2019-04-23T10:01:29+03:00
Общество

Тюменцам рассказали, как правильно выбрать яйца и куличи к Пасхе

Продукты к праздничному столу нужно выбирать с умом
Алексей КОСЕНЧУК
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Тюменцам рассказали, как правильно выбрать яйца и куличи к ПасхеТюменцам рассказали, как правильно выбрать яйца и куличи к ПасхеФото: pixabay.com
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До Светлой Пасхи остаётся шесть дней – православные отметят её уже в это воскресенье, 28 апреля. Главный христианский праздник предполагает приготовление блюд для праздничного стола – как минимум, крашеные варёные яйца и куличи. Однако к выбору продуктов нужно подходить с умом. «Комсомольская правда – Тюмень» совместно с Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области подготовила несколько советов, как правильно выбрать яйца и куличи к Пасхе, чтобы не нанести вред своему здоровью.

ПРАВИЛА «ЯИЧНЫЕ»

Одно из главных блюд пасхального стола – крашеные яйца. При покупке обратите внимание на дату сортировки яиц и на внешний вид. Продукт должен быть ровным, гладким, правильной формы и равномерным окрасом. Яичная скорлупа не должна быть повреждена, а на её поверхности не должно быть никаких кровяных следов, перьев и птичьего помёта. Ни в коем случае нельзя покупать яйца (как и другие продукты) в местах несанкционированной торговли.

После покупки яиц хранить продукт нужно только в холодильнике, чтобы избежать размножения патогенных организмов. Диетическое яйцо хранится до 7 суток, столовое – от 8 до 25 дней. Мытые яйца можно хранить не более 12 дней, а варёные – не более 36 часов, согласно санитарным правилам. Так что в день Пасхи постарайтесь съесть все варёные яйца, которые вы сварили сами или пополнили запасы при помощи родственников.

Перед тем, как сварить яйца, тщательно вымойте их под проточной водой с мылом. Чтобы избежать заражения сальмонеллезом, варите яйца не менее десяти минут с момента закипания. Сальмонеллы способны проникать в яйца, в результате чего увеличивается вероятность инфицирования не только поверхности яиц, но и желтка. Стоит отметить, что сальмонеллёз – серьёзное инфекционное заболевание, которое поражает органы пищеварения, так что будьте осторожны!

Красить яйца можно только разрешёнными к применению пищевыми красителями или луковой шелухой. Сырые яйца и блюда с домашними белковыми кремами (из яиц, не прошедших термическую обработку) употреблять в пищу не следует, особенно детям.

ТВОРОГ – ЗНАЧИТ, ТВОРОГ

Ещё одно традиционное пасхальное блюдо – творожная пасха. Обычно делают её самостоятельно, поэтому стоит обратить особое внимание на творог, из которого вы будете её готовить.

- Хороший творог всегда имеет белый цвет с кремовым оттенком и чуть кисловатый запах. В нежирном твороге может выделяться сыворотка, но только в небольшом количестве. Консистенция должна быть мягкой, нежно-маслянистой и однородной, - рассказали «Комсомольской правде – Тюмень» в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

Упаковка должна быть герметичной, что обеспечивает сохранность продукта. Стоит обратить внимание и на маркировку продукта. Если написано «Творог» - значит, это творог, а если «творожный» или «сырный» продукт – это уже совершенно другой продукт питания.

ГОТОВЫЙ КУЛИЧ

Если вам лень печь пасхальный кулич самостоятельно, на помощь всегда придёт уже готовый продукт. Благо, выбор нынче в магазинах большой. Но обязательно смотрите на состав продукта, в котором должны использоваться только натуральные ингредиенты: яйца, сливочное масло и сахар (вместо яичного порошка, маргарина и подсластителя). Самое вкусное в куличе – верхушка – должна быть сухой, иначе есть вероятность, что кулич может быть испорченным ещё до конца срока годности.

Куличи, посыпанные разноцветными кондитерскими шариками, лучше не покупать, особенно для детей. Ребятишки могут ими подавиться и затруднить дыхание при попадании в носовые ходы. Лучше всего купить кулич, верхушка которого посыпана орехами, сахарной пудрой, глазурью или миндальными лепестками.

Ещё одна вещь, на что стоит обратить внимание: на нижней и боковой поверхностях кулича не должно быть пустот и белесого налёта, неровностей и подгоревших мест. При отделке поверхности глазурью не допускается липкость и белесый налет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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