«Клиника доктора Ефимова»: с заботой о ваших суставах

Вы когда-нибудь задумывались над тем, почему лечебные учреждения называют именем их создателя? Зачастую потому, что доктор, основавший клинику, оставил след в медицине и помог множеству пациентов справиться с болезнью.

Именно так можно сказать об основателе «Клиники доктора Ефимова», враче высшей категории, отличник здравоохранения РФ Александре Ефимове. Вот уже более 40 лет этот специалист помогает своим пациентам избавляться от проблем в суставах и позвоночнике. А с 2007 года он открыл собственную клинику.

На сегодняшний день в Тюмени два филиала лечебного учреждения: в районе Дома Обороны на ул. Луначарского, 18 и на ул. Холодильной, 15/3. Расскажем подробнее о методиках лечения.

Александр Владимирович Ефимов

Мануальная терапия

В «Клинике доктора Ефимова» активно практикуют метод мануальной терапии для лечения многих заболеваний опорно-двигательного аппарата. Мануальные терапевты центра проконсультируют вас на приёме, выяснят все показания и противопоказания, составят план лечения и только после этого приступят к манипуляциям с вашим телом. При лечении этим методом происходит снятие функциональной блокады позвоночного столба.

В «Клинике доктора Ефимова» работают 6 практикующих врачей, обладающих множеством методик

Иглорефлексотерапия

Ещё одним важным направлением в работе с пациентами в «Клинике доктора Ефимова» является иглорефлексотерапия. Метод, который возник ещё в Древнем Китае и сегодня с успехом используют при лечении патологий сердечно-сосудистой системы, язвенной болезни, различных аллергических реакций, а также для устранения постоперационных осложнений. В медицинском центре каждый год доказывают, что иглорефлексотерапия – это просто и абсолютно безвредно.

Остеопатия

Особое значение в клинике доктора Ефимова придают остеопатическому лечению. Его используют не только как средство диагностики, но и как полноценный способ снятия болевых ощущений и отёков при сильных ушибах и переломах. При помощи остеопатии, врач может исправить осанку, восстановить работу мышц, связок, суставов и позвоночника. Также оказывается услуга по остеопатическому сопровождению беременности.

В «Клинике доктора Ефимова» работают не только со взрослыми пациентами, но и с детьми

Массаж

Некоторые нарушения осанки отлично корректирует лечебный массаж, а недостатки фигуры позволяет устранить скульптурирующий массаж, который также с успехом практикуется специалистами «Клиники доктора Ефимова», как и лечебный массаж для детей.

Специалисты «Клиники доктора Ефимова» помогают восстанавливать здоровье и красоту с помощью массажа: лечебный для детей и взрослых и скульптурирующий

Педиатрия

В клинике работают не только со взрослыми пациентами, но и с детьми. Врачи помогут справиться с такими распространенными проблемами малышей как плохой сон, срыгивания, колики, гиперактивность, деформация головы и др.

В «Клинике доктора Ефимова» работают 6 практикующих врачей, обладающих множеством методик, полученных от самых известных в мире российских и зарубежных преподавателей. Все услуги оказываются на самом высоком уровне, под контролем профессионалов, в том числе:

- кинезиотейпирование,

- иглорефлексотерапия,

- внутритканевая электростимуляция,

- лечение триггерных точек,

- гирудотерапия.

Ежегодно «Клиника доктора Ефимова» помогает более 1500 пациентам.

Ежегодно «Клиника доктора Ефимова» помогает более 1500 пациентам

«Клиника доктора Ефимова» в Тюмени:

ул. Луначарского, 18, ул. Холодильная 15/3

тел.: +7 (3452) 63-50-18, +7 (3452) 62-71-17

www.doctorefimov.com

Лицензия № ЛО-72-01-002631 от 16.11.2017 г. На правах рекламы.

Отдать свой голос за клинику вы можете в разделе голосования.

ВАЖНО!

Еще больше материалов по теме: «КЛИНИКА ГОДА-2019»