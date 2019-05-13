Стоматология «Ультра-Дент»: ультра-забота о здоровье зубов

Стоматология «Ультра-Дент» – современная клиника с высоким сервисом, инновационным оборудованием и ультра-профессионалами. Здесь отзывчивость персонала и внимательное отношение к каждому пациенту считаются настолько же важным принципом работы, как и качественное оказание услуг. Именно поэтому «Ультра-Дент» можно смело назвать одной из любимых тюменцами стоматологий.

В клинику «Ультра-Дент» пациенты любого возраста могут обратиться за всеми видами стоматологической помощи

В клинику «Ультра-Дент» пациенты любого возраста могут обратиться за всеми видами стоматологической помощи. Вылечить кариес и корневые каналы, подарить голливудскую улыбку с помощью отбеливания или виниров, снять налет и зубные отложения, удалить зуб и провести имплантацию любой сложности – для команды врачей «Ультра-Дент» нет невыполнимых задач.

Преимущество клиники - специальный микроскоп, увеличивающий область повреждения зуба в сотни раз

Безупречное выполнение работы обусловлено профессионализмом докторов, использованием европейских материалов и применением новейшего оборудования в диагностике и лечении. Так, преимуществом клиники «Ультра-Дент» является специальный микроскоп, увеличивающий область повреждения зуба в сотни раз, что позволяет врачам проводить процедуры с максимальной точностью.

Помимо взрослой стоматологии, в «Ультра-Дент» открыто детское отделение

В штате стоматологии «Ультра-Дент» – квалифицированные специалисты, имеющие богатый опыт и хорошую практику. Врачи клиники работают с передовыми технологиями, проходят регулярное обучение и постоянно повышают квалификацию. Они мастерски сочетают профессиональную и образовательную деятельности – все для того, чтобы пациенты были уверены в качестве услуг на 100%.

Врачи клиники работают с передовыми технологиями, проходят регулярное обучение

Помимо взрослой стоматологии, в «Ультра-Дент» открыто детское отделение, где работают врачи, которые легко находят общий язык с малышами. Здесь юные пациенты не боятся зубного врача, наоборот – они с радостью посещают доктора, проходят осмотр и, если потребуется, бесстрашно и совершенно безболезненно лечат зубки. Во всем отделении создана яркая и дружелюбная атмосфера, есть островок с интересными игрушками, занимающий непосед перед или после приема. Так лечение в формате игры и приятная обстановка помогают ребенку получать исключительно позитивные эмоции во время визита в детскую стоматологию в «Ультра-Дент».

Клиника предоставляет бесплатный трансфер до стоматологии и обратно

Отличие «Ультра-Дент» от многих других подобных клиник нашего города – сервис, заслуживающий наивысшей оценки. Клиника предоставляет бесплатный трансфер до стоматологии и обратно, а при первом приеме не требует оплаты за консультацию, осмотр и панорамный снимок ротовой полости.

На первом приеме консультация, осмотр и панорамный снимок ротовой полости - бесплатно

Буквально все в «Ультра-Дент» продумано до мельчайших деталей: от одноразовых щеток с пастой для чистки зубов перед приемом и индивидуальных наборов инструментов для лечения до специальных скидок и комфортной системы расчета.

Стоматология «Ультра-Дент» делает все возможное, чтобы визит каждого пациента был приятным

Стоматология «Ультра-Дент» делает все возможное, чтобы визит каждого пациента был приятным, безопасным и максимально продуктивным. Специалисты клиники не останавливаются на достигнутом, идут в ногу со временем и продолжают добиваться новых высот в сфере стоматологических услуг.

Специалисты клиники не останавливаются на достигнутом, постоянно повышают свои профессиональные навыки

Стоматология «Ультра-Дент» в Тюмени:

ул. Челюскинцев, 29, тел. +7 (3452) 547-300

www.ultradent72.ru

vk.com/ultradent72

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