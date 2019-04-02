Сеть салонов лазерной эпиляции «Клеопатра»: эффективно, комфортно и доступно

Быть неотразимой, привлекательной Клеопатрой с идеальной кожей мечтает каждая девушка. Именно поэтому в честь легендарной египетской царицы и названа сеть лазерной эпиляция, компания – один из лидеров в сфере эстетической медицины и предлагает тюменкам и гостьям города высокий уровень услуг.

В салонах «Клеопатра» - в нашем городе их три - оказывают услуги по лазерной эпиляции и аппаратной косметологии.

«Клеопарта» - это:

Использование лучшей лазерной системы.

Минимальное количество процедур.

Безопасность и эффективность процедуры.

Большой опыт в области лазерной эпиляции.

Проведение всех процедур дерматокосметологом.

В чем уникальность сети салонов?

Преимущества салонов - в использовании эпиляционного лазера последнего поколения американской фирмы Candela и уникальной запатентованной разработки - динамической системы охлаждения кожи (DCD).

Эта система «работает» на охлаждение кожи: за 3 миллисекунды до вспышки лазера струя экологически чистого жидкого фреона попадает на участок кожи и охлаждает его, что полностью исключает возможность перегрева кожи при работе лазера. А значит клиентка не испытывает дискомфортна и отпадает необходимость в какой-либо анестезии. А врач сможет безбоязненно выполнять процедуру и передавать большую энергию коже, за счет чего повышается эффективность сеанса.

Уникальный современный лазер GentleLASE фирмы CANDELA воздействует только на волосы и волосяные луковицы, не влияя на соседние участки кожи

Одно решение

Лазерная эпиляция в салонах «Клеопатра» обладает высокой эффективностью, что доказано различными клиническими исследованиями. Разрушенные волосяные луковицы не восстанавливаются. Лазер воздействует только на волосы и волосяные луковицы (не влияя на соседние участки кожи), поэтому осложнения исключены. Процедуру проводят врачи с многлетним опытом работы, все салоны имеют лицензию департамента здравоохранения Тюменской области.

Проблемы:

- избыточный рост волос

- раздражение после эпиляции

- вросшие волосы

- повышенная потливость

- фолликулит

- эффект «синей бороды»

Решение:

Лазерная эпиляция в салонах «Клеопатра» на американском лазере 5 поколения GentleLASE фирмы CANDELA.

Лучшие во всем

Сеть салонов «Клеопатра» - лучшая среди своих «коллег». Преимущества очевидны.

1. Инновационный подход.

Использование оборудования последнего поколения. Применение на практике последних достижений лазерной косметологии. Высокоэнергетическое оборудование позволяет удалять даже светлые волосы и проводить процедуру достаточно быстро.

2. Качество услуг

Все специалисты сети «Клеопатра» - высококвалифицированные врачи-дерматологи, которые проходят переподготовку и повышение квалификации. Более того, сотрудники сети освоили не только классические, но и нетрадиционные направления воздействия лазером: эпиляция, фотоомоложение, удаление сосудистых образований, лечение акне, борьба с вросшими волосами, профилактика старения.

Все специалисты сети «Клеопатра» - высококвалифицированные врачи-дерматологи, которые проходят переподготовку и повышение квалификации

3. Отсутствие «зависимости» клиента от салона

Клиент снимает свою проблему, единожды посещая салон, а значит, не ставится в «зависимость» от салона.

4. Доступные цены

«Клеопатра» может позволить себе достаточно много предложений для клиентов по цене, низкие цены на услуги благодаря оптимизации бизнеса, максимально энерго- и ресурсно-сберегающих подходах.

5. Положительный имидж компании

радио», как известно, работает лучше любой рекламы.

6. Клиентоориентированность

Все сотрудники нацелены на максимально быстрое и четкое решение проблемы клиента. Потому сервис находится на европейском уровне. Более того, в салонах постоянно проводятся различные акции и существуют спецпредложения, позволяющие девушкам экономить.

Доверьтесь профессионалам сети салонов лазерной эпиляции «Клеопатра» в борьбе за шелковую кожу

Сеть салонов лазерной эпиляции «Клеопатра» в Тюмени:

ул. Советская 124, ул. Киевская 74а, ул. Широтная 104

тел. +7 (3452) 71-44-11

www.cleopatra.ru/city/Tyumen

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