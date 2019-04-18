«Центр Флебологии»: опыт и технологии побеждают варикоз

Возможности современной флебологии позволяют успешно лечить варикоз на любой стадии с высоким лечебным и косметическим результатом. «Центр Флебологии» – ведущая специализированная клиника в России, которая оказывает полный спектр услуг по диагностике и лечению заболеваний вен. О передовых технологиях в лечении варикоза, мы поговорили с главным врачом отделения «Центра Флебологии» в Тюмени, кандидатом медицинских наук, хирургом-флебологом Виноградовым Олегом Алексеевичем.

Центр Флебологии – специализированная клиника, которая уже 20 лет занимается исключительно диагностикой, лечением варикозной болезни и ее осложнениями, хронической венозной недостаточностью, лимфедемой. Наши специалисты, в начале 90-х годов одни из первых в России успешно применили безоперационные методы лечения во флебологии и сегодня являются признанными профессионалами в этой области. Сегодня в состав клиники входит два отделения в Москве, два в Санкт-Петербурге, филиалы в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Калининграде и Тюмени.

– Олег Алексеевич, как развивается современная флебология? Какие новшества появляются в этой области?

– Во флебологии все передовые изменения направлены на то, чтобы лечение проходило малоинвазивно, без госпитализации, безболезненно и с быстрым сроком восстановления для пациента. За последние 10 лет прекрасно себя зарекомендовали лазерное лечение и радиочастотная облитерация вен. Они выполняются под местной анестезией и пациент через 2 часа уже может покидать клинику. Эти методы относят к «офисной флебологии».

– Какие методы лечения варикоза применяются в «Центре Флебологии»?

– В нашем арсенале есть все современные методы лечения варикоза в соответствии стандартам Всемирной ассоциацией флебологов (UIP). Передовые технологии направлены на то, чтобы лечение проходило малоинвазивно, без госпитализации, безболезненно и с быстрым сроком восстановления для пациента. Склеротерапия, лазерные и радиочастотные методики, малоинвазивная хирургия позволяют добиваться не только эффективного лечебного результата, но высокого косметического эффекта.

– Как врач подбирает метод лечения?

Выбор метода зависит от диагноза, и тут все очень индивидуально. Только опытный и квалифицированный флеболог может правильно подобрать индивидуально метод лечения или их комбинацию. На начальной стадии варикоза при удалении сосудистых звездочек и мелких вен самым эффективным способом является склеротерапия. Это достаточно эффективная медицинская процедура, которая проводится амбулаторно и занимает 5-10 минут, после чего человек может спокойно идти по своим делам.

При удалении сосудистых звездочек и мелких вен самым эффективным способом является склеротерапия

Склеротерапия проводится амбулаторно и занимает всего 5-10 минут, после чего человек может спокойно идти по своим делам

На более крупных венах применяются лазерная коагуляция и радиочастотная абляция, нетермальная облитерация. При использовании ЭВЛК или РЧА поврежденная вена не склеивается, а заваривается изнутри. Эти методы не требуют госпитализации и позволяют получить быстрый и эффективный результат. В более запущенных случаях при осложненном варикозе применяется малоинвазивная хирургия.

На более крупных венах применяются лазерная коагуляция и радиочастотная абляция, нетермальная облитерация

– От чего зависит успешный результат лечения варикозной болезни?

– В медицине часто бывает так, что правильный диагноз поставить гораздо сложнее, чем провести эффективное лечение. Ошибка, допущенная на этапе диагностики, может направить лечение по неправильному пути и не только не добиться положительного результата, но и вызвать осложнения.

Внешние проявления варикоза могут быть неявными, при том, что болезнь уже прогрессирует. Необходимо изучить состояние и поверхностных, и глубоких вен, оценить, насколько эффективно они работают, установить, есть ли варикоз и насколько далеко зашло заболевание. Поэтому в нашей клинике особое внимание уделяется диагностике. Пациентам проводится дуплексное ангиосканирование вен врачами УЗИ, специализирующимися на венозной патологии.

Наша важная особенность – совместная работа флеболога и врача УЗИ на первичной консультации. Это позволяет с высокой точностью поставить диагноз и подобрать оптимальный метод лечения. Еще это очень удобно для пациента – не нужно отдельно записываться на прием и на УЗИ.

Важная особенность «Ценра Флебологии» – совместная работа флеболога и врача УЗИ на первичной консультации

– Как в потоке информации выбрать врача/ клинику, которой можно доверить свое здоровье?

– Во флебологии важно, чтобы использовались не один-два новых метода, а полный арсенал современных методик лечения. Таким образом, обеспечивается непредвзятый индивидуальный подход к здоровью пациента. Не стоит «гоняться за новизной». В первую очередь важны не новые методы, а клиника, которая имеет хорошую репутацию, материально-техническую базу и все возможности провести лечение максимально безопасно и эффективно. При этом могут сочетаться проверенные годами методы лечения с инновационным подходом. Ведь главное, как для врача, так и для пациента получить в итоге хороший результат.

«Центр Флебологии» – ведущая специализированная клиника в России, которая более 20 лет оказывает полный спектр услуг по диагностике и лечению заболеваний вен

«Центр Флебологии»

г. Тюмень

ул. Одесская, д. 48а

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