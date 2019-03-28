Сезон клещей - 2019: как тюменцам обезопасить себя и куда обращаться с укусом

На улицах Тюмени становится все меньше снега, а термометры все чаще показывают плюсовую температуру. По-настоящему весеннее тепло и период цветения не за горами, а, следовательно, самое время вспомнить простые правила профилактики клещевых инфекций.

ЧЕМ ОПАСНЫ КЛЕЩИ

Клещи являются переносчиками энцефалита - это острое инфекционное вирусное заболевание, с преимущественным поражением центральной нервной системы. Последствия заболевания могут быть разными: от полного выздоровления до нарушений здоровья, нередко приводящих к инвалидности и даже летальному исходу.

Возбудитель болезни (арбовирус) передается человеку в первые минуты присасывания зараженного вирусом клеща вместе с обезболивающей слюной. Словить опасного паразита можно при посещении лесов, в парках, на индивидуальных садово-огородных участках, не обработанных против клещей. Также его можно случайно занести в помещение на верхней одежде, в растениях и ветках, привезенных их лесного массива, или на шерсти животного.

ПРИЗНАКИ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Первые симптомы клещевого энцефалита отчасти напоминают простуду. Человек ощущает озноб, сильную головную боль, подъем температуры до 38-39 градусов. Недомогание может сопровождаться тошнотой и рвотой, а также мышечными болями.

Риск заболеть вирусным энцефалитом повышается в весенне-осенний период, когда наблюдается наибольшая активность клещей. Инкубационный (скрытый) период длится чаще 10-14 дней, с колебаниями от 1 до 60 дней.

МЕРЫ ЗАЩИТЫ

Заболевание клещевым энцефалитом можно предупредить с помощью неспецифической и специфической профилактики. К первой относится применение специальных защитных костюмов или приспособленной одежды, не допускающей заползания клещей через воротник и обшлага.

Также для защиты от клещей можно использовать отпугивающие средства – репелленты, которыми обрабатывают открытые участки тела и одежду. При этом каждому человеку, находящемуся на природе в сезон активности насекомых, следует периодически осматривать свою одежду и тело. В случае обнаружения клещей, снимать их.

К специфической профилактике клещевого вирусного энцефалита относятся прививки. Вакцинироваться можно круглый год. Но следует учесть, что с момента второй прививки до возможной встречи с клещом должно пройти не менее 2 недель. Завершить весь прививочный курс необходимо за 2 недели до выезда на природу.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, привиться против клещевого энцефалита можно в девяти тюменских негосударственных медицинских центрах. Среди них: Медицинский центр М+, «Аско-Сана», «Медис», Центр семейной медицины «Вера», клиника ООО «Детский доктор», многопрофильный клинико-диагностический центр «Доктор А», медицинская компания «Жизнь», клинико-диагностический центр «Здоровье», многопрофильный медицинский центр «Олимп».

КАК СНЯТЬ КЛЕЩА

Медики рекомендуют делать это у врача в травматологическом пункте, или в поликлинике по месту жительства. Если же вы решили сделать это самостоятельно, снимать его следует очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок, глубоко укрепляющийся на период присасывания.

При самостоятельном удалении клеща необходимо захватить его пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату, держать строго перпендикулярно поверхности укуса и повернув тело клеща вокруг оси, извлечь его из кожных покровов.

Далее место укуса следует продезинфицировать. Для этого подойдет йод, спирт или одеколон. Руки тщательно вымыть руки с мылом. В случае, если осталась черная точка, обработать 5% йодом и оставить до естественного отмирания оставшейся частицы клеща.

Снятых клещей рекомендуется исследовать на наличие возбудителей инфекционных болезней в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» и ФБУН «Тюменский НИИ краевой инфекционной патологии» Роспотребнадзора.

ВАЖНО

В случае присасывания клеща необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью. Жителям Тюмени помогут приемном отделении Тюменской областной инфекционной клинической больницы (ул. Комсомольская, 54а). Жителям области следует обратиться в областные больницы в муниципальных образованиях.