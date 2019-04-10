«Филатовская клиника»: Лечение как в Германии. Только в Тюмени

В 2018 году открылась клиника нового европейского формата площадью свыше 2 000 м2. Её основателем стал Сергей Филатов - человек, который сам был пациентом с тяжелым диагнозом, и который успешно прошел лечение в одной из клиник Германии. Именно побывав в Европе, предприниматель впечатлился подходами в лечении пациентов и, после выздоровления, решил перенести этот опыт в далекую Тюмень. В итоге на улице Николая Зелинского, 5к2 (недалеко от ТРЦ «Кристалл») появился многопрофильный медицинский центр для детей и взрослых, который получил название «Филатовская клиника».

Лечение детей в «Филатовской клинике» - это полная диагностика на новейшем оборудовании экспертного уровня, квалифицированный осмотр и постановка диагноза сертифицированными врачами

Приём юных пациентов здесь ведут такие специалисты как педиатр, детский гинеколог, эндокринолог и диетолог, ЛОР, гастроэнтеролог, детский стоматолог. Есть возможность вызвать доктора на дом, а также пройти вакцинацию, как на базе медучреждения, так и в домашних условиях. А чтобы деткам не было скучно интерьер детского отделения выполнен в ярких красках, есть и детская игровая зона.

Интерьер детского отделения выполнен в ярких красках, есть детская игровая зона, кулер, Wi-Fi

Со взрослыми в «Филатовской клинике» работают квалифицированные акушеры-гинекологи, врач терапевт, оториноларинголог, невролог, эндокринолог и диетолог, кардиолог, массажист, стоматологи, имплантолог.

Врачи на постоянной основе проходят обучение в России и за рубежом, повышая квалификацию и знания, перенимая передовой опыт в медицине

Для установки точного диагноза и начала своевременного лечения в медицинском центре есть лаборатория, где вы можете сдать общий анализ крови, генетические анализы, онкоцитологию и любые другие анализы.

Видеокольпоскопия один из современных методов скрининга рака шейки матки

Кроме того, в «Филатовской клинике» развито диагностическое направление: есть ультразвуковая диагностика всех органов и сосудов, ведётся работа с беременными, а также возможно пройти ЭКГ, спирографию, холтер АД+ЭКГ, тредмил.

Ультразвуковая диагностика на высокоточном оборудовании премиального уровня Samsung RS80

Кабинеты оснащены новым оборудованием экспертного класса от мировых производителей - Samsung, Leisegang, KaVo, Sirona, Atmos, Mir. Каждый кабинет оснащен персональным электронным замком, что позволяет провести прием или обследование в наибольшем комфорте для пациента. Среднее время приема у специалистов 30 минут.

Стоматология для детей и взрослых: диагностика, гигиена, лечение, имплантология

Для повышения иммунитета любой пациент, взрослый или ребенок может посетить настоящую соляную пещеру! Перед процедурой требуется консультация специалистов.

Клиника отличается своим приятным «не больничным» интерьером. Наличие гардероба, парковки для колясок и просторного холла лишь малая часть сервисной составляющей клиники. Ожидание приема скрасит наличие свободного Wi-Fi, телевизоров и кофеаппарата.

Принцип работы специалистов «Филатовской клиники», а также персонифицированный подход привёл к тому, что здесь не назначают обследования «на всякий случай». Вся работа центра подчинена современным международным стандартам медицины и сервиса. А значит, обратившись сюда, вы можете быть уверены в качестве помощи, которую окажут вашим родным и близким.

Многопрофильный медицинский центр «Филатовская клиника»

г. Тюмень, ул. Николая Зелинского, 5к2, недалеко от ТРЦ «Кристалл»

тел. +7 (3452) 57-57-57

https://фил.рф/

ВК: vk.com/filatovclinic72

Инстаграм: filatov.clinic72

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