Стоматология нового поколения - МЦ «Астра-мед» предлагает комплексный индивидуальный подход к пациенту

Вспомните любой свой поход к стоматологу. Вы пришли, показали больной зуб, его вылечили за одно или несколько посещений, и вы ушли ждать, когда следующий зуб даст о себе знать и вновь заставит вас с содроганием сердца идти и терпеть боль во время лечения. А теперь представьте, что в нашем городе есть стоматология, которая предлагает кардинально новый подход к лечению зубов. Тут не лечат симптомы и следствия, а помогают исправить ситуацию в целом. Да, здесь могут вылечить один конкретный зуб и сделают это превосходно, но главное преимущество стоматологов Медицинского Центра «Астра-мед» именно в комплексном подходе.

В чем преимущество комплексного подхода?

Пищеварительная система не зря называется «системой» в ней все взаимосвязано и если что-то одно болит, то это может быть причиной или следствием болезни другого органа. Именно поэтому в МЦ «Астра-мед» практикуют комплексный подход к лечению пациента, делают так, как и должно быть в идеале. Ведь задача любого врача – не снять симптомы, а устранить проблему.

В МЦ «Астра-мед» сначала вы проходите диагностику всей ротовой полости

После диагностики консилиум врачей, состоящий из всех специалистов стоматологов, предложит вам несколько вариантов комплексного лечения зубов

Приходя в «Астра-мед», вы попадаете на прием не к одному, а по сути к нескольким врачам одновременно, ведется совместный прием - консультация. Сначала вы проходите диагностику всей ротовой полости - компьютерную томографию или ортопантомограмму, затем консилиум врачей, состоящий из всех специалистов стоматологов – терапевта, хирурга-имплантолога, ортодонта, ортопеда, пародонтолога и даже оториноларинголога, предложит вам несколько вариантов комплексного лечения зубов.

Пациент может выбрать наиболее подходящий ему по стоимости и времени вариант лечения. Более того, в зависимости от своих пожеланий на любом этапе лечения как пациент, так и лечащий врач могут скорректировать план лечения для достижения наиболее лучшего результата.

В МЦ «Астра-мед» вы можете выбрать наиболее подходящий вам по стоимости и времени вариант лечения и скорректировать его на любом этапе

Плюсы комплексного подхода для пациента:

1. Здоровье всей полости рта

Доктора решают все имеющиеся проблемы, возвращают физиологические нормы полости рта, а результат лечения сохраняется на долгие годы.

2. Четкость и понимание

Вы точно знаете, какие процедуры вам предстоит пройти, с применением каких технологий и материалов. У вас расписан план лечения, а значит, и время посещения стоматолога вы можете заранее вписать в свой график. Вы знаете, сколько денежных средств и времени нужно будет потратить на лечение и планируете собственный бюджет.

3. Экономия

Благодаря планированию вы экономите на ненужных походах к стоматологам и сокращаете количество посещений.

Решение всех проблем

В Медицинском Центре «Астра-мед» есть все необходимое для решения любой стоматологической проблемы: врачи высокой квалификации с практическим опытом, европейское оборудование последнего поколения, импортные и качественные материалы, а также навыки докторов по использованию инновационных методов лечения.

Оториноларингология в «Астра-мед» - это весь спектр амбулаторных услуг, в том числе «Тонзилор», лазер-терапия, «кукушка», «Интра-лор», эндоскопические исследования

Центр уникален и тем, что здесь понимают важность комплексного лечения, причем это касается не только зубов и ротовой полости, но и всей челюстно-лицевой области. В МЦ «Астра-мед» прием ведет оториноларинголог (лор-врач), причем это не просто рядовой врач, а Академик, доктор медицинских наук, профессор Извин Александр Иванович.

Полное сопровождение пациента

Зачастую в стоматологиях сопровождение пациента ограничивается тем, что на него заводится карточка, где прописываются, какие зубы вылечены и какие услуги ему оказаны.

МЦ «Астра-мед» понимает важность индивидуального подхода и предлагает полное сопровождение клиента. К каждому пациенту прикрепляется лечащий врач и менеджер по сопровождению, которые «ведут» его на протяжении всего лечения. Они ответят на все вопросы, которые у Вас возникнут на всех этапах лечения.

За каждым пациентом МЦ «Астра-мед» закрепляется лечащий врач и менеджер по сопровождению, которые «ведут» его на протяжении всего лечения

Могут всё

Стоматологи МЦ «Астра-мед» могут быстро, качественно, а главное безболезненно решить любую ситуацию в полости рта. В спектр оказываемых услуг входят:

* Терапевтическая стоматология: все услуги, в том числе лечение каналов зубов с использованием микроскопии;

* Ортопедическая стоматология: все виды протезирования - виниры, диоксид циркония, безметалловая керамика, металлокерамика, а также протезирование на имплантантах, бюгельное протезирование и др.;

* Профессиональное лазерное отбеливание;

* Хирургическая стоматология: удаление зубов, амбулаторные хирургические операции;

* Лазерная стоматология: лечение зубов, лечение слизистой полости рта - гингивита, пародонтита, пародонтоза, лечение стоматита, герпеса, лазерная хирургия и др.;

* Имплантология с применением имплантологических систем – Straumann ( Швейцария), ANY RIDGE и ANY ONE (Южная Корея), ICX templant (Германия), IMPRO ( Германия);

* Цифровая рентген-диагностика с минимальной дозой облучения: 3D томография, ОПТГ, ТРГ, радиовизиография;

* Детская стоматология: лечение, удаление зубов, протезирование;

* Ортодонтия для детей, подростков и взрослых: любые виды брекет – систем, в том числе мини-винты, ортодонтические аппараты;

* Оториноларингология: весь спектр амбулаторных услуг, в том числе «Тонзилор», лазер-терапия, «кукушка», «Интра-лор», эндоскопические исследования и др.

* Пародонтология: пародонтологическое лечение с помощью «Vector», «FotoSan», Плазмолифтинг, Air Flow, компьютерная диагностика Florida Probe;

* Профилактическая стоматология: уход за полостью рта на аппарате Air Flow, обучение гигиене полости рта, профилактические средства.

В МЦ «Астра-мед» быстро, качественно, а главное безболезненно решат любую ситуацию в полости рта

Стоматология Медицинского Центра «Астра-мед»

ул. Пермякова, 68, корпус 2

тел. +7 (3452) 68-57-22, 68-57-44

astramed2009@mail.ru

www.astramed72.ru

