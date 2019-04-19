Клиника семейной остеопатии доктора Аптекаря: здесь живёт здоровье

Уникальная команда специалистов, забота и внимание, реально ощутимый результат. Комплексный и при этом индивидуальный подход. Авторские методики лечения и научные исследования. Широкий спектр современного физиотерапевтического оборудования. Все это – Клиника семейной остеопатии (автономная некоммерческая организация «Тюменский институт мануальной медицины», АНО «ТИММ»). Её основатель и бессменный руководитель – врач-остеопат, кандидат медицинских наук Игорь Аптекарь.

Игорь Аптекарь, врач-остеопат, кандидат медицинских наук, основатель и руководитель Клиники семейной остеопатии

Большинство пациентов приходят в клинику по рекомендациям родственников, друзей и знакомых, а также по направлениям врачей других специальностей. Традиционно к остеопату и мануальному терапевту чаще всего обращаются при заболеваниях позвоночника и суставов. На самом деле перечень показаний для остеопатической помощи гораздо шире и охватывает практически все органы и системы. Это обусловлено особенностями самой остеопатии, которая базируется на целостном подходе к человеческому организму и помогает укрепить его природную способность к самовосстановлению.

В настоящее время в Клинике семейной остеопатии действуют два отделения, оказывающие помощь взрослым и детям (от рождения до 18 лет) по профилю «Мануальная терапия» и «Остеопатия», оснащенные современным физиотерапевтическим оборудованием.

В Клинике семейной остеопатии оказывают помощь взрослым и детям

Одна из основных специализаций клиники – остеопатия для детей. Все больше родителей понимают, что раннее обращение к остеопату позволяет избежать многих проблем со здоровьем ребенка в процессе его роста и развития.

Как и в случае со взрослыми пациентами, при лечении детей в АНО «ТИММ» используется междисциплинарный подход: остеопаты работают в содружестве с педиатрами, неврологами, ортопедами-травматологами, стоматологами, логопедами и другими специалистами. Наличие в команде врача-неонатолога, имеющего остеопатическое образование, позволяет оказывать помощь самым маленьким.

Раннее обращение к остеопату позволяет избежать многих проблем со здоровьем ребенка в процессе его роста и развития

Комплексное взаимодействие врачей разных специальностей помогает правильно определить причину тех или иных нарушений, выработать эффективную тактику коррекции и добиться устойчивых результатов. Хорошим подспорьем в лечении многих заболеваний как у детей, так и у взрослых являются медицинский массаж и физиотерапия. В Клинике семейной остеопатии широко применяются уникальные авторские методики ручного лечебного массажа. В том числе и массаж, разработанный специально для детей с нарушением речевого развития и включенный в комплексные программы реабилитации, которые предполагают участие неврологов, логопедов, врачей-остеопатов, психологов, физиотерапевтов и массажистов.

В Клинике семейной остеопатии применяются уникальные авторские методики ручного лечебного массажа

В современной Клинике семейной остеопатии на ул. Малыгина, 4 дополнительно особое внимание уделяется водолечению и декомпрессионной терапии. Оздоровлению организма способствуют душ Шарко, подводный душ-массаж (ПДМ), жемчужные ванны, гидромассаж. Вода, используемая для ПДМ и жемчужных ванн, очищается и доводится практически до состояния питьевой. Это особенно важно при лечении детей методом гидрохромотерапии.

Особое внимание уделяется водолечению: оздоровлению способствуют душ Шарко, подводный душ-массаж, жемчужные ванны, гидромассаж

Для лечения и профилактики грыж и протрузий межпозвонковых дисков применяется декомпрессионная терапия. Аппаратное вытяжение позвоночника выполняется с использованием современной аппаратуры американской компании Chattanooga group, лидера в разработке и производстве медицинского ортопедического оборудования. Комплекс Triton DTS имеет ряд неоспоримых преимуществ перед общепринятыми техниками подводного вытяжения и обеспечивает мягкое и эффективное воздействие на позвоночник.

Комплекс Triton DTS для аппаратного вытяжения обеспечивает мягкое и эффективное воздействие на позвоночник

Сочетание всех применяемых в клинике методов позволяет достигать высоких результатов в лечении различных заболеваний. Постоянный контроль качества оказания помощи обеспечивает максимально возможную эффективность терапии.

В настоящее время остеопатия в России входит в число базовых медицинских специальностей – наряду с такими, как лечебное дело, педиатрия или стоматология. АНО «ТИММ» является клинической базой НОУ ДПО «Тюменский институт остеопатической медицины», в котором осуществляется лицензированная профессиональная подготовка врачей-остеопатов. Специалисты Клиники семейной остеопатии постоянно повышают свою квалификацию и являются сертифицированными преподавателями высшей школы.

На базе Клиники семейной остеопатии ведется лицензированная профессиональная подготовка врачей-остеопатов

Тюменский институт мануальной медицины

ул. Попова, 7а, тел. +7 (3452) 40-63-08

ул. Малыгина, 4/1, тел. +7 (3452) 22-89-41

Единый телефон +7 (3452) 56-20-56

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