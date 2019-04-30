Первомай – 2019: куда тюменцам отправиться на первые майские праздники

1 мая с нетерпением ждут все. С этой даты начинается череда длинных выходных, своего рода небольших каникул для детей и взрослых. Традиционно, большая часть людей отправляется на природу, будь то на дачу, или просто за город. Для кого-то длительные выходные - повод устроить себе мини-отпуск и отправиться в путешествие. Причем поехать можно как на море, так и в соседний регион полюбоваться красотой Уральских гор или знаменитых озер Казахстана. «Комсомолка» собрала наиболее интересные варианты туров из Тюмени, которые не потребуют глобальных материальных вложений, но оставят не менее яркие впечатления.

СКАЛЫ И РЕКИ

Так, «SUSANIN Trip» предлагает отправиться в мини-отпуск на Южный Урал и встретить Первомай в окружении высоких скал сказочной реки АЙ. Путешествие предполагает спуск в Кургазакскую пещеру с настоящим ледником и посещение уникального пещерного комплекса Сикияз-Тамак.

Также участники сплава смогут прогуляться по Сухим Водопадам в окружении зеленых «джунглей», пообедать на смотровой Больших Притесов в 100 метрах от земли, подурачиться у неиссякаемого фонтана-гейзера с чистейшей водой.

Фото vk.com/susanintrip

Помимо красот Южного Урала организаторы гарантируют комфортабельный автобус, фирменную баню, костер с барбекю, а также яркие фото и сюрпризы. Стоимость поездки от 6700 до 7200 рублей. Сюда входят все трансферы, аренда снаряжения и питание. Отдельно придется оплатить палатку и спальник, если собственных у вас нет.

Несмотря на погодные условия, тур состоится, уверяют организаторы. Фото vk.com/susanintrip

Несмотря на погодные условия, тур состоится, уверяют организаторы. Более того, в автобусе осталась всего пара свободных мест. Поэтому тем, кто хотел бы провести первые майские праздники максимально экстремально, активно и весело, стоит поторопиться.

УРАЛЬСКИЕ ВОДОПАДЫ

В увлекательное путешествие по уральским водопадам предлагает отправиться «Сибирский пилигрим». В программе посещение сразу нескольких живописных природных явления – водопада Шата, Гилевского водопада, Байновского водопада, водопада в Шишах и порога Ревун.

В программе также подъем на две красивейших вершины национального парка Зюраткуль - Хребет Нугуш и Большой Уван. Первый – самая высокая точка Челябинской области. Наиболее значительная вершина горы высотой 1406 метров находится на северной части хребта.

Живописный Гилевский водопад находится в Белоярском районе. Фото vk.com/weekend_travellers

Большой Уван - один из красивейших горных узлов Южного Урала. Он выше Уралтау, Таганая, но туристами посещается значительно реже. Склоны Увана круты, каменисты, вершины увенчаны останцами и кварцитовыми россыпям.

Тур обойдется в 5600 рублей. Сюда входит трансфер на комфортабельном микроавтобусе, размещение в гостевых домах, питание, сбор заповедника, общественное оборудование и гид на маршруте.

Гора Большой Нургуш (1406м). Фото vk.com/weekend_travellers

ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА

В более дальнее путешествие к знаменитым Казахстанским озерам тюменцам предлагает отправиться клуб туристов «Тайга». Участники тура посетят озеро Боровое или Аулиеколь — главную визитную карточку региона.

В программе также посещение горы Кокшетау высотой 947 метров. Вершина горы скалистая, здесь лежат глыбы камней. С нее открывается прекрасная панорама на весь государственный национальный природный парк Бурабай.

Озеро Боровое - главная визитная карточка Казахстана. Фото vk.com/taiga_club

Кроме того, участники тура прогуляются по столице Казахстана Астане, недавно переименованной в Нур-Султан. Стоимость тура – 7500 рублей. Сюда входят трансфер с фильмами, восхождение на гору, проживание в палатках (2 ночи) и 1 ночь в хостеле Астаны, питание на маршруте, внимание и забота.

СЫРОВАРНЯ И ФАБРИКА ШОКОЛОДА

Для тех, кто не готов провести несколько дней в отрыве от цивилизации и единении с природой, есть возможность подобрать себе однодневный экскурсионный тур. Но необычный. К примеру, «Столица путешествий» предлагает посетить сыроварню «Режано» и шоколадную фабрику в городе Реж.

Участники тура смогут узнать секреты изготовления сыров, окунуться в историю сыроделия, продегустировать сыры, а также попробовать изготовить их собственными руками. Во второй части тура состоится посещение небольшого музея при мастерской Шоколада и мастер-класс по изготовлению настоящих шоколадных конфет.

Участники тура смогут узнать секреты изготовления сыров. Фото stolitsa-tours.ru

Программа также включает обзорную экскурсию по историческому центру города Реж, посещение Иоанно-Предтеченского храма на Орловой горе. Кстати, со смотровой площадки здесь открывается удивительный вид на Режевскую плотину, цеха, домну и медеплавильный цех завода.

Стоимость поездки от 3300 до 3500 рублей. Сюда входит проезд на комфортабельном автобусе, услуги сопровождающего группы, обед, экскурсионная программа и участие в мастер-классах.