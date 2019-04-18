Безусловный лидер: врачи Поликлиники им. Е.Н. Нигинского готовы решить любую проблему со здоровьем пациентов

Безусловным лидером в Тюмени и Тюменской области в части оказания населению качественных медицинских услуг была и остается Поликлиника консультативно-диагностическая им. Е.М. Нигинского. Это стремительно развивающийся многопрофильный консультативно-диагностический центр, где оказывают более 1400 медицинских услуг, работает более 50 медицинских направлений.

Работа поликлиники строится на двух фундаментальных принципах: подбор высокопрофессиональных врачей, владеющих новейшими медицинскими технологиями, и приобретение самого современного оборудования. А отличная материально-техническая база – это залог не только верного и оперативно поставленного диагноза, но и быстрого и качественного лечения.

Отличная материально-техническая база Поликлиники им. Е.М. Нигинского – это залог верного и оперативно поставленного диагноза, быстрого и качественного лечения

В составе поликлиники 4 отделения: терапевтическое, хирургическое, клинико-диагностическое и стоматологическое. Расскажем о каждом из них.

Терапевтическое отделение

Отделение известно именами высококвалифицированных специалистов. Здесь ведут прием не только врачи первой и высшей категорий, но и кандидаты медицинских наук, Заслуженный врач РФ. Даже медсестры поликлиники имеют высшее сестринское образованием, высшую категорию и повышенным уровнем.

Главный плюс - коллективное ведение пациентов. Благодаря данному подходу сокращаются сроки получения результатов исследования, ведь обследования можно проводить параллельно, а значит, диагноз ставится гораздо быстрее и врачи видят общую картину состояния здоровья пациента. Это позволяет назначать только необходимые лечебно-диагностические мероприятия, составлять и корректировать план лечения, и не только избавлять от боли или дискомфорта, а полностью решать проблемы со здоровьем. Более того, пациенты получают рекомендации по санаторно-курортному лечению, диетическому питанию и спортивным нагрузкам.

Коллективное ведение пациентов позволяет врачам видеть общую картину состояния здоровья и полностью решать проблемы со здоровьем

Спектр услуг: терапия, кардиология, эндокринология, рефлексотерапия, ревматология, неврология, мануальная терапия, физиотерапия, гастроэнтерология, инфекционные болезни, массаж, ГБО, профосмотры, дневной стационар, процедурный кабинет, клиническая фармакология.

Хирургическое отделение

Все виды хирургической помощи, в том числе с применением малоинвазивных методик. Доктора следуют принципам косметической и щадящей хирургии. Принцип отделения - «сегодня операция - сегодня домой».

Здесь современная диагностическая и лечебная аппаратура, а специалисты хирургического отделения проходят обучение на базе ведущих клиник страны, внедряя в практику новые методики операций. Они оказывают как консультативную, так и практическую помощь.

Прием ведут: хирурги, акушеры-гинекологи, оториноларингологи, офтальмологи, урологи, дерматовенеролог, травматолог.

Клинико-диагностическое отделение

В отделении используется высококлассное диагностическое оборудование, современные технологии и новейшие методики. И основной плюс – доступные цены, в поликлинике считают, что завышение стоимости диагностических процедур – неприемлемо. Ведь именно от правильности и быстроты сделанных анализов и диагностики зависит верность постановки диагноза и успех в лечении.

Направления деятельности: УЗИ, функциональная диагностика, рентгендиагностика, лабораторные исследования, МСКТ, МРТ, остеоденситометрия.

Установленный в Поликлинике им. Е.М. Нигинского аппарат MAGNETOM Symphony – это система МРТ-диагностики самого высокого уровня

В Поликлинике им. Е.М. Нигинского работают высокопрофессиональные врачи-рентгенологи и представлен весь спектр современной рентгендиагностической аппаратуры.

Стоматологическое отделение

Вот уже 35 лет тюменцы доверяют здоровье своих зубов специалистам этого отделения. Главное достоинство отделения – комплексных подход. Пациент, впервые пришедший на прием, направляется на обследование в парадонтологический кабинет, где, помимо основной консультации специалиста, сбора анамнеза, назначаются дополнительные лечебные и диагностические процедуры в хирургическом, терапевтическом и ортопедическом кабинетах отделения. Это позволит увидеть полную картину здоровья зубов и составить наиболее подходящий план лечения, а исключение ненужных процедур и комплексное лечение поможет сэкономить не только средства, но и время.

Стоматологическое отделение Поликлиники им. Е.М. Нигинского оснащено самым современным лечебным и диагностическим оборудованием

Здесь выполняют все виды стоматологических услуг: терапия с применением новейших методик и импортных материалов, все виды хирургического лечения, ортопедическая служба: протезирование полости рта всеми видами протезирования (виниры, вкладки, коронки из керамики и металлокерамики, протезирование на имплантатах).

Отделение оснащено самым современным лечебным и диагностическим оборудованием ведущих мировых производителей.

А также здесь расположена зуботехническая лаборатория с самым современным оборудованием для всех видов стоматологических работ. У жителей Тюмени и Тюменской области есть уникальная возможность при реставрации, протезировании и имплантации зубов обойтись без традиционных слепков, используя новейшую технологию высочайшей точности, сводящей практически к нулю все неудобства и возможные ошибки при получении оттиска зубов и десны. В стоматологическом отделении используют уникальный 3D сканер iTero, который позволяет изготовить идеальную коронку без изнуряющих примерок и подгонки.

Уникальный 3D сканер iTero позволяет обойтись без традиционных слепков и изготовить идеальную коронку без изнуряющих примерок и подгонки

Поликлиника консультативно-диагностическая им. Е.М. Нигинского

г. Тюмень, ул. Мельникайте, 89а

тел. +7(3452) 68-98-37

www.nord-med.ru

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