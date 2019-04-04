Деликатные мужские проблемы тюменцев готовы решить эксперты мирового уровня

Вернуть мужчинам их природную силу, а женщинам радость близости с партнером готовы врачи клиники «Медикал Он Груп – Тюмень». Благодаря оборудованию нового поколения, здесь быстро, легко и конфиденциально решают деликатные проблемы пациентов в области урологии, гинекологии, дерматологии и проктологии.

Есть проблемы, о которых не принято говорить. Но и молчать о наболевшем не всегда есть силы. Именно в таких ситуациях наиболее подходящим вариантом будет частная клиника, где можно получить весь спектр услуг: от первичного приема и сдачи всех анализов до инновационных методов лечения и возможности консультации с докторами мирового уровня. Более того, здесь нет очередей и каждый пациент приходит в свое время, а значит, риск встретить знакомых практически сводится к нулю.

В клинике «Медикал Он Груп – Тюмень» пациентов принимают 7 дней в неделю, а в будние дни доктора готовы оказать помощь до позднего вечера

Опыт мировой медицины

Медицинский центр «Медикал Он Груп – Тюмень» является международным и является частью крупной медицинской сети, которая первая в мире стала специализироваться на лечении сексуальных дисфункций у мужчин. За 20 лет работы в России появилось 26 клиник, где обслуживаются больше миллиона пациентов.

Тюменская клиника работает с января 2011 года и предлагает пациентам только лучшее: европейский уровень сервиса, современное оборудование, передовые высокоэффективные методы лечения, использование уникальных научных разработок, индивидуальный подход, конфиденциальность и, конечно, гарантия на лечение.

Услуги клиники «Медикал Он Груп – Тюмень»

Благодаря широкому спектру оказываемых услуг и применению схем лечения, позволяющих быстро добиться видимых результатов, вы сможете решить свою проблему не только быстро и навсегда, но и без оперативного вмешательства.

- Урология (лечение мужских половых расстройств: эректильной дисфункции, преждевременного семяизвержения, простатита, аденомы простаты).

- Проктология (лечение геморроя и трещин прямой кишки без боли и операции буквально за несколько часов).

- Дерматовенерология (без применения гормонов и иммунодепрессантов).

- Гинекология (лечение скрытых инфекций и воспалительных заболеваний, доброкачественных заболеваний шейки матки и влагалища – эрозии, кондиломы, папилломы и др., подбор контрацепции).

- Онкология (диагностика, выявление ранних стадиях).

- Гастроэнтерология.

- Терапия.

- Травматология-ортопедия.

- Эндоскопия.

- Эндокринология.

- Неврология.

- Мануальная терапия.

- Физиотерапия.

- УЗД.

- Анализы.

С заботой о пациентах

Все доктора медицинского центра «Медикал Он Груп – Тюмень» имеют высокую квалификацию и большой опыт работы, они нацелены на максимально быструю помощь обратившимся. Поэтому используют научные методы лечения, внедряют последние разработки, постоянно обновляют медицинские аппараты и в обязательном порядке проходят соответствующее обучение по пользованию новейшим оборудованием.

Для каждого пациента клиники доктор разрабатывает индивидуальную комплексную схему лечения, в зависимости как от поставленного диагноза, так и от общего состояния здоровья пациента. Это помогает получить стойкий терапевтический эффект. Всем пациентам обеспечивается максимальный комфорт и деликатное отношение.

Высокая квалификация врачей, индивидуальная комплексная схема лечения и оборудование нового поколения помогают получить стойкий терапевтический эффект

Специально для жителей мегаполиса, где жизнь кипит практически круглосуточно, в клинике установлен гибкий график работы. Пациентов принимают 7 дней в неделю, а в будние дни доктора готовы оказать помощь до позднего вечера.

При записи на прием оператор call-центра предложит наиболее удобное время приема.

Одно из приоритетных направлений «Медикал Он Груп – Тюмень» – лечение проктологических болезней с помощью эффективных методик. Здесь уверены в результатах и предоставляют пациентам гарантию на лечения геморроя

ООО «Международный медицинский центр Медикал Он Груп-Тюмень»

г. Тюмень, ул. Водопроводная, 6 корпус 1, тел. +7 (3452) 63-10-40

https://medongroup-tumen.ru/

Лицензия ЛО-72-01-002998 от 06.02.2019 г. На правах рекламы.

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