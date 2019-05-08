Бизнесвумен легализовала незаконный въезд в Тюмень более тысячи мигрантов

СЕГОДНЯ 13:51 2019-05-08T14:00:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Тюмени утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «Крафт» и ее шести сообщников. Участники группировки обвиняются в организации незаконной миграции.

Согласно версии следователей, директор тюменской фирмы «Крафт» с марта 2017 года стала заключать с иностранцами фиктивные трудовые договоры, незаконно легализуя их пребывание в России. Позже к своей деятельности она привлекала еще шесть местных жителей.

Всего с марта 2017 года по ноябрь 2018 года таким способом сообщники легализовали пребывание более 1,2 тысячи граждан из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

В настоящее время прокуратура Тюмени утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение. Материалы дела в Калининский районный суд областного центра.

ИСТОЧНИК KP.RU