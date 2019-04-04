В Тюменском ГМУ выбрали ректора

Важные для тюменского медицинского университета события происходят одно за другим. За выборами нового состава Ученого совета, которые состоялись 14 марта, пришло время определить, кто возглавит Тюменский ГМУ на ближайшие годы.

4 апреля в лекционном зале имени С.Л. Галяна было многолюдно - голосовали за нового ректора вуза. Кандидатов оказалось трое: зав. кафедрой онкологии Павел Зотов, академик РАН и нынешний ректор Ирина Медведева и заместитель директора Института непрерывного профессионального развития Тюменского ГМУ Светлана Соловьева.

Вначале собравшиеся заслушали программы развития учебного заведения на ближайшие годы от каждого из кандидатов.

Выступавший первым Павел Зотов говорил о том, что нужно взять ориентир на формирование научных школ и залогом реализации многих программ может стать образовательная деятельность.

Павел Борисович несколько посетовал на то, что за весь 2018 год в вузе вышла только одна научная монография.

Более оптимистичные цифры привела в пример нынешний ректор университета Ирина Медведева. По ее словам, за последние годы доходы вуза выросли на 53%. Сейчас в ТюмГМУ работает 46 кафедр, благодаря чему из учебного заведения выпускают более 80 специальностей ординатуры и 37 специальностей аспирантуры, есть свыше 500 программ дополнительного профессионального образования.

Приоритетным для вуза направлением Ирина Васильевна назвала международное сотрудничество

Приоритетным для вуза направлением Ирина Васильевна назвала международное сотрудничество, упомянув про развитие большого проекта с Китаем. Кроме того в 2018 году университет запустил программу English-medium, по которой в медицинском вузе идет обучение иностранных студентов на английском языке.

После доклада ректора спросили о вводе в эксплуатацию общежития №2.

- Это сложный вопрос и только Минздрав может выделить деньги, но года через два мы закончим ремонт, - пояснила Ирина Медведева.

Выступавшая с докладом последней из кандидатов Светлана Соловьёва говорила о конкурентоспособности вуза и необходимости продвигать бренд Тюменского ГМУ с помощью новой маркетинговой политики. Упомянула она и о поддержке молодых перспективных педагогов.

Выслушав претендентов на пост ректора и сотрудников, которые с трибуны поддержали своих кандидатов, делегаты в составе 99 человек начали тайное голосование.

Победу одержала Ирина Медведева, за нее проголосовало 92 человека

Интриги не получилось. Более чем уверенную победу одержала Ирина Медведева. Её кандидатуру поддержали 92 человека, за Павла Зотова и Светлану Соловьёву отдали свой голос 5 и 2 делегата соответственно.