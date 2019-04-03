Медицинская лаборатория КДЛ: конфиденциальность, быстрота и качество исследований

Зачастую, чтобы быть уверенным в собственном здоровье, нужно просто сдать несколько анализов и получить по ним бесплатную консультацию. Сделать это максимально быстро, качественно и конфиденциально можно в Лабораториях KDL.

Выбираем лучших

Согласитесь, если вы платите деньги за анализ, то вправе выбрать лучший диагностической центр и требовать максимально качественных результатов. С KDL это реально, ведь лаборатории оснащены высокотехнологичным «умным» оборудованием последнего поколения ведущих мировых производителей, используется максимальная автоматизация процессов, что повышает объективность и точность данных. Высококвалифицированный персонал готов безболезненно взять любые анализы, а благодаря современным клиентским сервисам вы сможете быстро и в удобном формате получить результат исследования.

Лаборатории KDL – это широкий спектр услуг:

Лаборатории КДЛ оснащены высокотехнологичным «умным» оборудованием последнего поколения ведущих мировых производителей

- традиционные клинические анализы крови

- биохимические исследования

- гормональные исследования

- выявление инфекционных заболеваний

- генетические тесты

- микробиологические тесты

- аллергологические тесты

Разработаны комплексы анализов для выявления различных заболеваний и программы для диагностики той или иной сферы жизни.

Тюменцы могут воспользоваться услугой «Выезд на дом»: медицинские сестры приедут к пациенту домой или в офис и возьмут все необходимые анализы. Так есть услуга ЭКГ на современном оборудовании.

Уверенность в точности результатов

Благодаря максимальной автоматизации всех процессов, контролю условий хранения анализов и точности результатов, пациент может быть уверенным в достоверности полученных данных.

Ежедневно по утрам перед тем, как начать прием клиентов, все приборы в каждом из офисов KDL тщательно проверяются специалистами и проходят необходимое обслуживание. После этого их точность измеряет служба контроля качества (команда врачей). Более того, сеть лабораторий KDL участвует в нескольких международных программах оценки качества лабораторных исследований.

Лаборатории KDL стандартизировали и повысили безопасность процедуры взятия крови при помощи вакуумных систем и расходных материалов лидеров отрасли BD и Greiner Bio-One

Никаких ошибок

Благодаря современным компьютерным программам сотрудники лаборатории могут отследить путь каждой пробирки с момента взятия материала до получения результата. Кстати, все пробирки маркируются специальными штрих-кодами, которые наклеиваются при пациенте в момент взятия анализов, когда данные о клиенте и заказанных анализах были введены в систему.

Уникальная маркировка позволяет оборудованию распознавать, какой анализ предстоит сделать, полностью исключая человеческий фактор и возможность спутать анализы пациентов со схожими или одинаковыми фамилиями.

В KDL полностью исключена возможность спутать анализы, благодаря уникальной маркировке пробирок по которой оборудование распознает, какой анализ предстоит сделать

Результат и консультация

Для комфортного сотрудничества с лабораториями для пациентов работает круглосуточный call-центр, где можно узнать результат анализов, узнать про тот или иной вид исследований и уточнить адреса и время работы салонов. О готовности результатов пациенты оповещаются посредством СМС-сообщений и по электронной почте, куда приходят результаты исследований. Вам останется только распечатать бланк, а значит посещать лабораторию повторно для того, чтобы забрать результат, не нужно.

ВАЖНО! Лаборатории KDL, помимо лабораторных тестов, оказывают услугу консультации доктора для разъяснения результатов анализов. Во-первых, это бесплатно, во-вторых, заказать консультацию можно, не выходя из дома. На сайте компании есть специальная форма, где нужно указать номер штрих-кода вашего анализа.

В Тюмени открыто 9 медицинских офисов KDL. В апреле планируется открытие еще двух

С заботой о пациентах

Забота о пациентах проявляется не только в высоком уровне сервиса, но и в возможности экономить на анализах. В KDL разработана накопительная программа лояльности, благодаря которой следующая диагностика будет дешевле предыдущей.

Также в сети проводятся различные акции и действуют спецпредложения, которые позволят получить тот или иной вид исследования до максимально доступной цене или даже бесплатно.

«KDL» – СЕТЬ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ

телефон в Тюмени +7 (3452) 65-00-66

www.kdl.ru

Лицензия № ЛО-59-01-004796 от 09.11.2018 г. На правах рекламы.

Отдать свой голос за клинику вы можете в разделе голосования.

ВАЖНО!

Еще больше материалов по теме: «КЛИНИКА ГОДА-2019»