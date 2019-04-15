2019-04-15T11:02:53+03:00
Клиника года Тюмень

Стоматология нового поколения - МЦ «Астра-мед» предлагает комплексный индивидуальный подход к пациенту

В медицинском центре есть все необходимое для решения любой стоматологической проблемы
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В МЦ «Астра-мед» практикуют комплексный подход к лечению пациента, делают так, как и должно быть в идеалеВ МЦ «Астра-мед» практикуют комплексный подход к лечению пациента, делают так, как и должно быть в идеале
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Вспомните любой свой поход к стоматологу. Вы пришли, показали больной зуб, его вылечили за одно или несколько посещений, и вы ушли ждать, когда следующий зуб даст о себе знать и вновь заставит вас с содроганием сердца идти и терпеть боль во время лечения. А теперь представьте, что в нашем городе есть стоматология, которая предлагает кардинально новый подход к лечению зубов. Тут не лечат симптомы и следствия, а помогают исправить ситуацию в целом. Да, здесь могут вылечить один конкретный зуб и сделают это превосходно, но главное преимущество стоматологов Медицинского Центра «Астра-мед» именно в комплексном подходе.

В чем преимущество комплексного подхода?

Пищеварительная система не зря называется «системой» в ней все взаимосвязано и если что-то одно болит, то это может быть причиной или следствием болезни другого органа. Именно поэтому в МЦ «Астра-мед» практикуют комплексный подход к лечению пациента, делают так, как и должно быть в идеале. Ведь задача любого врача – не снять симптомы, а устранить проблему.

В МЦ «Астра-мед» сначала вы проходите диагностику всей ротовой полости

В МЦ «Астра-мед» сначала вы проходите диагностику всей ротовой полости

После диагностики консилиум врачей, состоящий из всех специалистов стоматологов, предложит вам несколько вариантов комплексного лечения зубов

После диагностики консилиум врачей, состоящий из всех специалистов стоматологов, предложит вам несколько вариантов комплексного лечения зубов

Приходя в «Астра-мед», вы попадаете на прием не к одному, а по сути к нескольким врачам одновременно, ведется совместный прием - консультация. Сначала вы проходите диагностику всей ротовой полости - компьютерную томографию или ортопантомограмму, затем консилиум врачей, состоящий из всех специалистов стоматологов – терапевта, хирурга-имплантолога, ортодонта, ортопеда, пародонтолога и даже оториноларинголога, предложит вам несколько вариантов комплексного лечения зубов.

Пациент может выбрать наиболее подходящий ему по стоимости и времени вариант лечения. Более того, в зависимости от своих пожеланий на любом этапе лечения как пациент, так и лечащий врач могут скорректировать план лечения для достижения наиболее лучшего результата.

В МЦ «Астра-мед» вы можете выбрать наиболее подходящий вам по стоимости и времени вариант лечения и скорректировать его на любом этапе

В МЦ «Астра-мед» вы можете выбрать наиболее подходящий вам по стоимости и времени вариант лечения и скорректировать его на любом этапе

Плюсы комплексного подхода для пациента:

1. Здоровье всей полости рта

Доктора решают все имеющиеся проблемы, возвращают физиологические нормы полости рта, а результат лечения сохраняется на долгие годы.

2. Четкость и понимание

Вы точно знаете, какие процедуры вам предстоит пройти, с применением каких технологий и материалов. У вас расписан план лечения, а значит, и время посещения стоматолога вы можете заранее вписать в свой график. Вы знаете, сколько денежных средств и времени нужно будет потратить на лечение и планируете собственный бюджет.

3. Экономия

Благодаря планированию вы экономите на ненужных походах к стоматологам и сокращаете количество посещений.

Решение всех проблем

В Медицинском Центре «Астра-мед» есть все необходимое для решения любой стоматологической проблемы: врачи высокой квалификации с практическим опытом, европейское оборудование последнего поколения, импортные и качественные материалы, а также навыки докторов по использованию инновационных методов лечения.

