2019-04-10T11:39:43+03:00
Здоровье

Медицинский центр охраны здоровья семьи «МироМед»: с заботой о семье

«МироМед» не только вернет тюменцам «сокровенное» здоровье, но и поможет стать родителями
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«МироМед» - самый крупный частный медицинский центр Тюмени и области, который специализируется на женском и мужском здоровье«МироМед» - самый крупный частный медицинский центр Тюмени и области, который специализируется на женском и мужском здоровье
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Радость быть родителями не сравнится ни с чем. Это счастье для двоих людей, любящих друг друга. Но в современном мире с его стрессами, заботами, проблемной экологией и зачастую малоподвижным образом жизни все чаще стали появляться проблемы с репродуктивными функциями и у женщин, и у мужчин.

Подарить тюменцам и гостям города то самое сокровенное интимное здоровье и помочь стать родителями готовы в многопрофильном медицинском центре «МироМед». Это самый крупный частный медицинский центр Тюмени и всего региона, который специализируется на женском и мужском здоровье. Вот уже 8 лет сотрудники медцентра заботятся о здоровье пациентов, предоставляя профессиональные консультации врачей, полноценное обследование и эффективное лечение с применением новейших технологий.

В «МироМед» осуществляют не только медикаментозное лечение, но и проводят полномасштабные оперативные вмешательства

В «МироМед» осуществляют не только медикаментозное лечение, но и проводят полномасштабные оперативные вмешательства

В составе центра «Миромед» функционируют:

* консультативно-диагностическое отделение (прием врачей различного профиля);

* отделение новорожденных;

* акушерское отделение;

* хирургическо-гинекологическое отделение;

* отделение анестезиологии и реанимации.

Спектр оказываемых услуг достаточно широк, это гинекология, в том числе и оперативная, акушерство, хирургия, лабораторные и ультразвуковые исследования, массаж и даже пластическая хирургия.

Доктора «МироМед» используют современные технологии, что позволяет проводить высокотехнологичные малоинвазивные (малотравматичные) операции

Доктора «МироМед» используют современные технологии, что позволяет проводить высокотехнологичные малоинвазивные (малотравматичные) операции

Лучшим результатом своей работы врачи считают здоровых и довольных пациентов. А отличный результат работы медцентра обеспечивается за счет профессионального врачебного состава, надежных и современных методов лечения и реабилитации, новейшей европейской аппаратурой. Доктора используют в своей работе современные технологии, что позволяет проводить высокотехнологичные малоинвазивные (малотравматичные) операции, безопасные и комфортные роды, эффективное лечение женских и мужских заболеваний.

Сервис на высшем уровне

Одна из самых сильных сторон клиники – сервис. Здесь отлично знают, что такое «лояльность» и ежедневно применяют его в своей работе. В «МироМеде» все ориентировано на пациента, его комфорт, удобство, спокойствие и безопасность.

Клиентам обеспечена круглосуточная помощь: от оперативной сдачи анализов и постановки диагноза до определения в стационар для дальнейшего лечения. Это еще один плюс клиники – все в одном месте, максимально быстро и комфортно.

В «МироМеде» теплая атмосфера, приятный интерьер, отсутствие «запаха медицины» в коридорах и вестибюле - все ориентировано на комфорт и удобство пациентов

В «МироМеде» теплая атмосфера, приятный интерьер, отсутствие «запаха медицины» в коридорах и вестибюле - все ориентировано на комфорт и удобство пациентов

Все необходимое лечение будет назначено и реализуется в стенах клиники, ведь доктора «МироМеда» осуществляют не только медикаментозное лечение, но и проводят полномасштабные оперативные вмешательства.

Благодарят большому штату высококвалифицированных враче, вы сможете найти здесь «своего доктора», помощника и советчика, который станет семейным врачом и с которым у вас сложатся долгосрочные дружеские отношения.

По последнему слову техники

Благодаря новейшему оборудованию, в гинекологическом отделении клиники «МироМед» проводятся различные виды операций любой сложности с использованием как традиционных, так и малоинвазивных методик выполняемых на современном европейском оборудовании KARL STORZ , ERBE, Trumpf.

В «МироМед» проводятся операции любой сложности с использованием традиционных и малоинвазивных методик выполняемых на современном европейском оборудовании

В «МироМед» проводятся операции любой сложности с использованием традиционных и малоинвазивных методик выполняемых на современном европейском оборудовании

Лапароскопия - вместо большого разреза кожи делается несколько проколов от 5 до 10-12 мм, в которые вводятся инструменты для работы хирурга и соединённая с видеокамерой оптика, позволяющая видеть весь ход операции на экране.

Гистероскопия (Гистерорезектоскопия) - метод исключающий проколы и разрезы на коже путем введения тонкого прибора с камерой и каналами для специальных хирургических инструментов в полость матки - все манипуляции контролируются на экране монитора. Так удаляются полипы, подслизистые миоматозные узлы. Лечение проводит за 1 день.

Мини-лапаротомия - небольшой 5-6 см разрез над лоном с последующим ушиванием косметическим швом.

Вагинальный доступ - вмешательство со стороны влагалища, на животе нет ни разрезов, ни проколов. Пребывание в стационаре 2-3 дня.

Традиционный доступ (лапаротомия) применяется лишь в случаях невозможности использования малоинвазивных методик.

Счастье материнства

Врачи клиники также осуществляют ведение беременности на всех сроках, здесь же можно сделать все необходимые анализы и пройти УЗИ. А счастливым завершением особенного периода в жизни каждой женщины будут спокойные и комфортные роды с гинекологами и акушерами высшей квалификации.

«МироМед» – единственный частный родильный дом на территории Тюменской области с акушерским стационаром

«МироМед» – единственный частный родильный дом на территории Тюменской области с акушерским стационаром

ЦЕНТР ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ «МИРОМЕД»

Тюмень, ул. Орловская, 54, тел. +7 (3452) 560-900

www.miromed72.ru

Лицензия ЛО-72-01-001631 от 21 ноября 2014 г. На правах рекламы.

Отдать свой голос за клинику вы можете в разделе голосования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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