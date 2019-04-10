Медицинский центр охраны здоровья семьи «МироМед»: с заботой о семье

Радость быть родителями не сравнится ни с чем. Это счастье для двоих людей, любящих друг друга. Но в современном мире с его стрессами, заботами, проблемной экологией и зачастую малоподвижным образом жизни все чаще стали появляться проблемы с репродуктивными функциями и у женщин, и у мужчин.

Подарить тюменцам и гостям города то самое сокровенное интимное здоровье и помочь стать родителями готовы в многопрофильном медицинском центре «МироМед». Это самый крупный частный медицинский центр Тюмени и всего региона, который специализируется на женском и мужском здоровье. Вот уже 8 лет сотрудники медцентра заботятся о здоровье пациентов, предоставляя профессиональные консультации врачей, полноценное обследование и эффективное лечение с применением новейших технологий.

В «МироМед» осуществляют не только медикаментозное лечение, но и проводят полномасштабные оперативные вмешательства

В составе центра «Миромед» функционируют:

* консультативно-диагностическое отделение (прием врачей различного профиля);

* отделение новорожденных;

* акушерское отделение;

* хирургическо-гинекологическое отделение;

* отделение анестезиологии и реанимации.

Спектр оказываемых услуг достаточно широк, это гинекология, в том числе и оперативная, акушерство, хирургия, лабораторные и ультразвуковые исследования, массаж и даже пластическая хирургия.

Доктора «МироМед» используют современные технологии, что позволяет проводить высокотехнологичные малоинвазивные (малотравматичные) операции

Лучшим результатом своей работы врачи считают здоровых и довольных пациентов. А отличный результат работы медцентра обеспечивается за счет профессионального врачебного состава, надежных и современных методов лечения и реабилитации, новейшей европейской аппаратурой. Доктора используют в своей работе современные технологии, что позволяет проводить высокотехнологичные малоинвазивные (малотравматичные) операции, безопасные и комфортные роды, эффективное лечение женских и мужских заболеваний.

Сервис на высшем уровне

Одна из самых сильных сторон клиники – сервис. Здесь отлично знают, что такое «лояльность» и ежедневно применяют его в своей работе. В «МироМеде» все ориентировано на пациента, его комфорт, удобство, спокойствие и безопасность.

Клиентам обеспечена круглосуточная помощь: от оперативной сдачи анализов и постановки диагноза до определения в стационар для дальнейшего лечения. Это еще один плюс клиники – все в одном месте, максимально быстро и комфортно.

В «МироМеде» теплая атмосфера, приятный интерьер, отсутствие «запаха медицины» в коридорах и вестибюле - все ориентировано на комфорт и удобство пациентов

Все необходимое лечение будет назначено и реализуется в стенах клиники, ведь доктора «МироМеда» осуществляют не только медикаментозное лечение, но и проводят полномасштабные оперативные вмешательства.

Благодарят большому штату высококвалифицированных враче, вы сможете найти здесь «своего доктора», помощника и советчика, который станет семейным врачом и с которым у вас сложатся долгосрочные дружеские отношения.

По последнему слову техники

Благодаря новейшему оборудованию, в гинекологическом отделении клиники «МироМед» проводятся различные виды операций любой сложности с использованием как традиционных, так и малоинвазивных методик выполняемых на современном европейском оборудовании KARL STORZ , ERBE, Trumpf.

В «МироМед» проводятся операции любой сложности с использованием традиционных и малоинвазивных методик выполняемых на современном европейском оборудовании

Лапароскопия - вместо большого разреза кожи делается несколько проколов от 5 до 10-12 мм, в которые вводятся инструменты для работы хирурга и соединённая с видеокамерой оптика, позволяющая видеть весь ход операции на экране.

Гистероскопия (Гистерорезектоскопия) - метод исключающий проколы и разрезы на коже путем введения тонкого прибора с камерой и каналами для специальных хирургических инструментов в полость матки - все манипуляции контролируются на экране монитора. Так удаляются полипы, подслизистые миоматозные узлы. Лечение проводит за 1 день.

Мини-лапаротомия - небольшой 5-6 см разрез над лоном с последующим ушиванием косметическим швом.

Вагинальный доступ - вмешательство со стороны влагалища, на животе нет ни разрезов, ни проколов. Пребывание в стационаре 2-3 дня.

Традиционный доступ (лапаротомия) применяется лишь в случаях невозможности использования малоинвазивных методик.

Счастье материнства

Врачи клиники также осуществляют ведение беременности на всех сроках, здесь же можно сделать все необходимые анализы и пройти УЗИ. А счастливым завершением особенного периода в жизни каждой женщины будут спокойные и комфортные роды с гинекологами и акушерами высшей квалификации.

«МироМед» – единственный частный родильный дом на территории Тюменской области с акушерским стационаром

ЦЕНТР ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ «МИРОМЕД»

Тюмень, ул. Орловская, 54, тел. +7 (3452) 560-900

www.miromed72.ru

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