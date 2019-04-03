«Клиника доктора Ефимова»: с заботой о ваших суставах
Вы когда-нибудь задумывались над тем, почему лечебные учреждения называют именем их создателя? Зачастую потому, что доктор, основавший клинику, оставил след в медицине и помог множеству пациентов справиться с болезнью.
Именно так можно сказать об основателе «Клиники доктора Ефимова», враче высшей категории, отличник здравоохранения РФ Александре Ефимове. Вот уже более 40 лет этот специалист помогает своим пациентам избавляться от проблем в суставах и позвоночнике. А с 2007 года он открыл собственную клинику.
На сегодняшний день в Тюмени два филиала лечебного учреждения: в районе Дома Обороны на ул. Луначарского, 18 и на ул. Холодильной, 15/3. Расскажем подробнее о методиках лечения.
Александр Владимирович Ефимов
Мануальная терапия
В «Клинике доктора Ефимова» активно практикуют метод мануальной терапии для лечения многих заболеваний опорно-двигательного аппарата. Мануальные терапевты центра проконсультируют вас на приёме, выяснят все показания и противопоказания, составят план лечения и только после этого приступят к манипуляциям с вашим телом. При лечении этим методом происходит снятие функциональной блокады позвоночного столба.
В «Клинике доктора Ефимова» работают 6 практикующих врачей, обладающих множеством методик
Иглорефлексотерапия
Ещё одним важным направлением в работе с пациентами в «Клинике доктора Ефимова» является иглорефлексотерапия. Метод, который возник ещё в Древнем Китае и сегодня с успехом используют при лечении патологий сердечно-сосудистой системы, язвенной болезни, различных аллергических реакций, а также для устранения постоперационных осложнений. В медицинском центре каждый год доказывают, что иглорефлексотерапия – это просто и абсолютно безвредно.
Остеопатия
Особое значение в клинике доктора Ефимова придают остеопатическому лечению. Его используют не только как средство диагностики, но и как полноценный способ снятия болевых ощущений и отёков при сильных ушибах и переломах. При помощи остеопатии, врач может исправить осанку, восстановить работу мышц, связок, суставов и позвоночника. Также оказывается услуга по остеопатическому сопровождению беременности.
В «Клинике доктора Ефимова» работают не только со взрослыми пациентами, но и с детьми
Массаж
Некоторые нарушения осанки отлично корректирует лечебный массаж, а недостатки фигуры позволяет устранить скульптурирующий массаж, который также с успехом практикуется специалистами «Клиники доктора Ефимова», как и лечебный массаж для детей.
Специалисты «Клиники доктора Ефимова» помогают восстанавливать здоровье и красоту с помощью массажа: лечебный для детей и взрослых и скульптурирующий
Педиатрия
В клинике работают не только со взрослыми пациентами, но и с детьми. Врачи помогут справиться с такими распространенными проблемами малышей как плохой сон, срыгивания, колики, гиперактивность, деформация головы и др.
В «Клинике доктора Ефимова» работают 6 практикующих врачей, обладающих множеством методик, полученных от самых известных в мире российских и зарубежных преподавателей. Все услуги оказываются на самом высоком уровне, под контролем профессионалов, в том числе:
- кинезиотейпирование,
- иглорефлексотерапия,
- внутритканевая электростимуляция,
- лечение триггерных точек,
- гирудотерапия.
Ежегодно «Клиника доктора Ефимова» помогает более 1500 пациентам.
Ежегодно «Клиника доктора Ефимова» помогает более 1500 пациентам
«Клиника доктора Ефимова» в Тюмени:
ул. Луначарского, 18, ул. Холодильная 15/3
тел.: +7 (3452) 63-50-18, +7 (3452) 62-71-17
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