат законы природы. С тех пор выполнено немало научных исследований, ведутся они и сейчас, в том числе и в Тюмени.

Инициатором одного из них недавно стал ваш покорный слуга, а моими соавторами выступили доктор медицинских наук, профессор Юрий Суховей (возглавляет Тюменский филиал НИИ клинической иммунологии) и кандидат биологических наук Елена Костоломова. Мы провели серию экспериментов с фибробластами – клетками соединительной ткани, которая является самой распространенной в человеческом организме. Эти эксперименты подтвердили последовательность реакции фибробластов на внешние травматические воздействия. Таким образом, мы на клеточном уровне обосновали результаты клинических исследований, выполненных в процессе оказания остеопатической помощи. Публикации в двух научных журналах скоро выйдут.

Также доктора нашей клиники проводят совместные исследования с врачами других специальностей. Цель этой работы – выработать схему междисциплинарного взаимодействия, которая обеспечит комплексный подход к решению ряда проблем. Речь идет, например, о взаимодействии с врачами-стоматологами (повышение эффективности установки имплантатов), акушерами-гинекологами (относительно подготовки к ЭКО), логопедами (лечение детей с нарушением речевого развития).

– А своим пациентам вы объясняете последовательность ваших действий во время лечения? Точно знаю, что некоторым обязательно нужно понимать, как все происходит…

– На вопрос «Что вы делаете во время сеанса?» я обычно отвечаю: «Помогаю восстанавливать ваше здоровье». Для абсолютного большинства этого достаточно. Ведь человеку нужна реальная и эффективная помощь, а не мои рассказы.

Но если все-таки интересны подробности, всегда можно почитать специальную литературу. Кстати, поскольку на базе нашей клиники действует еще и образовательное учреждение, где ведется профессиональная переподготовка по специальности «Остеопатия», мы тоже издаем такую литературу. В прошлом году, например, вышла книга «Принципы и методы остеопатии». И хотя это учебное пособие, многие наши пациенты уже с ней знакомы и даже утверждают, что теперь понимают, за счет чего им помогла остеопатия.