В Тюменской области за полгода реализовано 39 проектов патриотической направленности

Россияне всегда должны помнить о том, что произошло 74 года назад, поэтому вопрос патриотизма всегда должен быть главным для представителей всех поколений. Об этом заявил депутат Государственной Думы РФ от Тюменской области Николай Брыкин, выступая на общем собрании Регионального общественного объединения «Защита Отечества». По его словам, уровень патриотизма в России растёт, и в нашем регионе он находится в достаточно активной фазе.

Объединение «Защита Отечества» существует с 2016 года, куда входят 37 общественных организаций и 3 физических лица. За этот период было реализовано более 250 проектов, причём их финансирование происходит не из федерального и не из регионального бюджетов.

- Нынешнее молодое поколение в силу интернет-соблазнов ведёт себя по-разному, поэтому нам нужно быть с ними рядом, решать с ними все существующие проблемы. После этого мы получим человека, который чтит своё прошлое, - отмечает Николай Гаврилович. – На патриотические проекты, которые мы реализуем в Тюменской области, на Ямале и в Югре, мы направили уже более 30 миллионов рублей, но средств всё-таки не хватает. Хотелось бы, чтобы региональные власти больше смотрели на проблему развития патриотизма, и чтобы она была не разовой, а системной.

За период работы в осеннюю сессию фондом было реализовано 39 национальных проектов на сумму более 3,7 млн рублей. Из них – 32 проекта на сумму 2,8 млн рублей, утверждённые на собрании, и 7 проектов на сумму 902 тыс. рублей по обращениям граждан. По словам Николая Брыкина, каждое из этих мероприятий – значимо для любого жителя Тюменской области.

- Мы прикладываем все возможные усилия, чтобы тот, кто воевал, и семьи фронтовиков были всегда в почёте, - подчеркнул он.

Отметим, что Общественное объединение «Защита Отечества» плотно работает с депутатами Тюменской областной Думы, Правительством Тюменской области и комитетом по делам национальностей Тюменской области.

КОНКРЕТНО

Наиболее значимые проекты, проведенные в сессию:

- «100 лет военной разведке вооруженных сил России»» (инициатор «Союз морских пехотинцев»).

- Историческая реконструкция, посвященная дню начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой 5 декабря 1941 года» (инициатор патриотическое объединение «Честь имею»).

- Альпинистско-туристическая подготовка детей «группы риска» (инициатор Тюменская региональная федерация альпинизма).

- Специализированная смена военно-патриотических объединений «Тюменский форпост» (инициатор региональная общественная организация «Инициатива»).

- «Таланты золотого возраста» (инициатор Упоровский Совет ветеранов).

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