2019-04-03T12:00:54+03:00
Здоровье

Медицинская лаборатория КДЛ: конфиденциальность, быстрота и качество исследований

Где в Тюмени без боли и очередей сдать анализы
Поделиться:
Лаборатории KDL являются крупнейшей сетью из 13 лабораторных комплексов и многочисленных офисов более чем в 40 городах РоссииЛаборатории KDL являются крупнейшей сетью из 13 лабораторных комплексов и многочисленных офисов более чем в 40 городах России
Изменить размер текста:

Зачастую, чтобы быть уверенным в собственном здоровье, нужно просто сдать несколько анализов и получить по ним бесплатную консультацию. Сделать это максимально быстро, качественно и конфиденциально можно в Лабораториях KDL.

Выбираем лучших

Согласитесь, если вы платите деньги за анализ, то вправе выбрать лучший диагностической центр и требовать максимально качественных результатов. С KDL это реально, ведь лаборатории оснащены высокотехнологичным «умным» оборудованием последнего поколения ведущих мировых производителей, используется максимальная автоматизация процессов, что повышает объективность и точность данных. Высококвалифицированный персонал готов безболезненно взять любые анализы, а благодаря современным клиентским сервисам вы сможете быстро и в удобном формате получить результат исследования.

Лаборатории KDL – это широкий спектр услуг:

Лаборатории КДЛ оснащены высокотехнологичным «умным» оборудованием последнего поколения ведущих мировых производителей

Лаборатории КДЛ оснащены высокотехнологичным «умным» оборудованием последнего поколения ведущих мировых производителей

- традиционные клинические анализы крови

- биохимические исследования

- гормональные исследования

- выявление инфекционных заболеваний

- генетические тесты

- микробиологические тесты

- аллергологические тесты

Разработаны комплексы анализов для выявления различных заболеваний и программы для диагностики той или иной сферы жизни.

Тюменцы могут воспользоваться услугой «Выезд на дом»: медицинские сестры приедут к пациенту домой или в офис и возьмут все необходимые анализы. Так есть услуга ЭКГ на современном оборудовании.

Уверенность в точности результатов

Благодаря максимальной автоматизации всех процессов, контролю условий хранения анализов и точности результатов, пациент может быть уверенным в достоверности полученных данных.

Ежедневно по утрам перед тем, как начать прием клиентов, все приборы в каждом из офисов KDL тщательно проверяются специалистами и проходят необходимое обслуживание. После этого их точность измеряет служба контроля качества (команда врачей). Более того, сеть лабораторий KDL участвует в нескольких международных программах оценки качества лабораторных исследований.

Лаборатории KDL стандартизировали и повысили безопасность процедуры взятия крови при помощи вакуумных систем и расходных материалов лидеров отрасли BD и Greiner Bio-One

Лаборатории KDL стандартизировали и повысили безопасность процедуры взятия крови при помощи вакуумных систем и расходных материалов лидеров отрасли BD и Greiner Bio-One

Никаких ошибок

Благодаря современным компьютерным программам сотрудники лаборатории могут отследить путь каждой пробирки с момента взятия материала до получения результата. Кстати, все пробирки маркируются специальными штрих-кодами, которые наклеиваются при пациенте в момент взятия анализов, когда данные о клиенте и заказанных анализах были введены в систему.

Уникальная маркировка позволяет оборудованию распознавать, какой анализ предстоит сделать, полностью исключая человеческий фактор и возможность спутать анализы пациентов со схожими или одинаковыми фамилиями.

В KDL полностью исключена возможность спутать анализы, благодаря уникальной маркировке пробирок по которой оборудование распознает, какой анализ предстоит сделать

В KDL полностью исключена возможность спутать анализы, благодаря уникальной маркировке пробирок по которой оборудование распознает, какой анализ предстоит сделать

Результат и консультация

Для комфортного сотрудничества с лабораториями для пациентов работает круглосуточный call-центр, где можно узнать результат анализов, узнать про тот или иной вид исследований и уточнить адреса и время работы салонов. О готовности результатов пациенты оповещаются посредством СМС-сообщений и по электронной почте, куда приходят результаты исследований. Вам останется только распечатать бланк, а значит посещать лабораторию повторно для того, чтобы забрать результат, не нужно.

ВАЖНО! Лаборатории KDL, помимо лабораторных тестов, оказывают услугу консультации доктора для разъяснения результатов анализов. Во-первых, это бесплатно, во-вторых, заказать консультацию можно, не выходя из дома. На сайте компании есть специальная форма, где нужно указать номер штрих-кода вашего анализа.

В Тюмени открыто 9 медицинских офисов KDL. В апреле планируется открытие еще двух

В Тюмени открыто 9 медицинских офисов KDL. В апреле планируется открытие еще двух

С заботой о пациентах

Забота о пациентах проявляется не только в высоком уровне сервиса, но и в возможности экономить на анализах. В KDL разработана накопительная программа лояльности, благодаря которой следующая диагностика будет дешевле предыдущей.

Также в сети проводятся различные акции и действуют спецпредложения, которые позволят получить тот или иной вид исследования до максимально доступной цене или даже бесплатно.

«KDL» – СЕТЬ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ

телефон в Тюмени +7 (3452) 65-00-66

www.kdl.ru

Лицензия № ЛО-59-01-004796 от 09.11.2018 г. На правах рекламы.

Отдать свой голос за клинику вы можете в разделе голосования.

ВАЖНО!

ВАЖНО!

Еще больше материалов по теме: «КЛИНИКА ГОДА-2019»

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В марте на свет появилось свыше 1000 новорожденных тюменцев
В Тюмени при пожаре в старинном доме 19 века пострадал реставратор и его коллекция деревянных наличников
Выездные ярмарки тюменских производителей стартовали на Ямале и в Югре
Пьяный тюменец, угрожая ножом, забрал выручку продуктового магазина
При поддержке Сбербанка в Тюмени прошел IV всероссийский конкурс по 3D-моделированию и 3D-печати «ВЗДумай»
Специальным гостем тюменской Студенческой весы станет Алексей Чумаков
Тюменская область в сотрудничестве с Киргизией получит новые возможности экспорта в Китай
Полицейские оцепили здание правительства Тюменской области
В Тюмени ищут подрядчика для установки к 9 мая арки «Звезда»
Тюменское вторсырье ушло с молотка более чем за 14 млн рублей
«Талан» вошел в тройку лучших работодателей среди застройщиков
Тюменская область увеличила экспорт более чем на 820 миллионов долларов
Погода в Тюмени 3 апреля: ожидается пасмурный день
Кровавая пьянка: тюменец зарезал соседа и ранил жену и дочь
На конкурсе «Мисс Россия» тюменка ждет поддержки от земляков
Тюменская область укрепляет внешнеэкономические связи
Жителям Тюменской области пока мало везет в лотерею
Тюменские школьники поборются за путевку в Артек на «Живую классику»
За смерть тюменца под ледяной глыбой ответит председатель ТСЖ
Большая вода: в Тюменской области началась проверка противопаводковых дамб
Веский довод: тюменка ударила мать табуретом по голове
Еще на двух улицах в центре Тюмени запрещают остановку транспорта
Муниципальное предприятие в Тобольске оштрафовали на полтора миллиона
Прокурор помог сохранить тюменскому инвалиду-колясочнику жилье
На Чемпионате России по биатлону в Тюмени стартуют последние гонки