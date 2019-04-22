Православная Пасха – 2019 в Тюмени: когда и где отметить великий христианский праздник

28 апреля тюменцы и ещё миллионы православных россиян отметят Пасху Христову – важнейший праздник в мире христианства, установленный в честь Воскресения Иисуса Христа. Предваряет этот день Страстная седмица (началась сегодня, 22 апреля) – самая строгая неделя во время Великого поста. «Комсомольская правда – Тюмень» подготовила афишу празднования Страстной недели и Великой Пасхи, чтобы верующие тюменцы не пропустили ничего важного.

ЧТО И ГДЕ ПРОЙДЁТ?

Праздничные мероприятия начались ещё вчера, 21 апреля, в Вербное воскресенье. В Знаменском кафедральном соборе владыка Димитрий совершил Архиерейское богослужение, а приходская молодёжь раздавала во всех тюменских храмах вербы.

- 26 апреля юноши от Тюменского благочиния отправятся в Тобольск на Пасхальные молодёжные встречи – традиционное мероприятие, которое ежегодно проводится в Тюмени и Тобольске. В дни встреч участники посещают богослужения, участвуют в Крестном ходе, посещают экскурсии и праздничные мероприятия, посвящённые Пасхе, встречаются с преподавателями и студентами Тобольских Духовных школ, получают благословение митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия, ректора Тобольской духовной семинарии и памятные подарки. Благодаря Пасхальным молодёжным встречам у ребят появляется уникальная возможность познакомиться со сверстниками из разных городов и селений Тюменской области.

- 28 апреля во всех храмах Тюменской области состоится ночное Пасхальное богослужение. Как и в прошлые года, приблизительное начало богослужений – 23.30.

- 29 апреля, на Светлой седмице, владыка Димитрий совершит литургию в Знаменском кафедральном соборе и вечернее богослужение в Свято-Троицком соборе Тюмени. В этот же день на сцене ДК «Нефтяник» состоится пасхальный концерт Тюменской православной гимназии, на котором гимназический хор исполнит праздничные пасхальные песнопения.

- с 29 апреля по 5 мая, то бишь в течение всей Светлой седмицы, миссионерская группа семинаристов посетит приходы Тюменского благочиния. В их числе – тюменские храмы: Архангела Михаила, Крестовоздвиженский храм, Благовещенский собор, Знаменский кафедральный собор, Успенский храм и Дом милосердия села Успенка, Ильинский храм сёл Богандинское и посёлка Винзили, а также Детскую воспитательную колонию, СИЗО-4 и даст пасхальный концерт в селе Княжево. Кстати. Особенностью этого года станет совместная неформальная встреча семинаристов и приходской молодежи на природе в с. Каменка.

- 30 апреля в Богородице-Рождественском женском монастыре митрополит Димитрий совершит праздничное Пасхальное богослужение. В прошлом году воспитанники детского приюта «Отрада» при монастыре представили зрителям праздничный концерт. Какими номерами они порадуют в этом году – пока секрет. После Божественной литургии владыка Димитрий раздаст Благодатный огонь, который будет доставлен из храма Гроба Господня Иерусалима.

- 5 мая состоится традиционный городской крестный ход на Антипасху, который пройдет от Знаменского кафедрального собора к Спасскому храму, затем к месту взорванного Успенского храма по ул. Володарского и завершится в Знаменском соборе.

Как сообщили в пресс-службе Тобольской митрополии, кроме того, в апреле и мае 2019 года отдел религиозного образования и катехизации Тюменского благочиния подготовит сборную команду благочиния из победителей приходской олимпиады по Основам православной культуры для участия в епархиальной игре «Что? Где? Когда?».

Красить яйца - традиция на ПасхуФото: pixabay.com

ДЕНЬ ПОМИНОВЕНИЯ УСОПШИХ

В 2019 году Радоница или день поминовения усопших по православной традиции выпадает на девятый день после Пасхи, т.е. на 7 мая. В этот день тюменцы вспомнят своих ушедших родителей, наши родители – своих родителей, будут прибираться на могилках и поставят свечи за упокой в церквях и храмах.

Напоминаем, что любителям выпить и закусить на кладбище в Родительский день придётся забыть об этой нехорошей «традиции». Пресс-секретарь Тобольской митрополии отец Григорий Мансуров отмечает: поминать усопших горячительными напитками - самый настоящий грех.

- Традиция выпивать на кладбище появилась во времена Великой Отечественной войны, когда военным приходилось согреваться алкоголем, чтобы не замёрзнуть, в том числе и в Родительский день, - рассказал он «Комсомольской правде» – Тюмень». – Однако церковь такое «поминание» не приемлет ни в Радоницу, ни в какой-либо другой день.

С едой ситуация немного другая. Многие тюменцы привыкли привозить продукты на кладбище и съедать их у каждой могилки. Запрета на еду, как в случае с алкоголем, церковь не предусматривает, однако лавный способ помянуть умерших родственников - это прочитать утреннюю молитву и съездить на кладбище, возложить на могилы цветы.

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