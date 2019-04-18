Скандиа: жилые дома в гармонии с природой

Директор компании «Скандиа Девелопмент» Николай Никифоров рассказал о строительстве в Тюмени нового квартала в районе Скандинавская Тура рядом с озером Песьяное. До конца 2021 года здесь возведут квартал из девяти четырехэтажных жилых домов. На первых этажах будут квартиры с террасами, а на четвертых – квартиры с зенитными окнами для дополнительного естественного освещения.

Гармония с природой и близость к городу

Квартал расположен в районе Скандинавская Тура в шаговой доступности от лесопарка и между двух озер: Песьяное и Чистое. В 2,5 км находится полюбившаяся жителями Тюмени Гилевская роща.

В 2,5 км находится полюбившаяся жителями Тюмени Гилевская роща

В генплане города в перспективе 5-7 лет здесь построится уютный район с малоэтажной застройкой, школой и детским садом, спортивными площадками и местами для отдыха.

До ближайшей автобусной остановки всего пять минут ходьбы. Также недалеко от нового квартала расположены магазины, школы, детские сады и поликлиники - от 3 до 8 минут на автомобиле. В 15 минутах на машине один из самых крупных ТРЦ «Сити Молл» и в 5 минутах езды гипермаркет «Лента».

Для развития придомовой территории 43 помещения в квартале «Скандиа. У озера» спроектированы под магазины и офисы

Для развития придомовой территории 43 помещения в квартале «Скандиа. У озера» спроектированы под магазины и офисы. В одном из них появится соседский центр - многофункциональное место, которое можно использовать для знакомства и общения с соседями, а также как площадку для проведения мастер-классов и встреч.

Расположение рядом с лесопарками и озерами способствует особому образу жизни: здесь можно восстанавливать силы, заниматься спортом и интересно проводить отдых с семьей.

Вообще, о функциональности представители «Скандиа Девелопмент» говорили много:

– Мы формируем архитектуру, которая помогает поддерживать гармонию с природой. Но при этом есть связь с городом – быстрый доступ к центру Тюмени.

Стандартом проектирования всех кварталов «Скандиа Девелопмент» является природная архитектурная среда,

Это отлично иллюстрирует философию компании «Жизнь в гармонии с городом и природой». Стандартом проектирования всех кварталов «Скандиа Девелопмент» является природная архитектурная среда, которая сдержана и рациональна: дома внутри и снаружи окрашены в естественные цвета, сочетание штукатурного и керамического фасада придают зданиям рельеф. При этом уникальность формируется за счет деталей: окон, откосов в цвет профиль, горизонтальных и вертикальных рустов, архитектурной подсветки и т.д.

Тюменцы уже оценили плюсы

Близость к природе подчеркивают и дворы от «Скандиа» - при сдаче домов в них уже предусмотрено озеленение, а парковочные места расположатся по внешнему периметру зданий.

Для безопасности придомовой территории устанавливают и системы контроля доступа во двор, чтобы во двор могли попасть только жители и гости квартала.

О том, что скандинавский подход в строительстве домов близок многим тюменцам, - говорят продажи в другом проекте компании – «Скандиа. Квартал у реки».

В квартале только за первые четыре месяца продаж куплено 50% квартир

В этом квартале, который расположен недалеко от исторического центра Тюмени, только за первые четыре месяца продаж куплено 50% квартир. Сейчас квартал активно строится: в этом месяце там закончат возведение первой десятиэтажной секции, а пару дней назад там стартовали продажи новых квартир с видом на Туру и Мост влюбленных.

Расположение рядом с лесопарками и озерами способствует особому образу жизни

Подробнее познакомиться с подходом к строительству, планировочными решениями и ценами можно на сайте scandia.life или по телефону офиса продаж: 8 (3452) 50-80-10

Застройщик ООО «Скандиа Девелопмент». Проектная декларация на сайте www.scandia.life.

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