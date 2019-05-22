Ешь, молись, люби!

Жила я себе, жила… Работала, растила дочерей. Понятия не имею, с чего вдруг мне однажды захотелось посмотреть этот фильм. И тогда как будто пелена упала с глаз, чесслово. Чувства героини оказались мне близки и понятны. Уверена, не только мне одной.

Мне и раньше казалось, что всё не совсем так, как хотелось бы. Но дойти до сути было некогда. Мне вообще всю жизнь некогда, особенно разобраться в себе. А тут поняла, что однажды забила на себя и всем это понравилось. Теперь сознание мое перевернулось, а название этого фильма стало моим девизом по жизни, моим рецептом достижения внутреннего баланса.

Жизнь героини, Элизабет, течет размеренно и благополучно. Однажды она понимает, что зашла в тупик. Кардинальные перемены в жизни открывают ей путь к своему «я». Лиз начинает путешествовать.

С ребрышками для гриля легко устроить дома мини-пикник. Фото Ишимского мясокомбината

В Италии она заново учится простым радостям жизни, без опасений за фигуру уплетает умопомрачительную пиццу, восхищается красотой архитектуры и живыми эмоциями итальянцев. В Индии героиня, зарядившись чувственными удовольствиями Италии, учится проживать и отпускать внутреннюю боль от вины, обид, разочарований. На Бали, где духовность соединяется с телесностью, Лиз, уже живущая с вниманием и заботой к себе, находит новую любовь. Большой путь, который она проделала, - путешествие к самой себе.

Элизабет живет в каждой из нас. И не случайно то, что первым ее открытием стали базовые потребности - собственного тела. У каждой из нас они уникальны, остается только позволить себе их осознать. И периодически спрашивать себя: «Что я хочу?» - не глобально, а здесь и сейчас. Это может быть пломбир, а может - горячий душ.

Да, к мысли «я хочу» нужно привыкнуть. И нужно время - сначала на внутреннюю работу, потом на реализацию желаний. Где оно, спросите? Да повсюду! Вы же пользуетесь стиральной машинкой, при этом не мучаетесь угрызениями совести? И правильно - костер мы тоже не разводим, чтобы приготовить пищу. Для нашего комфорта созданы все блага, и не только коммунальные. Сама не заметишь, как твои взгляды на жизнь станут шире и свободнее.

В линейке компании большой выбор мясных изделий для запекания. Фото Ишимского мясокомбината

Лично я с тех самых пор стала спокойно относиться к полуфабрикатам, особенно к мясу для запекания. Раньше бы корила себя - лентяйка, мол. А сейчас ставлю в духовку, придумываю гарнир - и с удовольствием все наяриваем. Даже дети просят добавки. Мотайте на ус! Понятно, что каждый день запекать мясо не будешь. Так ведь можно даже мини-пикник дома устроить, накормив семью колбасками или купатами для гриля.

Я живу в Тюмени, и для меня выбор прост и очевиден - это продукция производителя с большим опытом и хорошей репутацией. Раньше брала только колбасу, а теперь каждую неделю, отправляясь за продуктами, покупаю сразу несколько видов мясных изделий. Мясо у нас на столе каждый день. Палочка-выручалочка - пельмени, обязательно беру мясо для запекания. Мы готовим его не только в духовке, но и если едем на природу. Ну и другая «грилёвка» - купаты, колбаски для жарки. Уже в магазине слюнки текут.

Мясо прекрасно подходит как приготовления в духовке, так и на открытом огне. Фото Ишимского мясокомбината

Когда знаешь, как сберечь время и силы, появляется множество идей. А еще - море радости от того, что ты смогла поднять голову над трясиной обыденности и начать дышать. Дышать не токсинами города, а быстро сменяющимся буйством ароматов: костра, цветущих яблонь, скошенной травы, осенних листьев, любимых духов и вкусной пищи.

И помни: если хочешь изменить свою жизнь, начни себя баловать!

Алена Иванова

ГДЕ КУПИТЬ

ishim-agro.ru

Телефон горячей линии:

8-800-550-08-72

АДРЕСА МАГАЗИНОВ ФИРМЕННОЙ РОЗНИЦЫ В ТЮМЕНИ:

• ул. Водопроводная, 14;

• ул. Вересковая, 1;

• ул. Е. Богдановича, 11, корп. 3;

• ул. Созидателей, 1, ЖК «Ямальский-2».

• Фирменные отделы в ТЦ «Ватутинский», на рынках Мальвинка, Центральный, Михайловский.