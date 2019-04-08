«МРТ Лидер»: Почему магнитно-резонансная томография жизненно необходима тюменцам?

Магнитно-резонансная томография предоставляет возможность заглянуть внутрь тела человека без лучевой нагрузки, чтобы узнать, все ли в порядке с невидимыми слоями органов, обнаружить многие заболевания на ранней стадии. Благодаря раннему обнаружению недуга значительно повышается вероятность выздоровления.

Однако любое, даже самое современное оборудование не раскроет свой потенциал без грамотных специалистов. Поэтому центр «МРТ Лидер» уделяет пристальное внимание к качеству проводимых исследований, привлекая для этого квалифицированных врачей со всей России. Здесь работают специалисты из лучших медучреждений, профессионалы в своих областях, чтобы клиенты центра всегда могли получить качественную помощь.

В «МРТ Лидер» работают специалисты из лучших медучреждений, профессионалы в своих областях, чтобы клиенты центра всегда могли получить качественную помощь

Причины сделать МРТ в «МРТ Лидер»:

– Экономия времени. Сканирование занимает от 15 до 60 минут, а заключение врача будет готово в течение двух часов.

– Описанием результатов диагностики занимаются врачи с высшими категориями, а так же кандидаты медицинских наук и доктора медицинских наук.

– Современные технологии. В Тюменском центре «МРТ Лидер» работают ОДНОВРЕМЕННО 2 аппарата экспертного класса высокого разрешения 1,5 Тесла для максимально точной диагностики.

– Комфорт. Вам не придётся терять драгоценное время. Диагностика проводится в удобные для посетителя часы по предварительной записи. Поэтому в центре нет очередей, а уютная обстановка позволит спокойно пройти обследование.

– Удобный график работы: с 08:00 до 02:00

– Для удобства клиентов разработаны программы Check-Up – комплексные исследования по сниженной стоимости.

– После 22:00, а так же по воскресеньям действует сниженная цена по акции на МРТ диагностику

МРТ Лидер»

Какие исследования можно пройти в центре магнитно-резонансной томографии «МРТ Лидер»

Сеть диагностических центров «МРТ Лидер» создана по принципу системы, обеспечивающей диагностику различных заболеваний, что позволяет пациентам решать многие проблемы, связанные со здоровьем, в пределах одного медучреждения.

«МРТ Лидер» единственный диагностический центр в Тюмени, который имеет:

2 аппарата МРТ (Siemens 1.5 Тесла) - признанный золотым стандартом в мире МРТ диагностики.

В «МРТ Лидер» работают 2 аппарата экспертного класса высокого разрешения 1,5 Тесла для максимально точной диагностики

Денситометрию (GE Lunar DXP) , позволяющую определить плотность костной ткани, и на ранних сроках определить или опровергнуть остеопороз.

Кабинет денсинометрии в «МРТ Лидер»

УЗИ диагностику (Toshiba Aplio 300).

Кабинет УЗИ в «МРТ Лидер»

Цитологическое исследование щитовидной железы, ведущим хирургом эндокринологом Никулиным М.О. с отправкой биоматериалов в г. Санкт Петербург (Национальный центр Клинической Морфологической диагностики).

Кроме того, в центре принимают узкий специалист, травматолог-ортопед.

«МРТ Лидер»

Главная цель, которую обозначило руководство «МРТ Лидер» – обеспечить доступность, квалифицированность, качество диагностических услуг населению, предлагая своевременный поиск заболевания, а значит скорейшую постановку правильного диагноза.

И помните, что правильно и вовремя поставленный диагноз – залог успешного лечения.

В«МРТ Лидер» после 22:00, а так же по воскресеньям действует сниженная цена на МРТ диагностику

Центр магнитно-резонансной томографии «МРТ Лидер»

г. Тюмень, ул. Республики, 196а

Тел.: +7 (3452) 71-40-00, +7 (3452) 71-90-00, +7 (952) 671-40-00, +7 (952) 671-90-00

График работы: пн–пт с 08:00 до 02:00, сб–вс с 08:00 до 20:00

www.mrt-lider.ru

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