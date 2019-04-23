Тюменский историк открыл новые факты о первой любви известного химика Менделеева

Стали известны новые подробности пребывания известного химика Дмитрия Менделеева в Тобольске. Необычное открытие сделал доктор исторических наук, профессор кафедры истории, философии и методик преподавания Тобольского пединститута им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ Вадим Сулимов. Речь идет о годах обучения Дмитрия Менделеева в Тобольской гимназии и его случайной встрече со своей будущей первой любовью.

- Тобольский период жизни Дмитрия Ивановича на самом деле малоизучен, - рассказывает Вадим Сулимов. - Сам Менделеев в своих «Биографических заметках» написал всего несколько строк о годах учебы в гимназии. Видимо, ему было не совсем приятно вспоминать о том времени, да и за более чем 55 лет что-то могло стереться из памяти.

Вместе с тем, интересный, ранее неизвестный факт из жизни Менделеева, недавно упомянула одна из журналисток региона. 8 февраля, в честь 185-летия со дня рождения именитого земляка, она разместила в соцсетях занимательную статью. В тексте говорилось, что Дмитрий учился вместе с Соней Каш (своей первой любовью) и встретился с ней на уроке танцев в Тобольской гимназии. Его подвели к восьмилетней Сонечке, предложив потанцевать с девочкой. Однако Дмитрий смутился и отказался.

Профессор кафедры истории, философии и методик преподавания Тобольского пединститута им. Д.И. Менделеева Вадим Сулимов

- Мне стало смешно, и в комментариях к этой статье я иронично написал, что обучение было раздельным. К тому же в Тобольске в то время женских школ вообще не было. Но вопрос оставался - как Соня, девочка лет восьми, могла встретиться с Дмитрием, подростком 13-14 лет, на уроке танцев в Тобольской гимназии? А потом повторно почти через 10 лет повстречаться в Петербурге, - задался вопросом Вадим Сулимов.

Ключ к разгадке нашелся в архивных записях. Хотя изначально Вадим Сулимов отправился в городской архив по другому поводу – набрать материал для работы «Немцы на службе в Тобольской губернии. Первая половина XIX века». И тут он наткнулся на отчет губернатора о состоянии школ Тобольской губернии за 1845 год.

- Дело в том, что глава Тобольской гимназии являлся одновременно директором всех образовательных учреждений губернии, все училища подчинялись ему. Ежегодно директор писал отчет о состоянии учебных заведений губернии. На основании этого документа губернатор готовил отчет генерал-губернатору Западной Сибири, - рассказал Вадим Сулимов.

Тот самый архивный документ, позволивший сделать важное историческое открытие

По его словам, итоговый документ направлялся в Министерство народного просвещения. Однако отчетов в Тобольске сохранилось мало и не за каждый год. - Потому я исследовал ранее отчет директора училищ за 1846 год в одном из фондов архива, а в марте этого года в другом фонде нашел отчет губернатора за 1845 год, - отметил Вадим Сулимов.

И тут-то доктора исторических наук ждало небольшое открытие. В числе учителей Тобольской гимназии числилось имя Марка Ефимовича Каша. Оказывается, папа Сони осенью 1845 года устроился на подработку учителем немецкого языка. Проработал всего несколько месяцев, пока не нашли штатного преподавателя. Вместе с тем, связи с гимназией М.Е. Каш не терял и водил свою дочь на уроки танцев, тем более что их вели, сменяя друг друга, немцы.

- Учитель танцев получал деньги только за обучение гимназистов. Посещение посторонних учеников не предусматривалось. Каш был из немцев. Благодаря землячеству он поддерживал связи с чиновниками города. Так, по инициативе своего папы, встретилась Соня Каш с Дмитрием Менделеевым на уроке танцев в Тобольской гимназии, - уверен Вадим Сулимов.

Обложка книги Вадима Сулимова «Дмитрий Менделеев и Тобольская гимназия»

Доктор исторических наук поясняет, что следующая встреча Менделеева и Каш спустя лет девять в Петербурге, когда Дмитрий уже был приват-доцентом университета, а Соня – 17-летней девушкой, подробно описана в воспоминаниях молодой особы. А вот факт, предшествовавший этой встрече, стал настоящей находкой и ценной крупицей знаний, связанной с детскими годами Менделеева в Тобольске.

Знаменательная встреча двух еще совсем юных героев этой истории войдет в книгу Вадима Сулимова «Дмитрий Менделеев и Тобольская гимназия» (Тобольск, 2019). В настоящее время доктор исторических наук работает над изданием, надеясь, что в ближайшее время книга выйдет в свет.