Косметологическая клиника: более 30 лет на страже красоты и здоровья

Привлекательная внешность влияет на жизнь и здоровье человека. Она помогает сделать успешную карьеру, наполняет уверенностью и сообщает окружающим о том, что вы – лидер. Более того, все достижения и удовлетворенность собой благотворно сказываются на самочувствии, уравновешивают психологическое состояние и даже предостерегают от некоторых болезней. Конечно, ни один из нас не рождается идеальным. Но благодаря инновационным достижениям в области косметологии и медицины практически любой изъян можно исправить.

В Тюмени все самые современные процедуры для красоты и здоровья проводят в Косметологической клинике. За 30 лет успешной работы ее специалисты заслужили доверие тысячи благодарных пациентов, что говорит о профессионализме и высоком качестве услуг.

Полный комплекс

В клинике работают исключительно опытные специалисты. Вы можете записаться на прием к дерматовенерологу и косметологу, получить консультацию трихолога, подолога и невролога. Врачи готовы оказать помощь в любой, даже самой сложной ситуации, будь то кожные заболевания, новообразования или морщины и целлюлит.

Косметологическая клиника оборудована современными аппаратами, на которых проводится огромное количество процедур

Врачи готовы оказать помощь в любой, даже самой сложной ситуации, будь то кожные заболевания, новообразования или морщины и целлюлит

Решать проблемы пациентов помогает не только опыт докторов. Клиника оборудована современными аппаратами, на которых проводится огромное количество процедур. Наряду с традиционными массажами, маникюром, эпиляцией и химическими пилингами здесь есть и более серьезные услуги, например, удаление родинок и бородавок, лазерное лечение сосудов, эффективная коррекция фигуры или контурная пластика.

Наталья Валерьевна Окшина, главный врач Косметологической клиники, дерматоневролог-косметолог

– Какие современные технологии применяются в Косметологической клинике?

- Мы постоянно совершенствуемся, следим за новинками и открытиями в сфере косметологии. Сегодня в своем арсенале клиника имеет новейшее оборудование, позволяющее решать проблемы пациентов безопасно и максимально комфортно. Из последних приобретений – уникальные аппараты DEKA Motus AX с технологией MOVEO и Palomar ICON.

В Косметологической клинике выполняют гарантированно безболезненную и самую быструю лазерную эпиляцию на единственном в Тюмени аппарате DEKA Motus AX с технологией MOVEO

– Какие функции выполняют эти аппараты?

- Palomar ICON – это специальная платформа с различными насадками-излучателями. С ее помощью можно устранить глубокие морщины, удалить растяжки, шрамы, рубцы и сосудистые звездочки, вылечить купероз и розацеа. А на единственном в Тюмени аппарате DEKA Motus AX с технологией MOVEO мы выполняем гарантированно безболезненную и самую быструю лазерную эпиляцию.

– Насколько быстро проходит эпиляция на аппарате DEKA Motus AX? Есть ли у этой процедуры еще какие-то преимущества?

- Обработка большого участка кожи, примерно 10х10 см, занимает всего 10-20 секунд. Это одно из главных преимуществ. Процедура не причиняет боль, не оставляет ожогов, она абсолютно комфортна благодаря встроенной системе охлаждения. Кроме того, лазерная эпиляция по технологии MOVEO подходит людям с любым оттенком кожи и цветом волос, проводится на всех участках тела. Также нет никаких запретов на загар – принимать солнечные ванны разрешается как до, так и после эпиляции.

Лазерная эпиляция по технологии MOVEO подходит людям с любым оттенком кожи и цветом волос, проводится на всех участках тела

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Косметологическая клиника в Тюмени:

ул. Мельникайте, 105, тел. +7 (3452) 555-888

www.косметология72.рф

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