Оториноларингология в «Астра-мед» - это весь спектр амбулаторных услуг, в том числе «Тонзилор», лазер-терапия, «кукушка», «Интра-лор», эндоскопические исследования

Оториноларингология в «Астра-мед» - это весь спектр амбулаторных услуг, в том числе «Тонзилор», лазер-терапия, «кукушка», «Интра-лор», эндоскопические исследования

Центр уникален и тем, что здесь понимают важность комплексного лечения, причем это касается не только зубов и ротовой полости, но и всей челюстно-лицевой области. В МЦ «Астра-мед» прием ведет оториноларинголог (лор-врач), причем это не просто рядовой врач, а Академик, доктор медицинских наук, профессор Извин Александр Иванович.

Полное сопровождение пациента

Зачастую в стоматологиях сопровождение пациента ограничивается тем, что на него заводится карточка, где прописываются, какие зубы вылечены и какие услуги ему оказаны.

МЦ «Астра-мед» понимает важность индивидуального подхода и предлагает полное сопровождение клиента. К каждому пациенту прикрепляется лечащий врач и менеджер по сопровождению, которые «ведут» его на протяжении всего лечения. Они ответят на все вопросы, которые у Вас возникнут на всех этапах лечения.

За каждым пациентом МЦ «Астра-мед» закрепляется лечащий врач и менеджер по сопровождению, которые «ведут» его на протяжении всего лечения

За каждым пациентом МЦ «Астра-мед» закрепляется лечащий врач и менеджер по сопровождению, которые «ведут» его на протяжении всего лечения

Могут всё

Стоматологи МЦ «Астра-мед» могут быстро, качественно, а главное безболезненно решить любую ситуацию в полости рта. В спектр оказываемых услуг входят:

* Терапевтическая стоматология: все услуги, в том числе лечение каналов зубов с использованием микроскопии;

* Ортопедическая стоматология: все виды протезирования - виниры, диоксид циркония, безметалловая керамика, металлокерамика, а также протезирование на имплантантах, бюгельное протезирование и др.;

* Профессиональное лазерное отбеливание;

* Хирургическая стоматология: удаление зубов, амбулаторные хирургические операции;

* Лазерная стоматология: лечение зубов, лечение слизистой полости рта - гингивита, пародонтита, пародонтоза, лечение стоматита, герпеса, лазерная хирургия и др.;

* Имплантология с применением имплантологических систем – Straumann ( Швейцария), ANY RIDGE и ANY ONE (Южная Корея), ICX templant (Германия), IMPRO ( Германия);

* Цифровая рентген-диагностика с минимальной дозой облучения: 3D томография, ОПТГ, ТРГ, радиовизиография;

* Детская стоматология: лечение, удаление зубов, протезирование;

* Ортодонтия для детей, подростков и взрослых: любые виды брекет – систем, в том числе мини-винты, ортодонтические аппараты;

* Оториноларингология: весь спектр амбулаторных услуг, в том числе «Тонзилор», лазер-терапия, «кукушка», «Интра-лор», эндоскопические исследования и др.

* Пародонтология: пародонтологическое лечение с помощью «Vector», «FotoSan», Плазмолифтинг, Air Flow, компьютерная диагностика Florida Probe;

* Профилактическая стоматология: уход за полостью рта на аппарате Air Flow, обучение гигиене полости рта, профилактические средства.

В МЦ «Астра-мед» быстро, качественно, а главное безболезненно решат любую ситуацию в полости рта

В МЦ «Астра-мед» быстро, качественно, а главное безболезненно решат любую ситуацию в полости рта

Стоматология Медицинского Центра «Астра-мед»

ул. Пермякова, 68, корпус 2

тел. +7 (3452) 68-57-22, 68-57-44

astramed2009@mail.ru

www.astramed72.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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